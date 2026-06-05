가와바타 야스나리의 '소년', 자기 고백의 미학

가와바타 야스나리의 자전적 소설 '소년'은 작가의 학창 시절 경험과 내면 고백을 통해 사랑, 결핍, 허무를 탐구한다. 현실과 허구를 넘나드는 독특한 구성으로 일본 사소설의 정수를 보여준다.

가와바타 야스나리 는 일본 최초의 노벨문학상 수상자로, 그의 작품 '소년'은 자전적 소설 로서 독특한 위치를 차지한다. 이 소설은 작가가 쉰 살이 되어 학창 시절 만난 소년 세이노와의 관계를 회상하는 형식으로 전개된다.

처음 읽을 때 '너의 손가락을, 뺨을, 눈꺼풀을, 혀를 애착했다. 나는 너를 사랑했다. 너도 나를 사랑했다고 해도 좋다'라는 구절은 적나라하면서도 섬세한 표현으로 독자를 놀라게 한다. 이는 단순한 우정을 넘어선 강한 애정과 집착을 드러내며, 작가의 내면을 적나라하게 보여준다.

소설은 주인공 야스모리가 부모를 잃고 조부모와 누나까지 연이어 사별한 경험에서 비롯된 결핍과 허무함을 배경으로 한다. 이러한 상실은 그가 타인의 온기를 갈망하게 만들었고, 기숙사에서 함께 자는 친구의 팔을 끌어안고 잠들 정도로 외로움에 시달렸다. 세이노의 등장은 그에게 구원과 같은 존재였으며, 세이노는 오모토교 신자로서 야스모리를 위해 기도하는 등 헌신적인 사랑을 보여준다. 작가는 세이노의 아름다움과 고매한 정신 앞에서 경외심과 동시에 열등감을 느끼며, 자신의 나약함을 직시한다.

이 작품은 단순한 동성애 서사가 아니라, 타인을 향한 사랑을 통해 자신의 내면을 탐구하는 자기 고백의 장이다. 가와바타는 일기와 편지, 수기 등을 엮어 현실과 허구의 경계를 모호하게 만들며, 독자로 하여금 작가의 실제 경험에 몰입하게 한다. 이러한 구성은 당시 일본 문학에서 유행하던 '사소설(私小說)' 장르의 특징을 잘 살리면서도, 다른 작품들과 차별화된다.

'사소설'은 작가의 개인적 체험을 있는 그대로 드러내는 것을 중시하는데, '소년'은 이러한 장르적 전통에 충실하면서도 서사 구조의 독창성을 보여준다. 결국 이 소설의 진정한 주제는 세이노라는 대상이 아니라, 그 관계 속에서 드러난 작가 자신의 결핍, 욕망, 질투, 수치심 등 복잡한 감정의 소용돌이였다. 제목 '소년'이 가리키는 대상은 어쩌면 세이노보다도 고뇌하는 자신의 모습이 아니었을까. 가와바타는 이 소설을 통해 죽음과 허무에 가까운 삶의 태도를 드러내면서도, 아름다움에 대한 동경과 타인과의 연결을 갈망하는 인간의 보편적 감정을 섬세하게 그려낸다.

'소년'은 일본 근대 문학의 정수이자, 가와바타 문학의 근간을 이해하는 중요한 작품이다. 이 기사는 블로그에도 실립니다





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