강남규가 만난 해외 전문가: 이란 공격, 글로벌 시장의 지정학적 리스크 심화

미국과 이스라엘의 이란 공격으로 인한 지정학적 리스크와 금융 시장의 불안정성을 심층 분석합니다. 에드워드 피시먼 펠로의 인터뷰를 통해 경제 제재와 무력 사용의 효과를 비교하고, 한국 경제에 미치는 영향과 대응 방안을 모색합니다.

최근 미국과 이스라엘의 이란 공격 으로 인해 국제 사회는 2022년 우크라이나 전쟁 이후 4년 만에 또 다른 지정학적 리스크 에 직면했습니다. 글로벌 머니는 이러한 상황을 심층적으로 분석하기 위해 경제, 정치, 군사 등 다양한 분야의 해외 전문가들을 인터뷰하며 갈등의 이면을 파악하고자 노력하고 있습니다.

특히 이란의 호르무즈 해협 통행에 대한 '톨비' 부과 가능성과 도널드 트럼프 전 대통령의 예측 불가능한 종전 방식에 대한 후폭풍이 우려되고 있습니다. 전쟁 와중에 불거진 금융 리스크 또한 간과할 수 없으며, 5250조 원 규모의 사모 대출 시장의 불안정성이 더욱 심화될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 미국 컬럼비아대 글로벌에너지정책센터(CGEP)의 에드워드 피시먼 펠로는 과거 버락 오바마 행정부 시절 펜타곤, 국무부, 재무부 등에서 경제 제재를 설계한 경험을 바탕으로 트럼프 전 대통령의 이란 공격 결정에 대한 비판적인 견해를 밝혔습니다.

그는 트럼프 전 대통령이 무력을 동원한 것은 경제적 책략의 느린 속도와 정치적 압박에 대한 불만에서 비롯되었을 가능성을 제기했습니다. 피시먼 펠로는 경제 제재가 무력보다 비용 효율적이며, 피와 돈을 아낄 수 있는 방법이라고 강조했습니다. 하지만 그는 경제 제재 또한 레짐 체인지나 핵무기 개발 중단과 같은 명확한 해결책이 될 수 없다는 점을 인정했습니다. 미국의 아프가니스탄과 이라크 전쟁 사례를 통해 무력 사용의 한계를 지적하며, 경제적 책략의 중요성을 역설했습니다.

미국과 이스라엘의 이란 공격에 따른 전비는 하루 10억 달러(약 1조 4700억원)에 달할 것으로 추정되며, 이는 공격받은 이란과 주변 국가의 피해, 걸프 지역의 원유 시설 파괴 등을 포함하면 더욱 막대한 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 상황에서 한국 또한 경제 전쟁에 취약할 수 있다는 우려가 제기되고 있으며, 공격에 대한 보복 수단 마련의 필요성이 강조되고 있습니다. 중앙일보의 ‘더중앙플러스’는 이러한 지정학적 리스크와 경제적 영향을 심층적으로 분석하고, 한국이 취해야 할 대응 방안을 제시합니다.

이 기사는 중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스 전용 콘텐츠이며, 월 4,900원으로 더 깊이 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이란 공격 지정학적 리스크 경제 제재 무력 사용 글로벌 시장

United States Latest News, United States Headlines