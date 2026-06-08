가해 여중생 부모의 공개 사과... "아이의 잘못, 책임 다하겠다"

PC방에 소화기를 분사하고 도주한 여중생의 부모가 온라인 커뮤니티에 사과문을 게재했다. 부모는 피해자와 PC방 사장에게 진심으로 사죄하며 법적 책임을 다하겠다고 밝혔다.

최근 한 PC방 에서 발생한 충격적인 사건이 사회적 공분을 일으키고 있다. JTBC '사건반장'에 보도된 바에 따르면, 10대 여학생 2명이 무인으로 운영되는 PC방 에 침입해 소화기 를 분사하고 도주하는 만행을 저질렀다.

이들은 단순히 소화기를 뿌리는 것에 그치지 않고, 그 장면을 휴대폰으로 촬영하며 웃음을 터뜨리는 등 상식 이하의 행동을 보였다. 피해를 입은 PC방 사장 A씨는 '손님 10여 명이 있는 상황에서 갑자기 소화기를 뿌려 한 손님이 분말을 뒤집어쓰는 등 큰 혼란이 빚어졌다'고 호소했다. 특히 이 여학생들은 PC방이 무인 운영되는 시간대를 노려 담배를 피우거나 카운터를 뒤지는 등 상습적인 문제 행동을 일삼다가 직원에게 적발되자 '동네 오빠들 다 데리고 오겠다'며 협박까지 한 것으로 알려져 충격을 더했다. 이후 가해 여중생 중 한 명의 부모 B씨가 온라인 커뮤니티 '보배드림'에 사과문을 게재하며 상황을 설명했다.

B씨는 '제 자식의 잘못된 행동으로 인해 피해자와 PC방 사장님께 진심으로 사죄드린다'며 '자식을 바르게 키우지 못한 부모의 죄가 너무 크다'고 고개를 숙였다. 특히 B씨는 '아이가 저지른 잘못에 대해 어떤 변명도 하지 않겠다. 무조건 우리 아이의 잘못이며, 부모로서 책임을 회피하지 않고 피해 배상과 사죄를 위해 최선을 다할 것'이라고 약속했다. 그는 또한 '방송 이후 가해 여중생 측이 책임을 회피하는 것으로 오해받는 경우가 많아 현재 상황을 밝힌다'며 '지난 6일 오후 경찰을 통해 처음으로 자녀의 범행 사실을 알게 됐다'고 설명했다.

B씨는 소식을 듣자마자 피해자 연락처를 요청했으나 사건이 청소년 전담반으로 이관돼 바로 연락을 받지 못했다고 한다. 그는 '개인적으로라도 PC방 앞까지 찾아갔지만 외부에 연락처가 없었고, 함부로 찾아가는 것이 오히려 위협이 될 수 있다는 우려에 발길을 돌렸다'며 '담당 형사가 배정되면 피해자와 사장님을 직접 찾아뵙고 사죄할 예정'이라고 덧붙였다. B씨는 자녀에 대한 강한 체벌과 함께 학생의 본분을 강조하며 머리를 자르게 했다는 사실을 공개하기도 했다.

그는 '사건 인지 후 효자손으로 강하게 체벌을 내렸고, 스스로 잘못한 만큼 미용실에 가서 머리를 자르라고 시켰다'며 '제가 빡빡 밀지 못해 죄송하다'는 말과 함께 짧은 머리를 한 학생의 뒷모습 사진을 게재했다. 이러한 행동에 대해 네티즌들은 '부모님의 진심 어린 사과가 감동적이다', '책임감 있는 모습을 보여 다행이다' 등의 반응을 보이며 B씨를 응원했다. 그러나 일부 전문가들은 '체벌과 머리 자르기 등의 행동이 근본적인 해결책이 될 수 없다'며 '진정한 반성과 교육이 필요하다'고 지적했다. 또한 이 사건을 계기로 촉법소년 제도에 대한 논란이 다시 불거졌다.

B씨는 사과문에서 '촉법소년은 반드시 폐지돼야 하며 이런 사회의 쓰레기 가족들은 부모와 자식 모두 교도소로 보내 강제노동을 해서라도 피해자들에게 보상해야 한다'고 주장했다. 이에 대해 법조계에서는 '현행법상 촉법소년 제도는 범죄 예방과 교화를 위한 것'이라며 '극단적인 발언은 오히려 문제를 악화시킬 수 있다'고 우려를 표했다. PC방 업주 A씨는 '이번 일로 영업에 큰 타격을 입었지만 부모님의 사과가 진심이라면 피해 보상과 함께 선처를 고려할 수 있다'는 입장을 밝혔다.

이 사건은 단순한 일탈을 넘어 청소년 범죄에 대한 사회적 경각심을 일깨우는 계기가 되고 있으며, 많은 이들이 재발 방지를 위한 대책 마련을 촉구하고 있다. 향후 수사가 어떻게 진행될지, 그리고 진정한 화해와 교화가 이루어질지 주목된다





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