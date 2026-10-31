감 과육 검은 점, 타닌 변화일 수 있어…부패 여부는 상태로 구분

감 과육에 생기는 깨알 같은 검은 점은 타닌 성분 변화와 관련될 수 있다. 다만 짓무름이나 곰팡이, 이상한 냄새가 있으면 먹지 말아야 한다.

가을부터 겨울까지 즐겨 먹는 제철 과일 감을 반으로 잘랐을 때 과육에 촘촘한 검은 점 이 보이면 상한 것이 아닌지 걱정하는 사람이 많다. 하지만 감의 검은 점 이 모두 부패를 뜻하는 것은 아니다. 과육에 깨알처럼 작은 검은 점 이 나타나는 현상은 감의 떫은맛을 내는 타닌 성분의 변화와 관련이 있을 수 있다는 설명이다.

감은 품종과 숙성 정도에 따라 맛과 식감이 달라진다. 검은 점이 보이더라도 과육 전체의 상태와 냄새, 식감을 함께 확인하는 것이 안심하고 제철 과일을 즐기는 방법으로 꼽힌다.

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감 검은 점과 타닌 성분의 관계

감의 떫은맛을 내는 대표적인 성분은 타닌이다. 농촌진흥청 농업기술포털 농사로에 따르면 감은 떫은맛 성분의 변화에 따라 단감과 떫은감 등으로 구분된다.

타닌은 숙성이나 탈삽 과정을 거치면서 물에 녹지 않는 형태로 바뀔 수 있다. 이 경우 타닌 성분이 완전히 사라지는 것은 아니지만 혀에서 떫은맛을 덜 느끼게 된다.

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제철 감에 참깨를 뿌린 듯이 보이는 검은 점 역시 타닌 성분의 변화와 관련이 있을 수 있다. 다만 점의 모양이 평소와 다르거나 주변 과육이 물러 있다면 타닌 변화로 단정하지 말고 상태를 살펴야 한다.

부패한 감 구별하는 방법

우선 검은 점이 과육에 어떻게 나타나는지 봐야 한다. 과육에 깨알처럼 작은 점들이 흩어져 있고 과육 자체는 단단하거나 품종에 맞는 식감을 유지하며 이상한 냄새가 나지 않는다면 점이 있다는 이유만으로 상했다고 보기는 어렵다.

반대로 과육의 특정 부위가 넓게 검게 변했거나 물컹하게 짓무르고, 즙이 지나치게 흘러나오거나 시큼하고 불쾌한 냄새가 난다면 먹지 않는 것이 안전하다.

껍질에 곰팡이처럼 보이는 솜털이나 얼룩이 생겼거나 부패가 의심되는 경우도 마찬가지다. 검은 점의 원인을 눈으로 완벽하게 구별하기는 어렵기 때문에 주의가 필요하다.

식품의약품안전처의 식품안전나라에 따르면 곰팡이가 생성하는 독소 중 일부는 가열해도 쉽게 없어지지 않는다. 따라서 곰팡이가 핀 것으로 의심되는 식품은 해당 부위만 도려내거나 씻어서 먹기보다 폐기하는 것이 안전하다.

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좋은 감 고르는 꼭지와 껍질 확인

감을 고를 때는 검은 점의 유무보다 과실 전체의 상태를 살펴야 한다. 꼭지가 과실에 잘 붙어 있고 껍질에 윤기와 탄력이 있으며, 손에 들었을 때 크기에 비해 묵직한 감을 고르는 것이 좋다.

품종별 특징도 고려해야 한다. 감은 품종에 따라 크기와 모양, 껍질의 무늬, 과육의 단단함이 다르기 때문이다.

감은 지나치게 세게 누르면 멍이 들거나 손상될 수 있으므로 고를 때 과실을 압박하지 않는 것이 좋다. 집에 가져온 뒤에는 상태를 확인하고 바로 먹지 않을 감은 서로 눌리지 않도록 보관해야 한다.

무르기 시작한 감은 가능한 한 빨리 먹는 편이 좋다. 검은 점 하나만으로 판단하지 말고 감 전체가 정상적인 상태인지 확인하는 것이 제철 과일을 안심하고 즐기는 방법이다.