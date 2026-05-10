간송 전형필의 문화보국, 일제강점기 수탈 속에서 지켜낸 우리 민족의 얼

경성미술구락부의 기록을 통해 간송 전형필 선생이 신념과 안목으로 지켜낸 우리 문화유산의 가치와 그 수집 과정을 조명하는 특별 전시회 소식입니다.

일제강점기 라는 어두운 시대 속에서 우리 땅은 단순한 영토의 상실을 넘어 사람과 물자, 그리고 민족의 정신이 깃든 소중한 문화유산까지 대거 수탈당하는 비극을 겪었습니다. 특히 1922년 일본인들에 의해 설립된 조선 최대의 미술품 경매회사인 경성미술구락부는 우리 문화유산의 거래와 유통을 장악하며 약탈의 거점으로 활용되었습니다. 1945년 광복을 맞이하기까지 이곳에서는 약 260여 회에 달하는 경매가 열렸으며, 그 과정에서 수많은 서화와 도자기들이 일본 수장가들의 손에 넘어가 영영 돌아오지 못하는 아픔을 겪어야 했습니다.

당시 일본인이 아니면 참여조차 거의 불가능했던 이 폐쇄적인 환경 속에서 간송 전형필 선생은 우리 문화재를 지키겠다는 일념 하나로 일본인 중개인을 내세워 치열한 경합을 벌였습니다. 그는 1930년부터 1944년까지 약 350여 건의 우리 작품을 낙찰받으며 민족의 자긍심을 지켜냈습니다. 이러한 간송의 헌신적인 노력과 컬렉션의 형성과 구축 과정을 보여주는 기획 전시인 '문화보국: 신념으로 지켜낸 우리의 얼'이 서울 성북구 간송미술관 보화각에서 개최되어 관람객들을 맞이하고 있습니다.

이번 전시는 조선 미술사의 맥이 끊기지 않도록 전 시기에 걸쳐 수집한 조선회화, 근대 고미술 시장에서 각광받았던 조선백자, 추사 김정희와 추사학파의 정수가 담긴 서화, 그리고 한국전쟁 중 유실되었다가 극적으로 재입수한 작품 등 총 36건 46점의 유물을 통해 간송의 14년에 걸친 수호 기록을 생생하게 펼쳐 보입니다. 특히 전시장 2층에서 관람객의 시선을 사로잡는 국보 '백자청화철채동채초충난국문병'은 1936년 경성미술구락부 역사상 최고가인 1만 4580원에 낙찰된 작품으로, 당시 군수 월급이 70원 정도였음을 감안하면 기와집 15채 값에 달하는 엄청난 금액이었습니다.

청화, 철화, 동화라는 세 가지 안료를 모두 사용하여 구현한 조선 최고의 도자 기술이 집약된 이 병은 단순한 예술품을 넘어 간송의 확고한 신념이 투영된 결정체라 할 수 있습니다. 이와 함께 김명국의 '비급전관', 이인문의 '산거독서', 오원 장승업의 '팔준도' 등 조선 시대를 대표하는 화가들의 걸작과 문인들의 특별한 감상 문화를 보여주는 '표현연화첩' 등이 전시되어 조선 후기 예술의 정수를 만끽할 수 있게 합니다. 또한 전시장 중앙에는 일본인 수집가들이 병적으로 집착했다는 조선백자 12건 13점이 배치되어 당시의 치열했던 수집 경쟁을 짐작게 합니다.

소 모양의 제기인 '백자희준'부터 해태와 사자, 그리고 기와집 모양을 형상화한 다양한 연적과 문방구들은 조선 백자 특유의 단아함과 창의성을 동시에 보여줍니다. 1층으로 내려가면 19세기 최고의 학자이자 예술가인 추사 김정희의 독창적인 추사체가 빛나는 보물 '침계'와 힘 있는 필치의 '사야'를 만날 수 있으며, 간송 컬렉션의 시작을 알린 흥선대원군의 '석파묵란첩' 등을 통해 추사의 학예 정신이 어떻게 계승되었는지 살필 수 있습니다. 특히 이번 전시에서는 처음으로 공개되는 고람전기의 '고람유묵' 등 귀한 작품들이 포함되어 학술적 가치를 더했습니다. 간송의 문화 수호 여정은 광복 이후에도 멈추지 않았습니다.

한국전쟁이라는 또 다른 민족적 비극 속에서 보화각의 수장품 일부가 유실되고 파괴되는 위기를 맞자, 간송은 전쟁 종료 후 대한고미술협회를 통해 뿔뿔이 흩어진 유물들을 다시 찾아오는 재입수 작업에 매진했습니다. 강진희의 '화차분별도'를 비롯해 재수집된 작품들이 전시되어 있으며, 무엇보다 간송이 경매 당시 응찰 가격을 연필로 꼼꼼하게 기록한 도록들은 그가 얼마나 치열하게 우리 문화유산을 지키고자 했는지를 보여주는 감동적인 증거가 됩니다.

한편, 90년 가까이 보화각을 지켜온 청나라 석사자상은 간송의 유지를 따라 고향인 중국으로 돌아가게 되었으며, 그 자리는 1935년 낙찰받은 귀여운 모습의 석호상 한 쌍이 대신하게 되어 새로운 수호자로 거듭나게 됩니다. 이번 전시는 오는 6월 14일까지 이어지며, 문화재 약탈의 통로였던 경매장을 수호의 현장으로 바꾼 간송의 실천 과정을 통해 오늘날 우리에게 진정한 문화보국의 의미가 무엇인지 되새기게 하는 소중한 기회가 될 것입니다





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