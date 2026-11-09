감사원, 육군 미사용 군용지 방치와 격오지 의료 붕괴 지적

감사원이 육군본부의 8200억 원대 미사용 군용지 방치와 격오지 부대의 상비약 부족 문제를 적발했다. 이는 군 시설 관리 부실과 장병 의료 접근성 저하를 드러내는 심각한 사례이다.

감사원 은 9일 공개한 육군본부 정기 감사 결과, 부대 통폐합 등으로 사용이 종료된 군용지 4,396개 필지(면적 2,482만㎡)의 활용 방안이 미흡한 상태를 방치했다고 지적했다.

8200억 규모 군용지, 활용 계획 부재로 방치

사용 종료가 확정된 군용지 중 활용 방안이 전혀 수립되지 않은 필지는 4,396개에 달하며, 이는 축구장 3,500개 분량인 2,482만㎡에 해당하는 대규모 면적이다.

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이처럼 방치된 미사용 군용지의 시장 가치는 총 8,265억 원으로 추산되며, 국유재산법상 부지 정리 및 지역 개발 등 효율적 활용이 가능한 상황이었음에도 불구하고 제 역할을 하지 못하고 있다.

특히 육군은 사용 종료 결정을 내리지 않아 630개 필지(가치 536억 원)를 방치했으며, 사전 조치도 이행하지 않은 필지가 2,063개(가치 5,243억 원)에 달해 관리 소홀이 체계적이었다.

경기도 포천시의 한 사례는 사용 종료 결정 이후 10년이 지났음에도 2025년 5월까지 특별한 사유 없이 사전 조치가 진행되지 않았음을 보여주며, 이는 국방 시설 관리의 심각한 허점을 드러낸다.

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또한 사전 조치 완료 후인 1,703개 필지 역시 국방시설본부에 인계되지 않아 장기간 방치되며 국유재산 관리의 공백이 지속되고 있는 실정이다.

격오지 의료 붕괴, 상비약 부족에 접근성 저하

육군의 격오지 부대 366곳 중 원격진료 시스템을 운영 중인 부대는 95곳으로 전체의 26%에 불과하며, 인력 부족으로 인해 제 기능을 하지 못하고 있다는 점도 적발됐다.

군의관이 배치되지 않는 부대에서는 소화제나 해열제, 진통제 등 기본 상비약이 제대로 보급되지 않아 장병들의 의료 접근성이 심각하게 저하된 것으로 나타났다.

육군본부는 2024년 8월 약 관리의 어려움과 신속한 대면 진료 필요성 등을 이유로 일부 상비 의약품 비치 중단을 결정하며 의무병과 군인이 없는 부대에 의약품 취급을 제한했다.

예하 부대에서 약품 재보급 요청이 있었으나, 약사법 위반 소지가 있다는 이유로 연고류 등의 일부 물자만 보급될 뿐 필수 의약품이 충분히 공급되지 않았다.

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이로 인해 당직 간부들이 의약품을 사야 하는 경우가 발생했으며, 장시간 이동을 통한 의약품 확보는 군 병력 운용의 비효율성을 초래하는 심각한 문제로 대두됐다.

감사원 권고, 체계적 재산 관리와 의료 지원 강화

감사원은 육군참모총장에게 미사용 군용지의 사용 종료 여부를 조속히 확정하도록 하고, 결정 후 국방시설본부 재산관리관への 인계가 원활히 이루어지도록 조치하라고 주의 요구했다.

또한 의약품 취급 대리인 자격을 확대하여 군의관이 없는 부대에서도 기본적인 의약품 관리가 가능하도록 하고, 원격진료 시스템과 상비약 보급을 대폭 늘려야 한다고 통보했다.

이번 감사 결과는 국방부 산하 기관들이 막대한 자산을 효율적으로 관리하지 못했을 뿐만 아니라,最前線에 있는 장병들의 기본적 인권인 의료권 보장에도 소홀했음을 드러낸다.

국방시설본부는 향후 인계받은 부지에 대한 정리계획을 수립하고, 육군본부는 미사용 부지에 대한 현황을 신속히 파악하여 효율적 활용 방안을 마련해야 할 것으로 보인다.

한편 지난해 8월 27일 경기 여주시 남한강 일대에서 열린 한미 연합 도하훈련에서 육군 7공병 여단과 미2사단 한미연합사단 11공병대대가 훈련을 진행한 바 있어, 군사 훈련 및 시설 관리의 중요성이 다시금 부각되고 있다.