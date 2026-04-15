가전 보안의 새 기준 제시하는 2026년형 비스포크 AI 스팀 로봇청소기

삼성전자가 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기를 통해 강력한 3중 보안 설계와 최다 보안 인증, 그리고 구매부터 AS까지 이어지는 안심 관리 체계를 구축하며 소비자의 프라이버시와 안전을 강화했습니다. AI 구독클럽, 맞춤형 설치 서비스, 전국 단위의 로봇청소기 전담 AS망 등 프리미엄 서비스를 통해 안심하고 사용할 수 있는 AI 가전의 새로운 기준을 제시합니다.

집안 곳곳을 누비는 로봇청소기 는 이제 우리 생활에서 빼놓을 수 없는 편리한 가전제품이 되었습니다. 하지만 편리함 뒤에 숨겨진 보안 문제는 늘 우리의 안심을 위협합니다. 로봇청소기 가 수집하는 영상과 데이터가 외부로 유출될 수 있다는 우려는 당연한 것입니다. 삼성전자 는 이러한 소비자의 불안감을 해소하기 위해 2026년형 ‘ 비스포크 AI 스팀 ’ 로봇청소기 에 독자적인 보안 솔루션과 최고 수준의 보안 인증을 적용하여 '안심 가전'의 새로운 기준을 제시합니다. 구매부터 설치, 사용, 관리까지 전 과정에 걸쳐 소비자가 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 빈틈없는 보호 체계를 구축했습니다.

2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’은 삼성전자의 강력한 보안 기술인 ‘녹스 매트릭스(Knox Matrix)’와 ‘녹스 볼트(Knox Vault)’를 새롭게 탑재했습니다. ‘녹스 매트릭스’는 스마트싱스에 연결된 기기들이 서로의 보안 상태를 실시간으로 모니터링하고, 잠재적인 보안 위협을 감지하면 즉시 차단하며 사용자에게 알림을 보내는 혁신적인 기술입니다. 이를 통해 하나의 기기에서 발생하는 보안 문제가 전체 스마트홈 생태계로 확산되는 것을 방지합니다. 또한, ‘녹스 볼트’는 비밀번호, 인증번호, 암호화 키와 같은 민감한 개인정보를 업계 최고 수준인 CC EAL 5+ 인증을 받은 별도의 하드웨어 보안 칩에 저장하여 외부 공격으로부터 완벽하게 보호합니다. 이 하드웨어 칩은 물리적으로 격리되어 있어 전압이나 레이저를 이용한 물리적 공격까지도 차단할 수 있으며, 별도의 관리 없이도 항상 작동하여 소중한 데이터를 안전하게 지켜줍니다.

로봇청소기가 촬영한 이미지와 영상을 포함한 모든 사용자 데이터는 ‘종단 간 암호화(E2EE)’ 기술로 보호됩니다. 데이터는 기기 내에서 암호화되므로 서버 해킹이나 계정 탈취 상황에서도 개인 정보 유출 위험이 없으며, 권한을 가진 사용자만이 촬영 데이터를 확인할 수 있습니다. 스트리밍 영상은 클라우드에 저장되지 않고, 녹화 영상은 24시간 보관 후 자동 삭제되어 소비자의 사생활 보호를 최우선으로 합니다.

‘비스포크 AI 스팀’은 로봇청소기 업계에서 가장 많은 보안 인증을 획득하며 그 강력한 보안 성능을 객관적으로 입증했습니다. 세계적인 인증기관인 UL 솔루션즈의 IoT 보안 안정성 평가에서 최고 등급인 Diamond 등급을 획득했으며, 과학기술정보통신부와 한국 인터넷진흥원(KISA)이 부여하는 IoT 보안인증에서도 최고 수준인 Standard+ 등급을 취득했습니다. KISA의 IoT 보안 인증은 로봇청소기, 홈캠 등 일상 속 IoT 기기의 개인정보 해킹 및 외부 위협으로부터의 안전성을 평가하는 제도입니다. 특히 삼성전자는 2024년 ‘비스포크 AI 스팀’에 국내 최초로 Standard 등급을 획득한 바 있습니다. 또한, 독일의 TUV Nord로부터 소비자 IoT 사이버 보안 관련 국제 표준 ‘ETSI EN 303 645’ 준수 인증을, 독일 연방정보기술 보안청(BSI)으로부터 IoT 보안 분야 상호인정약정에 따른 정보기술 보안 라벨까지 확보하며 글로벌 기준을 상회하는 보안 규격을 갖추었습니다. 카메라가 탑재된 기기에 대한 사생활 침해 우려를 제3자 기관의 철저한 검증으로 해소한 ‘비스포크 AI 스팀’은 소비자가 정보 유출 걱정 없이 AI 가전의 혜택을 온전히 누릴 수 있도록 ‘안심’의 기준을 새롭게 정립했습니다.

삼성전자는 구매, 설치, 사용, AS에 이르는 전 과정에서 차별화된 프리미엄 서비스를 제공합니다. 가전 구독 서비스 ‘AI 구독클럽’을 통해 초기 비용 부담 없이 최신 ‘비스포크 AI 스팀’을 이용할 수 있으며, 소모품 정기 배송 또는 전문가 방문 케어 서비스를 선택할 수 있습니다. 또한, 구독 기간 동안 최대 6년의 무상 수리 서비스를 지원하여 장기간 안심하고 사용할 수 있습니다. ‘비스포크 AI 스팀’ 자동 급배수 모델 구매 고객에게는 제품 설치 환경에 맞춰 기존 가구장을 리폼하는 서비스와 전문 설치팀의 원스톱 서비스를 제공합니다. 사후 관리 역시 업계 최대 규모의 전국 169개 서비스센터 중 117곳에 로봇청소기 전담 인력을 배치하여 촘촘한 서비스망을 구축했습니다. 제품 이상 발생 시 가까운 서비스센터에서 전문적인 점검과 신속한 지원을 받을 수 있으며, 서비스센터 방문이 어려운 고객을 위해 스마트싱스 기반의 원격 상담과 ‘보이는 원격 상담’을 통해 제품 진단 및 조치가 가능합니다.

‘비스포크 AI 스팀’은 단순한 청소 가전을 넘어, 사용자의 일상과 프라이버시를 완벽하게 지키는 진정한 AI 동반자로 진화했습니다. 국내외 인증받은 강력한 보안 솔루션과 전국 어디서나 누릴 수 있는 탄탄한 서비스 인프라를 통해 프리미엄 로봇청소기의 기준을 높였습니다. 보안부터 설치, 유지 관리까지 걱정 없이 ‘비스포크 AI 스팀’과 함께 일상의 편안함과 안심을 동시에 누리시길 바랍니다.





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