강건작 안보실 차장, 전작권 전환 협의 순조로 전망…북한 위협 대응력 강조

강건작 국가안보실 제1차장이 전작권 전환 조건과 북한 재래식 전력 위협에 대한 입장을 밝혔다. 한미 동맹 기반의 능동적 대응 전략을 제시하며, 극초음속 무기의 검증된 성능을 재확인했다.

강건작 국가안보실 제1차장은 23일 SBS 라디오에 출연하여 이재명 대통령 의 임기 내 전작권 환수 계획과 관련된 미국의 반응을 긍정적으로 평가했다. 그는 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 전작권 전환 조건의 변화를 거론한 점에 대해, 한반도 여건의 변화보다는 특수 조건 하에서의 평가 필요성을 강조한 것으로 해석했다.

전작권 전환 조건과 한미 협력 방향

강 차장은 전작권 전환이라는 특수 상황에서 합의된 평가 항목들이 한국 전체의 방위력과 전투력을 포괄하지 않는다고 명시했다. 이는 특정 기준에 대한 세부 검토를 의미할 뿐이며, 실제 한국의 군사 역량이 부족하다는 뜻은 아니라는 설명이다. 따라서 미국과의 협의 과정이 난항을 겪을 가능성은 낮으며, 기본적으로 원활한 협상이 이루어질 것으로 내다봤다.

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그는 지휘 체계 변경을 통해 실제 전작권 행사 구조와 능력을 구축해야 한다고 강조했다. 미국에게 척지하는 방식보다는, 한미 양국의 능력과 태세를 입증하여 전향적인 판단을 유도하는 옵션을 고려 중이라고 밝혔다. 독자적인 환수 선언은 한미 동맹 기반을 훼손할 수 있는 극단적인 행위라며 배제했다.

북한 재래식 위협과 언론 보도 관점

최근 잦아든 북한의 재래식 전력 위협에 대해서는 그것이 항상 존재해 왔던 정상적인 현상임을 지적했다. 강 차장은 언론이 북한의 사진을 1면에 실어 국민에게 불안감을 조성하는 것은 북한의 의도대로 움직이는 것이라고 비판했다. 이는 불필요한 사회적 공포를 유발할 뿐이며, 냉정한 시각으로 대응해야 한다는 입장이다.

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북한의 집속탄두 위력 평가 실험에 대해서는 우리 군이 이미 20년 전에 충분한 개발을 마쳤다고 반박했다. 현재 준비되어 있는 수백 발의 탄약은 북한이 보인 성능보다 두 배 이상 뛰어난 개별 성능을 갖추고 있다. 이는 우리 군의 기술적 우위가 오랫동안 유지되어 왔음을 보여주는 사례다.

극초음속 무기 성능과 북한 기술 격차

우리 정부가 시험 발사한 극초음속활공비행체에 대해 북한이 실패 가능성을 제기한 점에 대해서는 기술적 격차를 언급했다. 북한이 장기간 극초음속 무기를 개발해왔으나, 목표 타격 최종 단계까지 도달하지 못했다는 전문가 평가가 있다고 전했다. 우리 군이 정확한 타격을 선보인 것이 북한 기술자들을 자극한 원인으로 분석된다.

경기 김포시 애기봉에서 촬영된 사진에는 황해도 개풍군 해안가 접경지에 북한군 자주포가 배치된 모습이 확인되었다. 강 차장은 이러한 배치가 사실이지만 특이한 활동이며, 군인들의 모습이 급박하거나 엄중하게 보이지 않는다고 평가했다. 이는 북한군의 훈련이 실제 공격 의도보다는 내부 단속이나 과시 목적일 가능성이 높다는 시사점을 준다.

한반도 안보 환경과 향후 대응 과제

강건작 차장의 발언은 이념적 대립보다는 실질적인 군사 역량과 기술적 우위에 기반한 안보 전략을 수립해야 함을 보여준다. 전작권 전환 문제는 단순한 정치적 이슈가 아니라, 한미 동맹의 심화와 우리의 방어 태세 강화와 직결된 핵심 사안이다. 북한이 도발적 행보를 이어가는 동안, 우리 군은 첨단 무기 체계를 통한 억제력을 지속적으로 입증해야 한다.

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특히 극초음속 무기처럼 상대방이 접근하기 어려운 기술 영역에서는 명확한 성과 공개가 중요하다. 북한의 기술적 한계를 외부에 알리는 동시에, 국내 국민들에게는 안보 상황에 대한 과도한 불안감을 해소해야 한다. 정부는 한미 간 긴밀한 협력을 바탕으로 선제적 대응 능력을 확보하는 데 집중할 것이다.