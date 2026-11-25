가톨릭관동대 국제성모병원 김두영 교수 연구팀이 주관적 사회적 지위가 뇌졸중 환자의 심리적 안정과 일상생활 회복에 미치는 긍정적 영향을 밝혀냈다.

뇌졸중 환자가 스스로 인식하는 사회적 지위가 발병 후 일상생활 수행능력을 회복하는 수준과 밀접한 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 가톨릭관동대 국제성모병원 은 김두영 재활의학과 교수와 스티븐 크레이머 미국 캘리포니아대 로스앤젤레스(UCLA) 교수 공동연구팀이 이 같은 내용의 연구를 미국심장협회(AHA)가 발행하는 국제학술지 ' 뇌졸중 (Stroke)'에 25일 발표했다.

주관적 지위가 뇌졸중 회복에 미치는 영향

연구진은 미국 28개 뇌졸중센터에서 수행된 연구 자료를 활용해 성인 뇌졸중 환자 494명을 대상으로 주관적 사회적 지위와 회복 결과 사이의 상관관계를 분석했다. 기존에는 뇌졸중 환자의 회복 수준이 뇌 손상 정도, 연령, 기저질환 등 신체적 및 의학적 요인을 중심으로 평가되는 것이 일반적이었다.

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하지만 비슷한 수준의 뇌 손상을 입은 환자들 사이에서도 회복 과정과 일상생활 복귀 정도에는 상당한 차이가 나타날 수 있다. 김두영 교수는 기존 연구들이 소득, 학력, 직업 등 객관적 사회경제적 지표에 주로 집중해 왔으나, 이러한 지표만으로는 환자의 심리적 적응 과정이나 자존감을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있었다고 지적했다.

이에 연구진은 객관적인 사회경제적 조건과 달리, 환자가 스스로 인식하는 주관적 사회적 지위가 뇌졸중 이후의 회복 과정과 어떤 연관성을 갖는지 살펴보기 위해 본 연구를 진행했다. 이는 단순한 신경학적 손상의 정도를 넘어서, 환자의 심리적 상태가 회복에 결정적인 변수로 작용할 수 있음을 시사하는 중요한 발견이다.

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연구 방법 및 심리적 지표 분석 결과

연구진은 환자가 인식하는 자신의 사회적 위치를 뇌졸중 발병 후 3개월 시점에 10단계 사다리 척도로 평가했다. 이와 함께 환자의 심리 상태, 일상생활 수행능력, 신체기능 등을 발병 후 3개월과 12개월 시점에 측정해 비교 분석했다.

그 결과, 주관적 사회적 지위가 높다고 생각한 환자일수록 우울, 불안, 외상 후 스트레스, 고독감 등 심리적 고통 지표들은 낮게 나타나는 유의미한 상관관계가 확인됐다. 이는 환자 개인의 심리적 안정감이 회복 과정에서 중요한 보호 요인으로 작용함을 보여준다.

장기 예후 및 일상생활 수행능력과의 연관성

연령과 성별, 초기 뇌졸중 중증도, 교육 수준, 고용 상태 등 환자의 임상 지표나 사회경제적 변수를 모두 보정한 뒤에도 주관적 사회적 지위는 뇌졸중 발병 12개월 후 일상생활을 얼마나 독립적으로 수행할 수 있는지를 평가하는 '수정 랭킨척도' 점수와 유의미한 연관성을 보였다.

반면, 주관적 사회적 지위는 악력 같은 지표를 통해 신체의 신경 기능 손상 정도를 측정한 수행 기반 평가와는 별다른 상관관계를 보이지 않았다. 이는 주관적 사회적 지위가 신체적 신경 기능의 회복보다는, 환자의 노력과 재활치료 등을 통해 일상생활 기능을 회복하는 보상적 회복 과정에 더 큰 영향을 미침을 시사한다.

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임상적 시사점 및 다학제적 중재 방안

김두영 교수는 뇌졸중 회복이 단순한 신경학적 손상의 회복에 그치지 않고, 다차원적인 과정임을 강조했다. 이는 환자의 심리적 상태와 사회적 지위에 대한 인식이 치료 결과에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미하며, 이에 대한 포괄적인 접근이 필요함을 시사한다.

김 교수는 뇌졸중 치료 후 외래 추적 관찰이 본격화되는 발병 3개월 시점에 간단한 설문으로 장기 예후가 불리할 수 있는 심리적·사회적 취약군을 조기에 선별할 수 있다고 덧붙였다. 주관적 사회적 지위와 심리적 안정감을 개선하기 위한 다학제적 중재요법을 임상에 도입하는 것이 중요하며, 이는 본 연구 결과가 그 근거가 될 수 있을 것으로 기대된다.