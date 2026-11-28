강간죄개정을위한연대회의와 민변 등 여성시민사회단체가 28일 보신각에서 '2026 여성폭력추방행진'을 개최하며 강간죄 구성요건을 폭행 협박에서 성적 동의 기준으로 개정할 것을 촉구했다.

강간죄개정을위한연대회의 와 민주사회를 위한 변호사모임(이하 민변) 등 주요 여성·시민사회단체들이 28일 오후 1시 서울 종로구 보신각 앞에서 집회를 열었다. 이 단체들은 ' 2026 여성폭력추방행진 -강간죄 개정에 동의하라'라는 주제로 가짜 동의를 인정하는 현행 법 체계에 문제를 제기했다.

행진에 참가한 이들은 상징색인 보라색과 검은색 의상을 착용하고 광화문 방향으로 행진하며 목소리를 높였다. 그들은 동의 없는 성행위를 강간으로 규정해야 한다는 원칙 아래, 입법부가 즉각적인 사법 개혁에 나설 것을 강력하게 압박했다.

Also read 2026년 국민연금 체납 실태, 수급 연령 도달 근로자 1만5천여 명 피해

현행 법 체계의 한계와 가해자의 새로운 수법

주최 측은 이번 집회를 통해 최근 전국 각지에서 반복적으로 발생하고 있는 범죄 사례들을 지적했다. 특히 친밀한 관계에 의한 여성 살해, 미성년 청소년을 대상으로 한 성폭력, 그리고 직장 내 성범죄 등이 빈번하게 발생하고 있는 실정이다.

이들은 현행 사법 체계가 이러한 폭력 양상을 제대로 포착하지 못한다고 비판했다. 가해자들이 과거처럼 노골적인 물리적 폭행이나 협박보다는, 더 교묘한 강요와 속임수를 통해 피해자의 저항을 무력화시키는 사례가 증가하고 있기 때문이다.

Advertisement

현재 법원은 피해자가 저항했는지 여부만을 중점적으로 따지며 판단하는 경향이 있다. 이 때문에 피해자에게 위험을 피할 책임을 전가하는 구조적 문제가 발생하고 있으며, 이는 가해자에게 진정한 책임 추궁이 이루어지지 않게 만드는 원인으로 지목된다.

22대 국회의 입법 정체성과 피해자 중심 사회 요구

행진 현장에서는 성범죄 피해 여성, 장애인 여성 인권 활동가, 대학생 등 다양한 계층이 발언대에 섰다. 이들은 22대 국회에서 강간죄 개정 논의가 제자리걸음을 반복하는 동안 여성의 일상이 여전히 심각한 위협에 노출되어 있다고 우려했다.

발언자들은 사회적 인식이 '피해자가 어떻게 도망쳤는가'에서 '가해자가 왜 그런 짓을 했는가'로 옮겨가야 한다고 강조했다. 이는 가해자에게 책임을 묻는 구조로 사법 시스템이 근본적으로 전환되어야 함을 의미하며, 이는 단순한 형법 조문 수정을 넘어선 사회적 합의가 필요한 일이다.

세 가지 핵심 입법 과제와 향후 전망

참가자들은 정부와 국회에 대해 세 가지 구체적이고 단호한 입법 과제를 즉시 추진할 것을 요구했다. 첫째는 강간죄의 구성요건을 기존 '폭행·협박'에서 '성적 동의' 여부 판단으로 완전히 개정하는 것이다.

Advertisement

둘째로는 가정폭력처벌법을 단순한 가사 분쟁을 넘어, 친밀한 관계 내 모든 유형의 폭력을 포괄하는 법으로 전면 개편해야 한다는 점이다. 이는 가정보다 가까운 관계에서 발생하는 폭력을 법적으로도 명확히 정의하려는 시도다.

마지막으로 성매매 여성에 대한 처벌 조항을 완전히 삭제해야 한다는 요구가 포함되었다. 이는 성매매를 범죄가 아닌 성착취의 관점에서 바라보고, 피해자인 성매매 여성을 보호해야 한다는 시민사회의 오랜 요구를 반영한 것이다.