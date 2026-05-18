가족 형성의 K자형 물든 고졸여성 출산율 급감, `고졸커플, 무자녀 택할 확률 높아` 연구 결과를 대조 - 국가데이터처 발표

대한민국의 국가데이터처에서 발표한 통계에 따르면, 지난 2024년 한해 동안 고졸 이하 여성이 낳은 아이는 3만7698명으로 4년 전인 2020년(5만1661명)에 비해 27% 감소했다. 이에 비해 대학교 이상 학력을 가진 여성이 낳은 아이는 8.4% 감소한 것으로 나타났다. 이 같은 현상이 `가족 형성의 K자형`으로 불리며, 교육 수준과 소득에 따라 결혼과 출산이 양극화되는 것으로 분석되고 있다.

국가데이터처 `모(母) 학력별 출산` 4년새 고졸여성 출산 27% 급감 대졸여성 감소분 8.4% 의 3배 `고졸커플, 무자녀 택할 확률 높아 출생아 수 감소가 고학력 여성의 커리어 추구 때문이라는 통념과 달리, 실제로는 고졸 이하 저학력·저소득 계층에서 혼인·출산이라는 가족 형성 기제 자체가 붕괴됐기 때문인 것으로 나타났다.

교육 수준과 소득에 따라 결혼과 출산이 양극화되는 이른바 `가족 형성의 K자형` 현상이 심화되면서, 출산이 사실상 선택이 아닌 `계급`의 문제로 전락했다는 분석이 힘을 얻고 있다. 18일 국가데이터처가 발표한 `모(母)의 교육정도별 출산통계`에 따르면, 지난 2024년 한해 동안 고졸 이하 여성이 낳은 아이는 3만7698명으로 4년 전인 2020년(5만1661명)에 비해 27% 감소했다. 이는 같은 기간 대학교 이상 학력을 보유한 여성이 낳은 아이가 8.4% 감소한 것과 비교해보면, 크게 감소한 수치다. 물론 대학교 진학률이 갈수록 높아지면서 고졸 여성의 숫자가 정체되거나 혹은 감소하는 추세다.

다만 지난 2020년 기준 여성 가운데 고졸 학력 비중은 30~34세 15.7%에서 25~29세 14.7%로 단 1%포인트만 낮아졌을 뿐이다. 그럼에도 지난 4년새 고졸 여성의 출산율은 전반적으로 급감했다. 비슷한 국내 연구결과도 나온 바 있다





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가족형성 K자형 고졸 여성 출산율 급감 고학력 여성 커리어 추구 혼인·출산 관련 연구결과 교육 수준과 소득에 따라 결혼과 출산 가족 형성 기제 붕괴 가족 형성의 K자형 분석

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