이재명 대통령이 강금실 전 법무부 장관을 국가정보원장 후보로 지명했다. 65년 만에 첫 여성 국정원장 탄생에 기대감과 함께 정보 경험 부족 우려가 공존한다.

이재명 대통령 은 23일 이종석 전 국가정보원 장 후임으로 강금실 전 법무부 장관 을 국가정보원 장 후보로 공식 지명했다. 이로써 강 후보자가 국회 인사청문회를 거쳐 임명될 경우, 1961년 중앙정보부 창설 이후 65년 만에 한국 정보 기관 역사상 첫 여성 수장이 탄생하게 된다.

강금실 후보자 이력과 정치적 인연

강금실 후보자는 판사와 변호사를 역임한 개혁 성향의 법조인이다. 그는 2003년 노무현 정부에서 초대 법무부 장관이자 첫 여성 법무부 장관을 지내며 검찰개혁의 상징적 인물로 인식되어 왔다. 특히 검찰 인사제도 개선 등 사법개혁 분야에서 뚜렷한 행보를 보였으며, 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 부회장 등을 역임하며 인권 보호와 사법 개혁 활동에 꾸준히 참여해 왔다.

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강 후보자와 이재명 대통령 사이에는 깊고 긴 정치적 인연이 자리하고 있다. 강 후보자는 2022년 대선 당시 민주당 대선 경선에 출마한 이 대통령의 후원회장을 맡아 정치적으로 단단히 지지해 왔다. 이어 지난해 대선에서는 민주당 중앙선거대책위원회 총괄선대위원장으로서 선거 승리를 위해 핵심 역할을 수행했다. 또한 위성락 국가안보실장이 민주당 의원 시절부터 후원회장 관계를 맺으며 신뢰를 쌓아온 바 있다.

대북 정책 기조 변화와 안보 환경

강 후보자의 지명은 국정원의 향후 대북 정책 기조에 상당한 변화를 예고한다. 청와대 관계자는 한겨레와의 인터뷰에서 강 후보자 지명은 경색된 남북 관계 타파나 국정원의 대북정책 역할 확대보다는, 새로운 안보 환경에 맞춰 국정원의 역할과 위상을 법적·제도적으로 재정립하려는 의도로 해석된다고 밝혔다. 이는 과거 국정원이 지닌 권력 기관의 이미지를 탈피하고 사회적 신뢰를 회복하려는 조치로 평가된다.

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현행 이종석 전 원장 체제는 북미 대화 재개를 통한 남북관계 개선과 북핵 문제 해결을 최우선 과제로 삼아 왔다. 그러나 강 후보자가 취임할 경우, 이러한 기존 접근과는 다른 새로운 국정원 운영 철학이 제시될 가능성이 높다. 익명을 요청한 외교·안보 분야 학자는 국정원 내부에서 기존 대북 우선 정책에 대한 불만이 적었으며, 대통령 또한 정보 업무에 더 집중하고 미국과 기본적 교류를 원활히 하는 것이 낫다고 판단했을 것이라고 분석했다.

정보 경험 부족에 따른 우려와 현실

비록 법조·정치·외교·환경 분야에서 풍부한 경력을 쌓았으나, 강 후보자는 정작 정보·방첩 분야에 대한 실무 경험이 전무하다는 점이 최대 약점으로 지적된다. 특히 미국이 한미 정보 교류를 제한하고 있고, 인공지능(AI)을 활용한 해킹과 사이버 공격이 급속히 증가하는 등 복잡해지고 있는 현대 정보 환경을 고려할 때, 그의 국정원장으로서 성과에 대해 우려의 목소리가 적지 않다.

외교·안보에 정통한 소식통은 정보가 없는 강 후보자가 방대하고 복잡한 국정원 조직을 빠르게 장악하기는 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 이에 따라 강 후보자가 국정원법 개정이나 제도적 개혁에 주력하고, 정보 분야 실무는 내부 전문 인력에게 위임하는 형태의 운영 구조가 마련될 것이라는 전망이 나온다.

미 정보 공유 문제 해결과 향후 전망

강금실 후보자가 국정원장으로서 당면한 가장 시급한 과제로 미국과의 정보 공유 문제 해결이 꼽히고 있다. 미국의 정보 제공 제한이 계속될 경우, 한국 국가 안보에 직격탄이 될 수 있는 만큼 외교적 역량을 집중해야 할 상황이다. 강 후보자는 글로벌기후환경대사와 여성인권대사로 활동하며 외교 및 환경 분야에서도 활동 영역을 넓혀 온 바 있어, 외교적 자문을 활용할 가능성이 높다.

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강 후보자가 임명되면 65년 만에 첫 여성 국정원장으로서 조직 문화 혁신과 법적 틀 재정립에 주력할 것으로 예상된다. 그러나 조직 내부의 반발과 정보 전문성 부재라는 두 가지 난관을 극복하고, 변화된 안보 환경에 맞춰 국정원의 새로운 역할을 정립해 나갈지 주목된다.