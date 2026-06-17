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가정에서 사용 가능한 뇌 임플란트, 루게릭병 환자 의사소통 혁신

과학/기술 News

가정에서 사용 가능한 뇌 임플란트, 루게릭병 환자 의사소통 혁신
뇌-컴퓨터 인터페이스루게릭병뇌 임플란트
📆6/17/2026 12:55 AM
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UC 데이비스 연구진이 루게릭병 환자가 집에서 일상적으로 뇌-컴퓨터 인터페이스를 사용해 의사소통에 성공한 사례를 발표했다. 이 장치는 분당 56단어 속도로 말을 해독하며, 원래 목소리도 재현할 수 있다.

뇌-컴퓨터 인터페이스 (BCI) 기술이 실험실을 넘어 환자의 가정에서 일상적으로 사용될 수 있는 단계에 도달했다. 미국 UC 데이비스 연구진은 루게릭병 (ALS) 환자인 케이시 해럴(47)이 집에서 스스로 뇌 임플란트 를 이용해 약 2년간 정상적인 의사소통을 유지한 사례를 국제 학술지 '네이처 메디신'에 발표했다.

해럴은 2020년 루게릭병 진단을 받고 점차 사지 마비와 언어 능력 상실을 겪었다. 머릿속으로는 할 말이 떠올라도 입 밖으로 소리를 내지 못하는 상태였다. 연구진은 해럴의 대뇌 피질 중 언어를 담당하는 영역에 총 256개의 미세 전극이 들어 있는 4개의 전극칩을 이식했다. 이 칩들은 환자가 특정 단어나 문장을 말하려고 생각할 때 발생하는 뇌의 전기 신호를 포착한다.

포착된 뇌파 신호는 컴퓨터로 전송된 후 인공지능(AI) 알고리즘을 통해 모니터에 문자로 변환되어 표시된다. 연구진은 40주 동안 해럴에게 기기 사용법을 교육한 후 집에서 스스로 사용하도록 했다. 결과는 놀라웠다. 해럴의 의사소통 속도는 분당 평균 56단어에 달했으며, 실제로 말하려는 문장의 해독 정확도는 92%에 육박했다.

뇌 신호 해독 성능 평가에서는 12만 5천 단어 규모의 어휘 체계 기준으로 정확도가 99%를 넘었다. 해럴은 연구진 도움 없이 독립적으로 사용한 19개월 동안 거의 매일 이 기기를 사용했으며, 이 기간 동안 집에서 뇌파로 전달한 문장은 18만 개, 단어는 196만 개에 달했다. 특히 이 장치에는 병을 얻기 전 녹음해 둔 자신의 음성을 활용해 AI가 원래 목소리와 유사한 합성 음성으로 문장을 읽어주는 기능도 포함되어 있다. 해럴은 뇌 신호만으로 자신의 목소리를 되찾은 셈이다.

이번 연구가 주목받는 이유는 뇌 임플란트 장치를 가정 환경에서 안정적으로 사용할 수 있는 실용성을 처음으로 입증했기 때문이다. 기존 연구는 대부분 복잡한 장비와 전문가가 대기하는 실험실에서 이루어졌거나, 가정에서 사용한 경우 정확도와 속도 등 효율이 크게 떨어졌다. 이 장치는 또한 해럴이 손을 움직이려고 생각할 때 나오는 뇌 신호를 이용해 컴퓨터 마우스 커서를 조작하는 데도 성공했다. 덕분에 그는 집에서 이메일을 보내고 인터넷 검색을 할 수 있을 뿐만 아니라, 투병 전 직업이었던 기후위기 관련 시민단체 활동가로서의 일도 다시 할 수 있게 되었다.

해럴은 네이처 인터뷰에서 '이 기술은 혁명이라고 해도 과언이 아니다. 덕분에 계속 일하면서 돈도 벌 수 있었고, 가족은 물론 집에 찾아오기를 꺼렸던 친구들과도 다시 대화를 나눌 수 있게 됐다'고 말했다. 그는 '아내가 제 목소리를 듣고 달콤한 추억을 떠올리는 모습을 보는 것, 그리고 소리를 잃기 전의 나를 전혀 기억하지 못하는 딸에게 내 목소리를 들려줄 수 있다는 것도 큰 기쁨'이라고 덧붙였다. 연구를 주도한 니컬러스 카드 교수(신경공학)는 이 기능에 대해 '앞으로 기업들이 음성 기반 뇌 임플란트 기술을 개선할 때 어떤 기능을 포함시킬 수 있을지 본보기를 보여주고 싶었다'고 말했다.

네덜란드 마스트리히트대학의 크리스티안 헤르프 교수(계산신경과학)는 '이번 연구에 쓰인 장치는 실제로 환자의 일상 생활에 도움을 줄 수 있다. 이제 BCI는 연구 도구가 아닌 진정한 의료기기로 자리매김하고 있다'고 평가했다. 그러나 상용화를 위해선 해결해야 할 과제가 남아 있다. 현재 시스템은 환자의 두피 밖으로 노출된 티타늄 커넥터와 컴퓨터를 유선 케이블로 연결해야 하며, 이는 미관상 불편하고 감염 위험도 있다.

해럴은 '앞으로는 머리에 커넥터를 부착하고 다닐 필요가 없도록 이 장치가 휴대 가능하고 무선으로 작동할 수 있게 되기를 바란다'고 말했다. 또한 별도의 해독 장치를 거치지 않고 뇌 신호가 곧바로 음성으로 변환되기를 희망했다. 카드 교수는 현재 뇌파를 음성으로 직접 변환할 수 있도록 장치를 개선하는 작업을 진행 중이라고 밝혔다

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