가우디 100주기, 사그라다 파밀리아 성당 완공

스페인 바르셀로나의 대표 명소 사그라다 파밀리아 성당은 1882년 착공했지만, 가우디 100주기인 올해도 최종 완공까지는 이르지 못한다.

스페인 바르셀로나 의 대표 명소 사그라다 파밀리아 성당은 1882년 착공했지만, 가우디 100주기인 올해도 최종 완공까지는 이르지 못한다. 다만, 최고 높이의 중앙탑 예수 그리스도의 탑(172.5m)을 올리면서 전체 외관은 올해 공식적으로 완성된 것으로 본다.

이 성당은 예수 그리스도의 삶과 가톨릭 정신을 담아낸 걸작으로 평가된다. 그리스도의 탄생과 수난, 영광을 각각 담아낸 3개의 파사드가 외벽을 형성하고, 위로는 탑 18개가 솟아오르는 구조다. 중앙에 예수 그리스도의 탑(172.5m)이 있고 그 뒤를 성모 마리아의 탑(138m)이 지키며 이들을 4대 복음서 저자(마태오, 마르코, 루카, 요한)의 탑(각 135m)이 에워싼다. 더 바깥쪽으론 파사드 3개에 4개씩 12사도의 탑이 있는데, 공사 중인 '영광의 파사드' 쪽 탑 4개는 아직 마무리되지 않았다.

신의 섭리는 자연에 들어 있다고 본 가우디의 신념대로 성당 기둥들은 숲을 형상화했고 내외부의 모든 구조물에 가톨릭의 상징이 담겼다. 이 성당에 '돌로 된 성경'이란 별칭이 붙은 것은 이런 이유에서다. 가우디는 가까운 일가친척의 잇단 죽음을 겪은 이후 성당 건설이 한창이던 1894년 극단적인 단식을 감행했다. 전문가들은 이때부터 가우디의 삶이 종교적 신념에 파고드는 단계로 접어들었다고 본다.

그러나 가우디가 사고로 갑자기 세상을 등지고 설상가상으로 1936년 스페인 내전 중 화재로 가우디의 도면과 모형 상당 부분이 소실되면서 후대 건축가들이 채워 넣어야 할 빈칸은 엄청나게 많았다. 이에 대한 후대 건축가들의 답은 '가우디의 유산을 충실히 따르되, 당대의 혁신가였던 가우디라면 마땅히 누렸을 첨단 기술의 발전을 십분 활용한다'는 것이었다. 수석 건축가 파울리는 예수 그리스도의 탑을 비롯한 탑들의 본체는 가우디가 남긴 성구(聖具) 보관실 돔의 2m 높이 모형의 곡선 규칙을 따르면서 이를 각 탑의 높이와 다각형 면의 개수에 맞춰 조정했다고 설명했다.

가우디가 남긴 모형에서 그가 구상한 기하학적 곡선을 실제 건축으로 구현했다는 것이다. 파울리는 '중앙 탑들은 대형 석재 패널을 결합하는 포스트텐션(post-tension) 석재 기술을 사용해 탑이 지진과 강풍을 견딜 만큼의 강도를 갖췄다'며 가우디 시대에는 없었던 기술을 썼다고 설명했다. 예수 그리스도의 탑 꼭대기 십자가 제작에도 현대 기술이 활용됐다. 파울리는 '우리 엔지니어와 건축가들은 내부 공간을 최대화하고 십자가의 무게는 최소화하기 위해 압연 강판과 고강도 콘크리트층을 써서 두께를 5㎝까지 압축할 수 있었다'고 설명했다





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사그라다 파밀리아 가우디 스페인 바르셀로나 성당

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