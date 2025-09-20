가을, 무화과와 함께한 따뜻한 생일 이야기: '모든 시민은 기자다'의 시선으로 바라본 9월의 맛

오마이뉴스 시민 기자가 전하는 가을맞이 이야기. 제철 무화과를 활용한 생일상과 무화과 케이크를 통해 가족의 따뜻한 사랑과 행복을 이야기한다. 무화과에 얽힌 추억과 함께, 시민 기자의 시선으로 바라본 9월의 풍경을 담았다.

오마이뉴스는 '모든 시민은 기자다'라는 모토를 가지고 있습니다. 시민들의 일상 속 이야기를 담은 ' 사는 이야기 '를 뉴스 콘텐츠로 제공합니다. 당신의 삶의 이야기가 오마이뉴스에 공유되면 뉴스가 됩니다. 당신의 소중한 이야기를 들려주세요. 9월이 되자 아침저녁으로 제법 선선한 가을 바람이 불기 시작했습니다. 아직 한낮 기온은 30도에 육박하고, 기후 변화로 인해 '처서 매직'이라는 말도 무색해졌지만, 계절의 변화는 자연스럽게 다가옵니다. 늦더위가 기승을 부려 힘들긴 해도, 습하지는 않아 견딜 만한 것을 보면 본격적인 가을이 멀지 않았음을 실감하게 됩니다. 동네 마트는 벌써 가을맞이에 분주합니다. 초가을 제철 과일과 채소들이 매대에 가득합니다. 그중에서도 제 눈길을 사로잡은 것은 하얀 스티로폼 상자에 담긴 자줏빛 무화과 였습니다. 영암에서 수확한 잘 익은 무화과 한 상자가 5000원 남짓으로 저렴하게 판매되고 있었습니다.

무화과는 따뜻한 남해안 지역에서 주로 재배되며, 특히 영암 등 전남 지역에서 많이 생산됩니다. 8월 하순부터 10월 초까지가 제철이므로, 지금이 무화과를 즐기기에 가장 좋은 시기입니다. 얼마 전까지만 해도 수도권에서는 무화과를 쉽게 찾아보기 힘들었는데, 최근 몇 년 사이에는 자주 눈에 띄어 반가웠습니다. 어릴 적 무화과에 대한 추억을 떠올립니다. 고향인 부산에서는 무화과를 구경하기 어려워 시장에서 사 먹거나 했던 기억은 없지만, 신기하게도 동네 집 마당에서 무화과나무를 종종 볼 수 있었습니다. 아파트가 보급되기 전인 1970년대 초반, 좁은 골목길을 사이에 두고 비슷한 구조의 집들이 늘어선 풍경 속에서, 대문을 열고 들어가면 작은 마당이 있고, 그 옆으로 몇 그루의 나무들이 심어져 있었습니다. 당시 유행하던 '집장사'들이 지은 양옥들은 비슷하면서도 조금씩 다른 모습과 나무 종류를 가지고 있어 보는 재미가 있었습니다. 우리가 세 들어 살던 집 마당에는 백목련이 심어져 있었고, 옆집에는 목련 대신 제법 큰 무화과나무가 있었습니다. 가지가 담을 넘어와 옥상에서 손을 뻗으면 무화과를 딸 수 있었습니다. 꽃은 피지 않았지만 가지 끝에는 달콤한 열매가 달려 있었는데, 그것이 바로 무화과였습니다. 당시 또래 아이들은 '이찌지꾸'라고 부르던 그 무화과는 반으로 갈라보면 자글자글한 씨앗이 가득했고, 잊을 수 없는 달콤한 맛을 선사했습니다. 이웃집 아주머니에게 허락을 받았는지 기억은 나지 않지만, 몰래 무화과를 따 먹었던 기억은 생생합니다. 무화과 한 상자를 카트에 담았습니다. 아내의 생일이 다가오고 있었기 때문입니다. 저희 가족은 저를 제외하고 8월 말부터 10월 초 사이에 생일이 몰려 있습니다. 게다가 그 시기에 추석 연휴까지 겹치는 경우가 많아, 이맘때쯤이면 집안은 축제 분위기가 됩니다. 아이들이 다 자란 지금은 예전만큼 북적이지 않지만, 어머니와 아내의 생일이 연달아 있는 9월 중순 즈음이면 마음이 설레입니다. 값비싼 선물이나 외식도 좋지만, 생일에는 직접 만든 음식을 나누며 축하하는 것이 더 의미 있다고 생각합니다. 명절에는 차례상 준비에 대한 부담 없이 가족끼리 편안하게 외식하거나 여행을 가는 것이 좋고, 생일에는 정성껏 음식을 준비하여 함께 나누는 것이 더 행복합니다. 이제 무엇을 먹을지 고민해야 했습니다. 생일 하면 미역국, 불고기, 잡채 등이 떠오르지만, 올해는 제철 음식을 활용해 특별한 생일상을 차리고 싶었습니다. 마침 아내의 생일이 무화과 제철과 겹치니, 무화과를 활용해 보기로 했습니다. 무화과는 꽃이 없는 식물이 아니라, 열매 속에 숨겨진 꽃을 먹는 것이라고 합니다. 꽃다발 대신 먹는 꽃이라니, 축하하는 의미를 더욱 강조하는 듯했습니다. 그래서 무화과 샐러드를 만들기로 했습니다. 만드는 방법은 다음과 같습니다. 잘 익은 무화과 5~6개를 준비하여 4등분 합니다. 루꼴라를 깨끗하게 씻어 접시 바닥에 깔고, 방울토마토를 적당한 크기로 잘라 놓습니다. 그릭 요거트와 크림치즈를 섞은 후, 꿀이나 올리고당을 넣어 섞어 접시 가운데에 담습니다. 부라타 치즈가 있다면 더욱 좋습니다. 마지막으로, 잘라둔 무화과를 장식하듯 올리고, 올리브 오일에 레몬즙이나 화이트 와인 식초를 섞어 만든 드레싱을 뿌려줍니다. 무화과 샐러드는 아내의 생일날 전채 요리로 등장하여 칭찬을 받았습니다. 보기에도 화려하고 생일상에 잘 어울렸으며, 달콤한 무화과와 쌉쌀한 루꼴라의 조화가 크림치즈 요거트의 부드러움과 어우러져 훌륭한 맛을 냈습니다. 하몽 같은 생햄이 있었다면 더욱 완벽했을 것입니다. 샐러드에 이어 통영산 홍가리비가 등장했습니다. 화이트 와인을 넣고 술찜을 하여 먹었는데, 가리비가 제철보다 조금 이른 시기라 크기가 작을까 걱정했지만, 속살이 통통하고 달콤하여 훌륭한 맛을 자랑했습니다. 날씨가 더 서늘해지면 더욱 맛있을 것 같습니다. 가을은 바다를 풍요롭게 하는 계절이니까요. 제철 음식으로 차린 생일상에 아내도 행복해했고, 아이들도 맛있게 먹어 보람 있었습니다. 하지만 달콤한 무화과는 디저트로 먹을 때 더욱 빛을 발합니다. 아내 생일 다음 주 어머니 생신에는 미역국 등 전통적인 생일상에 이어 무화과 케이크가 등장했습니다. 생일에 케이크가 빠질 수 없으니까요. 케이크는 직접 만들기 어려워, 특별한 곳에 주문했습니다. 제가 부산에서 근무할 때 자주 찾았던 '파우재(Pause, 破憂齋)'라는 레스토랑입니다. 휴식을 뜻하는 독일어 단어 'Pause'를 한자어로 풀이하면 '모든 근심을 깨뜨리는 집'이라는 뜻이 됩니다. 주택가 골목에 위치한 이곳은 가정집을 개조하여 만든 곳으로, 숨겨진 보석과 같은 곳입니다. 이곳에서 혼자 모든 음식을 담당하시는 여사장님은 스테이크를 비롯한 요리는 물론, 베이킹 솜씨 또한 훌륭합니다. 사장님께서는 제 주문을 받고 특별히 영암산 청무화과를 올린 레드 벨벳 케이크를 만들어 주셨습니다. 청무화과는 겉이 붉게 변하는 자색 무화과와 달리, 다 익어도 색이 변하지 않아 재배와 관리가 까다롭지만, 당도는 더욱 높습니다. 언젠가 목포에서 만난 택시 기사님도 청무화과 자랑을 하셨던 기억이 납니다. 사장님의 청무화과가 케이크 위에서 어떤 존재감을 보여줄지 기대가 컸습니다. 결과는 역시 기대를 저버리지 않았습니다. 생일 잔치를 마무리하는 최고의 메뉴였습니다. 혹독한 여름 더위를 이겨낸 보상과도 같은 달콤한 무화과를 맛보며, 우리는 어머니의 건강과 행복을 기원했습니다. 달콤한 무화과의 계절은 한두 달 정도로 짧지만, 그만큼 소중합니다. 우리 일상의 기쁨과 행복 또한 영원하지 않겠지만, 무화과의 달콤함과 함께라면 더욱 오래 기억될 것입니다. 그런 기억들이 우리 삶을 풍요롭게 만드는 원천이라고 생각합니다.





무화과 청무화과 생일 가을 요리

