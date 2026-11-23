가자지구 정치 전문가 아흐메드 타나니가 이스라엘의 체계적 파괴 전략과 두 국가 해법의 현실적 한계를 지적하며, 국제평화유지군 배치 등 구체적 해법을 제시한다.

가자지구 에 거주하는 정치 전문가 아흐메드 타나니 는 이스라엘 의 지속적인 군사 공격과 인도적 재앙 속에서 팔레스타인 문제의 본질을 직시할 것을 국제사회에 요청했다. 그는 이스라엘 이 점령 지역을 철저히 황폐화하여 주민들이 돌아오지 못하도록 하는 전략을 구사하고 있다고 강조했다.

아흐메드 타나니와 가족의 전쟁 피해 상황

아흐메드 타나니는 가자지구 내 '오루바 정책·전략연구센터'에서 정치 및 국제관계 연구원으로 활동하며 현재 가자시티에서 가족과 함께 거주하고 있다. 그는 아랍에미리트 두바이에서 태어나 어린 시절 자발리야 난민촌으로 돌아와 유엔팔레스타인난민기구(UNRWA) 학교를 거쳐 아즈하르대학교를 졸업한 배경을 가지고 있다.

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2023년 10월 18일 자발리야 난민촌에 발생한 이스라엘 공습으로 그는 이복형 압둘 파타와 그의 아내 바라를 잃었으며, 두 살배기 아들 사미르만 간신히 구조되었다. 또한 사촌 동생 압둘 라흐만은 사망하고 그 가족이 부상을 입었으며, 이모 라티파와 아타프, 외삼촌 일가가 피신했던 집으로 떨어진 미사일에 모두 목숨을 잃는 비극을 겪었다.

이스라엘의 체계적 황폐화 전략과 정치 의도

아흐메드 타나니는 이스라엘 국방장관이 7월 발표한 나할 전초기지 건설 계획이 1967년 '3차 중동전쟁' 이후 가자에 설치되었던 군사 및 농업 정착촌 재설치를 의미한다고 지적했다. 이스라엘 지도부가 무혈점령을 원하며, 주민을 축출한 지역에서 기반시설을 파괴해 복귀를 원천 차단하는 전략을 펴고 있다는 설명이다.

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그는 이스라엘이 점령하지 않은 지역에서도 의료와 교육 시설 관련 물자 반입을 막아 삶을 불가능하게 만드는 '황폐화 정책'을 추진 중이라고 분석했다. 이는 치료 가능한 질병이나 단순한 날씨 변화조차 목숨을 위협하는 환경을 만들어 팔레스타인인들을 천천히 사지로 몰아넣는 계산된 과업이라는 주장이다.

두 국가 해법의 붕괴와 이스라엘 내 극우화 현상

최근 이스라엘 총선 결과 이스라엘 사회의 극우화가 심화되었음을 보여주며, 주요 정당들로부터 '두 국가 해법'에 대한 언급이 완전히 사라졌다고 밝혔다. 가자 집단학살을 주도한 여당이 가장 많은 표를 얻은 점은 팔레스타인 국가 창설 권리에 대한 관심이 사라졌음을 의미한다.

현 극우 연정이 주장하는 '팔레스타인 존재의 완전한 청산'과 야당이 주장하는 '이스라엘군의 자유로운 암살 및 점령 권한 보장' 사이의 경쟁만이 남았다는 것이다. 아랍계 정당들의 의석 증가(10석에서 19석으로)는 파시스트적 극우화에 대한 아랍계 주민의 거부감을 드러낸 것이지만, 동시에 시온주의가 본질적으로 아랍계 주민의 정치적 권리를 인정하지 않는 인종 차별임을 입증했다.

국제중재 기구 전환과 평화유지군 배치 제안

팔레스타인 문제 중재에서 미국의 독점적 구조를 벗어나기 위해 도널드 트럼프 전 대통령의 '평화이사회' 권한을 보다 중립적이고 실질적인 의지를 가진 새로운 기구로 이관해야 한다고 주장했다. 이 새로운 '국제 임무단'은 가자지구 면적의 약 70%를 차지하는 이스라엘군의 점령 확대와 인도적 재앙 유발을 즉각 중단해야 한다.

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아흐메드 타나니는 이스라엘군의 완전 철수를 보장하고, 억압받는 팔레스타인 민중과 점령군 사이에 국제평화유지군을 배치하여 양측을 완전히 분리할 것을 제안했다. 이어 팔레스타인 행정기관의 기능을 복원해 가자와 서안지구를 아우르는 통합 정부 체계를 갖추도록 지원해야 하며, 이를 통해 정치적·제도적 통일을 이루고 대외적 정치 대표성을 정비해야 한다고 강조했다.

2005년 철수 이후의 대형 감옥화와 미래 전망

2005년 이스라엘이 가자지구에서 유대인 정착촌을 철수했을 때 평화로 나아갈 기회는 오히려 200만 명 이상이 갇힌 대형 감옥화로 이어졌다. 이스라엘은 철저한 봉쇄로 모든 생활 통제권을 쥐고 2~4년마다 대규모 군사 작전을 감행하는 '잔디깎이' 전략으로 지속적 압박을 가해 왔다고 설명했다.

현재 이스라엘의 체계적 파괴와 유대인 정착촌 확대로 인해 영토적으로 연결된 팔레스타인 국가 수립 가능성은 물리적으로 짓밟힌 상태다. 모든 가자 주민이 갈망하는 미래는 이스라엘의 일상적 폭력에서 벗어나 인간다운 삶을 사는 것이며, 국제사회의 강력한 의지가 결합된다면 쫓겨난 주민들의 고향 복귀와 국토 재건은 반드시 실현될 수 있다고 믿고 있다.