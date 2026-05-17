강남역 살인사건 10년, 포스트잇의 울림은 여전한 연대의 외침으로

강남역 살인사건 10주기를 맞아 당시 추모 현장에 참여했던 시민들이 다시 모여, 지난 10년간의 변화와 여전히 지속되는 젠더 폭력의 현실을 되짚으며 구조적 해결을 촉구했습니다.

2016년 5월 17일 새벽, 서울 강남역 인근의 한 공중화장실에서 발생한 23세 여성 살해 사건은 한국 사회에 거대한 충격과 질문을 던졌다. 가해자 김성민은 평소 여성들에게 무시당했다는 개인적인 피해망상과 혐오를 근거로 범행을 저질렀으며, 이는 단순한 개인의 일탈이 아닌 여성이라는 성별만을 타깃으로 삼은 혐오 범죄의 전형을 보여주었다.

사건 직후 강남역 10번 출구 앞 벽면은 수천 장의 노란 포스트잇으로 가득 찼다. 그곳에 적힌 '여자라서 죽었다' 혹은 '운이 좋아 살아남았다'는 문장들은 당시 여성들이 일상적으로 느끼고 있던 정체 모를 공포와 불안이 구체적인 언어로 터져 나온 순간이었다. 그날의 기억은 10년이라는 시간이 흐른 지금도 여전히 많은 이들의 가슴 속에 선명하게 남아 있으며, 이는 단순한 슬픔을 넘어 사회 구조적 모순에 대한 자각으로 이어졌다. 강남역 살인사건 10주기를 앞두고 다시 모인 10인의 시민들은 지난 10년이 결코 평탄한 시간이 아니었음을 증언한다.

당시 고등학생이었던 김아연 씨는 대전에서 서울까지 달려와 포스트잇을 붙였던 기억을 떠올리며, 성인이 된 이후에도 늦은 밤 귀갓길에 느끼는 이상한 공포감이 여전하다고 말한다. 여성이라는 이유만으로 언제 어디서든 공격받을 수 있다는 인식은 사건 이후 그에게 각인된 지울 수 없는 상처이자 경각심이 되었다. 박동주 씨의 경우, 처음에는 피해자가 술을 마셨거나 늦게까지 밖에 있었을 것이라며 무의식적으로 피해자 탓을 했으나, 가해자가 화장실에서 여성이 나타나기를 기다렸다는 사실을 알고 나서 깊은 서러움과 미안함을 느꼈다고 고백했다.

이는 우리 사회에 뿌리 깊게 박혀 있는 피해자 유발론이 얼마나 위험한지, 그리고 그것이 피해자와 생존자에게 얼마나 큰 2차 가해를 입히는지를 잘 보여주는 사례다. 남성인 최모 씨는 이 사건을 여성이라는 이유 외에는 설명할 수 없는 부조리한 죽음으로 정의하며, 지난 수년간 블로그에 남성에 의한 여성 살해 및 폭력 사건들을 기록해 왔다. 불법 촬영, 스토킹, n번방 사건, 그리고 최근의 딥페이크 성범죄에 이르기까지 여성 대상 범죄는 형태만 바꾼 채 반복적으로 재생산되고 있다. 최 씨는 이러한 범죄들을 단순한 개별 사건이 아니라 여성을 향한 명백한 테러로 정의해야 한다고 주장한다.

양아람 씨 역시 수원역 토막 살인 사건과 같은 비극이 반복될 때마다 사회가 여전히 피해자를 대상화하고 탓하는 모습에 깊은 우울감을 느꼈다고 전하며, 교제 폭력의 피해 경험을 통해 여성 혐오 범죄를 가시화하고 기록하는 일이 얼마나 중요한지를 강조했다. 그럼에도 불구하고 강남역 10번 출구는 비극의 장소인 동시에 강력한 연대의 공간이 되었다. 김연웅 씨는 당시 벽면을 가득 메운 포스트잇들이 공명하며 울부짖는 것 같았다고 회상하며, 그 뜨거운 에너지가 이른바 '페미니즘 리부트'라는 대중적 흐름으로 이어졌다고 분석한다.

실제로 많은 여성이 익명의 연대감을 통해 보호받고 있다는 느낌을 받았으며, 이는 직장이나 일상 속에서 여성 혐오적 상황에 직면했을 때 목소리를 낼 수 있는 용기로 변모했다. 조연지 씨는 부산 돌려차기 사건의 피해자가 자신의 삶을 재건하는 모습을 보며 위축되지 않고 나아가겠다는 다짐을 했으며, 피해 이후의 회복을 돕는 법적, 제도적 장치의 마련이 시급함을 역설했다. 이연지 씨는 당시의 촛불들이 서로 이어져 만들어낸 따뜻함을 기억하며, 아무도 하늘을 보지 못하는 절망적인 상황에서도 두 눈을 부릅뜨고 울며 나아온 10년이었다고 회고했다.

최근 157개 여성 및 시민사회단체가 주최한 10주기 추모행동 집회에서도 강남역 10번 출구는 다시 한번 포스트잇으로 뒤덮였다. 참가자들은 선언문을 통해 이 사건이 우발적인 범죄가 아니라 성차별적인 사회 구조가 만들어낸 필연적인 비극임을 명시했다. 이들은 여성 폭력이 완전히 사라질 때까지 멈추지 않고 행동할 것을 다짐했다. 박지아 공동대표는 강남역이 단순히 사건이 일어난 현장을 넘어 여성들이 구조적 폭력을 깨닫고 행동하기 시작한 상징적 공간임을 강조하며, 정부와 정치권이 젠더 폭력을 개인의 문제가 아닌 구조적 문제로 인정하고 실질적이고 책임 있는 대책을 마련해야 한다고 강력히 촉구했다.

결국 지난 10년은 상처를 기억하는 시간인 동시에, 그 상처를 딛고 더 안전한 사회를 만들기 위해 함께 싸워온 연대의 역사였다





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