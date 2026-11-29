강금실 국가정보원장 후보자의 중국 지방정부 특별고문 경력을 두고 국민의힘이 친중 공세를 펼치자, 박지원 의원이 박근혜 전 대통령의 2015년 전승절 참석을 근거로 반박했다. 강 후보자는 무보수 명예직이었다고 해명했다.

국민의힘이 강금실 국가정보원장 후보자의 중국 지방정부 특별고문 경력을 문제 삼아 '친중' 공세를 펼치자, 더불어민주당 박지원 의원이 박근혜 전 대통령의 과거 중국 전승절 행사 참석을 거론하며 반박에 나섰다. 박 의원은 29일 페이스북에 글을 올려 국민의힘 쪽 주장을 정면으로 겨냥했다. 강금실 후보자의 중국 관련 이력을 둘러싼 논란이 국정원장 인사 검증의 쟁점으로 떠오른 상황이다.

박 의원은 국정원장을 지낸 인물이다. 그는 이날 페이스북에 '안철수에 이어 오세훈까지 강금실 후보자가 공산당이라고 하는데, 그렇다면 중국 전승절에 중국의 초청을 받아 방문해 망루에 오른 박근혜는 무엇이냐'는 취지의 글을 남겼다. 같은 글에서 그는 강 후보자의 재산 신고액이 2억6천만원이라는 점을 짚으며 법무장관 출신 변호사로서 더 이상 설명이 필요하냐고 반문했다.

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박지원 의원이 박근혜 전승절 참석을 근거로 든 이유

박지원 의원은 박근혜 전 대통령이 2015년 9월3일 중국 베이징에서 열린 '항일 전쟁 승리 및 세계 반파시즘 승리 70주년', 이른바 전승절 행사에 참석했던 사실을 반박의 핵심 근거로 제시했다. 당시 박 전 대통령은 베이징 천안문 성루 위에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 중국 인민해방군의 대규모 군사 열병식을 지켜봤다.

박 의원은 이 사례를 들어 국민의힘이 강 후보자에게 적용한 '친중' 프레임이 일관성을 잃었다고 주장했다. 그는 '청렴한 국정원장, 역대 처음'이라는 표현을 덧붙이며 강 후보자의 재산 규모와 공직 이력이 깨끗하다는 점을 강조했다. 강 후보자를 향한 공격의 기준이 과거 정부 시기 대통령의 대외 행보에는 적용되지 않았다는 취지다.

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국민의힘의 친중 공세와 강금실 후보자의 해명

국민의힘 안철수 의원은 24일 페이스북에서 강금실 후보자가 2013년 7월 중국 치치하얼시 인민정부 특별고문과 2014년 9월 옌볜(연변) 주정부 경제특별고문으로 활동했다고 지적했다. 그는 이 경력을 근거로 미국이 강금실 국정원장 지명을 '중국 간첩'의 국정원 접수로 판단하지 않겠느냐고 주장했다.

같은 날 오세훈 서울시장도 페이스북에 글을 올려 강 후보자의 과거 중국 관련 경력과 안보관이 다시 논란이 되고 있다고 밝혔다. 그는 훼손된 한미 정부 당국 간 신뢰를 회복하겠다는 의지가 있는지 의심스럽다고 비판했고, 강 후보자의 지명 철회도 요구했다.

이에 대해 강금실 후보자는 28일 국가정보원을 통해 입장을 냈다. 그는 중국 지방정부 특별고문 위촉이 박근혜 정부 시기에 이뤄진 친선 차원의 무보수 명예직이었다고 설명했다. 한-중 간 훈풍이 불던 분위기 속에서 이뤄진 친선 활동이라는 것이 강 후보자 측의 입장이다. 강 후보자는 또 국정원장 후보자를 대상으로 사실에 근거하지 않은 무분별한 의혹 제기는 국가안보에 심각한 악영향을 줄 수 있다며 신중한 검증을 당부했다.

국정원장 후보자 검증 논쟁이 남긴 쟁점

이번 논란의 핵심은 강금실 후보자의 중국 지방정부 고문 경력이 안보 위협으로 볼 사안인지, 아니면 친선 차원의 명예직인지에 대한 평가 차이다. 국민의힘 측은 안철수 의원과 오세훈 시장의 발언에서 보듯 지명 철회 요구와 미국의 시각을 거론하며 강 후보자의 안보관을 문제 삼고 있다. 반면 민주당 측은 박근혜 전 대통령의 전승절 참석 사례를 들어 이 같은 공세의 기준이 일관되지 않다고 맞서고 있다.

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정치권의 공방은 국가정보원장 인사 검증 과정에서 중국과의 관계를 어떻게 평가할지에 대한 논의로 이어질 가능성이 크다. 강금실 후보자가 제시한 무보수 명예직이라는 해명과 재산 신고 내역, 법무장관 출신 변호사라는 이력이 검증 과정에서 어떤 무게로 받아들여질지가 관건이다. 현재까지 공개된 발언은 모두 당사자들의 입장이며, 각 주장의 사실 관계는 이번 기사에 인용된 범위 안에서만 확인된다.