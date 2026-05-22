가족부부 받은 국민연금

AA 생성이미지 국민연금에 노령연금을 함께 받는 부부가 93만쌍을 넘었고, 부부가 각각 받는 연금을 합친 평균액은 월 120만원에 달했습니다.

AI 생성이미지 국민연금 노령연금 을 함께 받는 부부가 5월 기준 93만쌍을 넘었습니다. 부부가 각각 받는 연금을 합친 평균액은 월 120만원으로 2020년 81만원보다 1.5배가량 많아졌습니다.

보건복지부에 따르면 부부 합산 최고 연금액은 월 554만원이라고 합니다. 추세대로라면 제법 든든해 보입니다.

‘내가 연금을 받을 때쯤이면 생활하는 데 큰 문제는 없겠다’ 싶습니다. 실제로 지난 20일 복지부가 부부의날(21일)을 맞아 해당 자료를 공개한 뒤 ‘내가 받는 연금을 통해 살겠다’ 식의 기사가 쏟아졌습니다. 이를 본 댓글, 온라인 커뮤니티 등에서는 ‘나 없으면 내가 받는 것’ ‘저자금 포장’ 등의 반응이 이어졌습니다. 그런데 평균은 늘 약간 얄밉습니다.

전체 모습을 보여주는 것 같지만, 중요한 차이를 가릴 때가 많기 때문입니다. 결론부터 말씀드리면 박탈감 느끼실 필요 없습니다. 현실은 완전히 다릅니다. 여전히 부부 합산 연금액이 월 100만원 미만인 경우가 가장 많습니다.

노후 최소생활비 기준에도 못 미치는 ‘월 200만원 미만’으로 범위를 넓히면 전체 부부 수급자 10쌍 중 9쌍(약 89%)이 여기에 속합니다. 즉 평균에 주목해 감정을 소모하기보단, 내 몫의 연금을 조금이라도 늘릴 전략을 고민하는 게 낫다는 의미입니다





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