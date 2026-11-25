안철수 의원의 강금실 국가정보원장 후보자 지명 철회 주장을 윤건영 의원이 근거 없다고 반박하며 중국 고문 이력과 사드 입장을 둘러싼 여야 공방이 격화됐다. 청문회에서 검증이 이어질 전망이다.

국민의힘 안철수 의원이 강금실 전 법무부 장관의 국가정보원장 후보자 지명 철회를 요구하며 미국이 이를 '중국 간첩'의 국정원 접수로 판단할 것이라고 주장하자, 더불어민주당 윤건영 의원이 이를 '말이 안 되는 근거 없는 주장'이라고 일축하면서 여야 공방이 벌어졌다.

윤건영 의원은 24일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부'에 출연해 안철수 의원의 최근 행보를 지적하며 방향을 잘 잡았으면 좋겠다고 말했다. 안철수 의원은 이날 페이스북에서 강금실 후보자의 지명 철회를 요구하는 글을 올렸다.

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강금실 후보자의 중국 고문 이력이 쟁점이 된 배경

안철수 의원의 주장은 강금실 후보자가 중국에서 고문으로 활동한 이력이 핵심 근거였다. 안 의원은 강 후보자가 중국 치치하얼시 인민정부 특별고문과 옌볜(연변) 주정부 경제특별고문으로 수년간 활동했다는 점을 주요 근거로 제시했다.

한국경제신문의 2014년 9월 보도에 따르면, 법무법인 원의 고문변호사였던 강금실 후보자는 2014년 8월27일 열린 '제10회 중국 옌지(연길)·두만강지역 국제투자무역 상담회'에서 옌볜 주정부 경제특별고문으로 위촉됐다. 이 보도는 강 후보자의 역할을 '한국 기업들의 중국 투자 길잡이'로 소개했다.

같은 상담회에는 당시 한국무역협회장이었던 한 전 총리가 참석한 바 있다. 윤건영 의원은 바로 이 지점을 들어 안철수 의원의 논리를 되받아쳤다.

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강금실 후보자는 인터뷰에서 동북 3성 지역이 베이징 등 중국 1선 도시에 대한 투자 대체 지역으로 주목받고 있어 최근 로펌 비즈니스를 이 지역으로 특화했다고 설명했다. 또 2013년 8월부터 중국 헤이룽장성 제2의 도시인 치치하얼시 정부의 투자유치 특별고문을 지내면서 기반을 닦았다고 말했다.

윤건영 의원의 반박과 안철수 의원의 사드 입장

윤건영 의원은 안철수 의원의 주장에 단 하나의 근거도 없다고 반박했다. 윤 의원은 근거가 있다면 얼마든지 청문회 과정에서 비판할 수 있다면서도, 안 의원이 말한 내용에는 근거가 전혀 없다고 강조했다.

윤 의원은 같은 일을 함께 했던 인물로 현재 감옥에 있는 한 전 총리도 있다고 지적했다. 그러면서 그 논리라면 한 전 총리도 간첩이냐고 되물었다. 진행자가 그 논리면 한 전 총리도 간첩이라고 정리하자, 윤 의원은 그렇다고 답했다.

윤 의원은 안철수 의원이 책임 있게 발언했으면 좋겠다는 입장도 밝혔다. 이번 논쟁이 정치적 공세로 흐르지 않도록 근거를 갖춘 비판이 필요하다는 취지다.

안철수 의원은 강금실 후보자가 박근혜 정부가 사드 배치를 추진하던 2016년 7월12일 페이스북에 사드 배치를 '무모한 결정'이라고 규정하며 '결사반대해야 한다'고 적은 점을 문제 삼았다. 사드는 고고도미사일방어체계를 뜻한다.

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하지만 안철수 의원 역시 비슷한 시기에 사드 배치에 반대했다. 안 의원은 2016년 7월10일 입장문을 내어 사드 배치로 얻는 것보다 잃는 것의 크기가 더 크고 종합적으로 국익에 도움이 되지 않는다고 판단한다고 밝혔다.

안 의원은 2017년 국민의당 대선 후보가 된 뒤에는 찬성으로 입장을 선회했다. 이에 대한 지적이 나오자 안 의원은 상황이 바뀌면 대응도 바뀌는 게 옳다고 말했다.

청문회 검증 국면과 향후 쟁점

이번 공방의 검증 무대는 국회 청문회가 될 것이라는 것이 윤건영 의원의 입장이다. 윤 의원은 근거가 있으면 청문회 과정에서 비판할 수 있다고 밝혔기 때문이다.

국가정보원장은 국가 정보기관을 이끄는 자리인 만큼, 후보자의 해외 자문 활동 이력과 과거 대외 정책에 대한 입장이 검증 대상으로 함께 거론되고 있다. 강금실 후보자의 중국 고문 경력과 안철수 의원의 과거 사드 입장 변화가 맞물리면서 쟁점은 두 갈래로 이어지고 있다.

현재 시점에서 강금실 후보자의 지명 철회 요구가 받아들여질지는 확인되지 않았다. 안철수 의원이 제기한 '중국 간첩' 주장에 대한 구체적 근거 제시 여부도 아직 드러나지 않았다.

결국 두 의원의 공방은 강금실 후보자의 중국 고문 이력과 안철수 의원의 과거 사드 입장이라는 두 축으로 정리된다. 각 주장의 근거가 얼마나 입증되는지는 청문회 과정에서 가려질 전망이다.