가자지구 구호 활동가들의 처참한 고문 증언과 이스라엘의 부인

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포된 한국인 활동가들이 귀국 후 기자회견을 통해 구타, 성폭력, 고문 등 심각한 인권 침해 사실을 폭로하며 정부의 대책 마련을 촉구했습니다.

팔레스타인 가자지구 로 향하던 구호선에 탑승했다가 지중해 공해상에서 이스라엘 군에 의해 강제로 나포되었던 한국인 활동가들이 귀국 후 충격적인 가혹행위 피해 사실을 공개적으로 증언하며 국제 사회와 한국 정부의 관심을 촉구하고 나섰습니다.

지난 28일 서울 중랑구에 위치한 녹색병원 지하강당에서 열린 기자회견에는 활동명 해초로 알려진 김아현 씨를 비롯해 김동현 씨, 그리고 미국 국적의 이승준 씨 등 나포되었던 이들이 참석하여 이스라엘군이 자행한 비인도적인 처사와 고문에 대해 상세히 밝혔습니다. 이들은 귀국 직후 곧바로 병원 진료를 받았으며, 그 결과 김동현 씨는 근육 세포가 파괴되는 횡문근융해증 진단을 받았고, 김아현 씨는 외상성 고막 천공, 이승준 씨는 갈비뼈 골절과 심각한 근육 세포 손상이라는 진단 결과를 얻었습니다.

이러한 객관적인 의료 기록은 이스라엘 정부가 주장해 온 폭행이나 가혹행위가 없었다는 입장과 정면으로 배치되는 명백한 증거로 제시되었습니다. 특히 이번에 나포된 활동가들이 갇혀 있었던 배는 이전의 항해들과 비교했을 때 폭력의 수위가 월등히 높아 내부적으로 고문선이라 불릴 만큼 참혹한 환경이었다고 전해졌습니다. 김아현 씨의 증언에 따르면, 완전무장한 이스라엘군이 배에 올라타 몸수색을 명목으로 여성 활동가들의 옷을 강제로 벗기고 매우 얇은 옷 한 벌만을 입히는 등 성적 수치심을 유발하는 행위를 서슴지 않았습니다.

또한 그는 불이 꺼진 좁은 컨테이너 속으로 끌려가 보이지 않는 상태에서 안면부를 무차별적으로 구타당했으며, 이 과정에서 귀에 삐 소리가 들릴 정도의 충격과 함께 코피가 터지는 등 심각한 부상을 입었다고 밝혔습니다. 컨테이너 내부에서는 다른 부상자들의 비명이 끊이지 않았으며, 남성 활동가들에게는 테이저건이 사용되었고 여성들에게는 성추행과 성폭행에 가까운 가혹행위가 이어졌다는 증언이 잇따랐습니다. 또한 정기적으로 모든 수감자를 컨테이너 밖에 세워두고 섬광탄을 발사하여 심리적 공포를 극대화하는 등 체계적인 고문이 자행되었습니다.

이승준 씨 역시 무장 병사들이 군홧발로 자신의 손과 발을 짓밟고 테이저건으로 공격한 사실을 폭로했습니다. 그는 특히 동료가 무려 7차례나 테이저건에 공격당하고 병사들이 동료의 목에 직접 전기를 꽂는 잔혹한 장면을 강제로 지켜봐야 했던 기억이 가장 고통스럽다며, 아무것도 할 수 없었던 무력감과 공포가 여전히 트라우마로 남아있다고 호소했습니다. 또한 성인 남성 30여 명이 고작 2평 남짓한 좁은 독방에 밀어 넣어졌으며, 산소 부족으로 기절하는 사람이 발생했음에도 의료진 요청을 묵살했다는 주장이 제기되었습니다.

더 일찍 나포되었던 김동현 씨는 이동 과정에서 수없이 많은 구타를 당했으며, 손이 뒤로 묶인 채 머리와 등을 바닥에 고정시키는 극심한 고문 자세를 수 시간 동안 강요받았다고 말했습니다. 일부 항해자들이 이스라엘군의 처사에 항의하며 단식을 진행하자, 이를 억압하기 위해 파쇄탄이나 빈백탄을 쏘아 여러 명의 중상자가 발생했다는 증언도 덧붙였습니다. 더욱 충격적인 것은 이러한 위기 상황에서 한국 정부의 외교적 보호가 전혀 이루어지지 않았다는 점입니다.

김아현 씨는 구치소를 방문한 한국 영사가 이스라엘군이 제공한 빵을 거부하는 자신에게 다이어트를 하느냐며 조롱 섞인 말을 던졌고, 폭행 피해 사실을 알렸음에도 아무런 반응을 보이지 않았으며 전화 사용 요청마저 거절했다고 증언했습니다. 이에 대해 주한 이스라엘 대사관은 신체적 학대 주장을 전면 부인하며, 이번 사건이 이스라엘에 대한 비방 캠페인의 일환이라고 주장하고 있습니다. 하지만 KFFP 활동가들은 이스라엘 국가안보장관이 활동가들을 학대하고 조롱하는 영상이 실제로 아슈도드 항구 구금시설에서 촬영되었다는 점을 들어 이스라엘의 주장이 거짓임을 강조했습니다.

이번 사건을 통해 인도주의 실천 의사협의회 등 시민사회단체는 한국 정부가 이스라엘과의 외교적, 군사적 협력을 유지하며 무기를 수출하는 행위를 즉각 중단해야 한다고 주장했습니다. 이들은 한국의 포탄이 가자지구의 무고한 어린이들을 살상하는 결과로 이어져서는 안 된다며, 대통령이 그동안 표명해 온 비판적 입장을 실제 행동으로 옮겨 강력한 외교적 대응과 인권 보호 조치를 취할 것을 강력히 요구했습니다





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가자지구 이스라엘 인권침해 KFFP 가혹행위

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