가우디 타계 100주년, 사그라다 파밀리아 예수 그리스도 탑 완공과 교황의 축복

스페인 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 성당이 가우디 타계 100주년을 맞아 예수 그리스도 탑을 완공하고, 교황의 집전 아래 화려한 축복식과 미사를 거행하며 세계 최고 높이의 성당으로 거듭났습니다.

스페인 바르셀로나 의 밤하늘을 수놓은 화려한 빛의 향연과 함께 인류 건축사의 거대한 이정표가 세워졌습니다. 안토니오 가우디 라는 천재 건축가가 세상을 떠난 지 100주년이 되는 뜻깊은 시점을 맞아, 바르셀로나 의 상징인 사그라다 파밀리아 성당, 즉 성가족 성당의 가장 높은 곳에 위치한 예수 그리스도의 탑 이 마침내 그 위용을 드러내며 축복식을 가졌습니다.

늦은 저녁, 도시의 어둠이 짙게 내려앉은 가운데 기이하면서도 아름다운 곡선을 그리며 솟아오른 첨탑들 사이로 성스러운 성가가 울려 퍼지기 시작했습니다. 수천 명의 시민과 관광객들이 손에 든 조명봉이 일제히 켜지며 성당 주변은 마치 지상에 내려온 은하수처럼 반짝였고, 사람들은 탄성을 내지르며 이 역사적인 순간을 함께했습니다. 성당의 본당과 탑의 스테인드글라스를 통해 뿜어져 나온 오색 빛의 물결은 성당 전체를 감싸 안으며 바르셀로나의 스카이라인을 완성하는 장엄한 조명 쇼로 이어졌습니다.

현장에 있던 시민 마리아 씨는 이 광경을 두고 정말 스펙터클하고 마법 같았다고 회상하며, 종교적 신념을 넘어 모든 이에게 깊은 감동을 주는 자리였다고 소회를 밝혔습니다. 사그라다 파밀리아 성당은 1882년 첫 삽을 뜬 이후 무려 145년이라는 긴 세월 동안 건설이 계속되어 온 인내와 신념의 산물입니다. 가우디는 생전 인간이 감히 신을 뛰어넘을 수는 없다는 겸손한 철학을 가지고 있었으며, 그 뜻에 따라 예수 그리스도의 탑 높이를 바르셀로나의 몬주익 언덕보다 약간 낮은 172.5m로 설계했습니다. 이로써 성당은 세계에서 가장 높은 교회라는 상징적인 지위를 얻게 되었습니다.

성당의 건축가 마우리시오 코르테스는 성당의 외관을 돌로 지은 성경이라고 표현하며, 자연과 신에 대한 경이로움을 형상화했다고 설명했습니다. 반면 성당 내부는 기둥과 빛이 어우러져 이루는 경이로운 숲과 같아, 방문객들이 마치 신성한 자연 속에 들어와 있는 듯한 느낌을 받게 설계되었습니다. 이러한 건축적 완성도는 단순한 건물을 넘어 하나의 예술 작품이자 신앙의 결정체로서 전 세계 사람들에게 영감을 주고 있습니다. 이번 축복식의 정점은 레오 14세 교황의 방문과 집전으로 이루어진 추모 미사였습니다.

교황이 개방형 전용차인 포프모빌을 타고 거리로 들어서자, 운집한 군중들은 비바 파파라는 외침과 함께 열렬한 환호를 보냈습니다. 교황은 온화한 미소로 시민들의 인사에 화답했으며, 특히 아이의 머리에 손을 얹어 축복하는 모습은 많은 이들에게 뭉클함을 자아냈습니다. 펠리페 6세 스페인 국왕과 페드로 산체스 총리가 맞이한 가운데 진행된 미사는 스테인드글라스를 통해 들어오는 형형색색의 빛이 숲처럼 솟아오른 기둥들을 비추며 더욱 경건한 분위기 속에서 거행되었습니다.

교황은 강론을 통해 현대인들이 휴대전화 화면 속의 세상이나 자신의 개인적인 어려움에만 매몰되지 말고, 바로 앞에 있는 이웃과 눈을 맞추고 마음을 열어 소통하라는 메시지를 전했습니다. 이 가르침은 많은 참례자에게 깊은 울림을 주었으며, 일부 신자들은 숙연한 표정으로 무릎을 꿇고 기도를 올리기도 했습니다. 행사장 주변에서는 종교적 축제뿐만 아니라 지역의 정치적 정체성을 드러내려는 움직임도 포착되었습니다. 카탈루냐 독립을 지지하는 청년들이 지역 깃발을 나눠주며 독립의 필요성을 알리는 모습은 바르셀로나가 속한 카탈루냐주의 강한 독립 성향을 보여주는 단면이었습니다.

하지만 이러한 정치적 긴장감조차 거대한 예술과 신앙의 통합 앞에서는 하나의 풍경으로 녹아들었습니다. 미사 말미에 교황이 탑과 군중을 향해 성수를 뿌리자 장내는 다시 한번 뜨거운 박수와 환호로 가득 찼습니다. 이어 가우디의 생애와 철학을 형상화한 드론 쇼와 밤하늘을 화려하게 수놓은 불꽃놀이가 펼쳐지며 축제는 절정에 달했습니다. 여행객 이상인 씨는 종교가 없더라도 성스러운 느낌을 받을 수 있었으며, 수많은 사람을 하나로 결집시키는 종교와 예술의 힘을 느꼈다고 말했습니다.

이번 행사는 가우디가 남긴 미완의 꿈이 마침내 현실이 되었음을 선포함과 동시에, 전 세계인에게 사랑과 평화, 그리고 인간 존엄의 가치를 다시금 일깨워준 역사적인 사건으로 기록될 것입니다





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