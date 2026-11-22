식품 전문가와 과학자가 함께하는 콘텐츠에서 가을 전어의 진짜 제철을 11월로 분석했다. 수온, 어획 기술 변화, 생선 고르는 법을 포함해 전어 식문화의 과학적 배경을 상세히 다룬다.

가을 바다를 건너 올라오는 전어의 맛이 본격적으로 무르익을 시기가 당겨지고 있다. 과거에는 9월에서 10월 초를 전어의 제철로 알고 있었지만, 최근 식품 업계의 정확한 분석과 생물학적 연구 결과는 11월 중순을 가장 맛있는 시기로 꼽고 있다. 이는 단순한 경험적 착시가 아니라 수온 변화와 전어의 생리적 특징이 결합된 과학적 사실이다.

바다의 가을이 정하는 전어 맛의 비밀

식품 상품기획자 김진영은 전어의 맛을 결정하는 핵심 변수가 육지의 날씨보다 바다의 수온이라고 주장한다. 그는 사람이 두툼한 외투를 꺼내 입을 때인 늦가을, 즉 11월을 바다의 가을이 시작되는 때로 정의하며 이때가 전어 맛이 가장 진하다고 설명한다. 바다 물은 공기보다 열을 빨리 식히지 못하고 천천히 식기 때문에, 육지에 서리가 내릴 무렵 바다 속은 전어가 지방을 충분히 쌓기에 완벽한 온도를 유지한다.

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전어가 맛있어야 하는 이유는 겨울을 나기 위한 생체 에너지 저장 과정과 밀접하다. 여름철 알을 낳은 후 허약해진 몸을 회복하고 겨울 대장을 준비하기 위해 전어는 체내에 지방과 아미노산을 대량으로 비축해야 한다. 이때 비로소 사람 입맛에 만족스러운 육질과 풍미를 갖추게 되며, 이는 바로 바다의 가을인 11월경에 해당한다.

역사적 기록과 현대 어획 기술의 괴리

'가을 전어'라는 개념은 조선 후기 학자 서유구가 저술한 '난호어목지'에서 유래했다는 설이 강하지만, 실제 고전 기록은 여름이 시작되는 '입하' 무렵을 제철로 명시하고 있다. 김진영 기획자는 당시 어획 기술의 한계가 이러한 기록을 낳았다고 설명한다. 100미터 이내의 짧은 그물과 사람이 저어가는 작은 배로는 민물이나 바닷물을 빠르게 이동하는 전어를 쫓아잡기 어려웠다.

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과거 어민들은 전어가 알을 낳기 위해 연안으로 가까이 올 때를 노렸고, 이것이 역설적으로 전어를 잡을 수 있는 최선의 시점이 되었다. 하지만 현대에는 대형 어선과 고속 보트를 활용해 수천 마리씩 무리를 지은 전어를 한꺼번에 그물로 묶어 올리는 것이 가능해졌다. 기술의 발전은 어획 시기를 유연하게 만들었으나, 전어의 영양학적 최적 시점은 변하지 않았다.

생물학적 특성과 생존 전략의 과학

서울 중동고등학교 안주현 교사(생물학 박사)는 전어의 군집 행위가 포식자로부터의 생존 전략임을 강조한다. 수만 마리가 무리를 지어 다니는 것은 시각적 혼란을 주거나 포식자의 선택을 어렵게 하기 위함이다. 연구에 따르면 무리 중 특정 표지 물고기를 포식자가 선택하는 실험에서, 개별 물고기를 쫓는 것보다 무리 전체가 방향을 틀 때 에너지 소비가 적고 생존율이 높았다.

물고기 떼가 부딪히지 않고 협응하며 이동하는 이유는 옆줄 기관이 주변 물결의 변화를 감지하기 때문이다. 그러나 숭실사이버대학교 환경안전공학과 곽재식 교수는 현대 어업 기술이 이러한 자연의 생존 전략을 무력화한다고 경고한다. 초음파 탐지기로 어군 위치를 정확히 파악한 후 전어를 둘러싸는 현대적 어법은 개체의 생존율을 크게 떨어뜨려 기후변화와 맞물려 청어나 전어 개체수 변동에 영향을 줄 수 있다.

신선한 전어 선별법과 가격 예측 요인

소비자가 시장에서 싱싱한 전어를 고르는 기준은 눈동자에 있다. 김진영 식품 상품기획자는 눈의 광택이 있고 검은 자와 흰 자의 경계가 또렷한 전어를 선택하라고 조언한다. 시간이 경과한 전어는 눈의 광택이 사라지고 흰자가 누렇게 변하며, 구웠을 때 쓴맛이 나는 것은 봄철에 잡혀 냉동된 제품일 가능성이 높다.

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전어의 가격은 달력보다 어장의 수문학적 조건에 더 크게 좌우된다. 바닷물이 많이 빠지는 사리 때는 전어의 활동이 왕성해져 어획량이 늘어 가격이 하락하는 반면, 물이 적게 빠지는 조금 때는 어획량이 줄어 가격이 상승한다. 따라서 노량진이나 김포 대명항 등에서 저렴하고 신선한 전어를 구매하려면 사리 무렵의 평일을 방문하는 것이 가장 현명한 전략이다.