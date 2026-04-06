가업상속공제, 절세 꼼수 차단…주차장·베이커리 카페 제외, 운영 기간 연장

자산가들의 상속세 절세 수단으로 악용되어온 가업상속공제 제도가 대대적으로 개편될 예정이다. 주차장업, 빵 제조 없는 베이커리 카페 등은 공제 대상에서 제외되며, 의무 사업 운영 기간도 연장된다. 이재명 대통령은 제도의 악용을 막고, 꼭 필요한 곳에 혜택이 돌아가도록 할 것을 지시했다.

자산가들의 상속세 절세 수단으로 악용되던 가업상속공제 제도가 대대적으로 개편될 예정입니다. 특히, 전문 기술이나 노하우 전수와 관련 없는 주차장 업, 직접 빵을 굽지 않는 베이커리 카페 등은 상속 공제 대상에서 제외될 것으로 보입니다. 또한, 가업을 유지해야 하는 의무 사업 운영 기간 역시 현행 최소 10년에서 더욱 늘어날 전망입니다. 재정경제부와 국세청 은 6일 이재명 대통령 주재 하에 열린 국무회의에서 ‘ 가업상속공제 제도개선 방안’을 보고했습니다. 1997년 도입된 가업상속공제 제도는 사망한 사람(피상속인)이 생전에 10년 이상 운영한 중소·중견기업 등을 승계할 때 최대 600억원까지 상속세 과세표준에서 공제해, 상속세 부담을 대폭 경감해주는 제도입니다.

그러나 이 제도는 여러 차례의 법 개정을 거치면서 전문 기술이나 노하우를 가진 가업의 원활한 승계를 지원한다는 본래의 취지와 달리, 해당 취지와는 거리가 먼 업종에도 공제가 적용되면서 절세 수단으로 악용된다는 비판이 끊이지 않았습니다. 국세청은 특히 주차장업의 문제점을 지적했습니다. 수도권의 사설 주차장 1321곳 중 58%에 해당하는 761곳이 가업공제 대상에 편입된 2020년 이후에 신규 개업한 것으로 확인되었습니다. 이재명 대통령은 “주차장이 무슨 가업이냐”며, “공제가 꼭 필요한 곳을 정확히 짚어 적용하고, 심의위원회를 구성해 심의 절차를 더욱 엄격하게 운영하라”고 지시했습니다. 현행 상속증여세법상 가업상속공제 대상 업종에는 광업, 제조업, 건설업, 도·소매업, 여객운송업, 음식점업(제과점업 포함, 커피전문점업 제외) 등이 포함되어 있습니다. 절세 통로로 활용되어온 대형 베이커리 카페 역시 ‘빵 제조’ 여부를 엄격히 따지는 등 공제 적용 요건이 더욱 강화될 방침입니다. 국세청이 최근 수도권 대형 베이커리 카페 25곳을 조사한 결과, 11곳에서 공제 제도 오남용 소지가 발견되었습니다. 이 중 7곳은 완제품 빵을 구매하여 판매하는 등, 공제 대상이 아닌 커피전문점과 유사하게 운영되었으며, 베이커리와 무관한 거주 공간을 사업장에 포함시켜 공제액을 늘린 사례도 4곳이나 확인되었습니다. 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 주차장업 등 지원 타당성이 낮거나, 빵을 직접 제조하지 않는 카페 등은 가업상속공제 지원 대상에서 제외하겠다고 보고했습니다. 또한, 공제 혜택을 받기 위한 최소 영업 기간인 10년 역시 연장될 전망입니다. 상속 후 사업을 유지해야 하는 사후관리기간 또한 현재 5년에서 상향 조정될 예정입니다. 이는 공제 요건만 충족한 후 1~2년 안에 폐업하는 사례가 60%에 달한다는 점을 고려한 조치입니다. 재경부는 각계각층의 의견을 수렴하여 오는 7월 세법 개정안 발표 시 개선안을 공개할 예정입니다. 이번 제도 개선을 통해 가업상속공제가 본래의 취지에 맞게, 전문 기술과 노하우를 가진 기업의 원활한 승계를 지원하는 데 기여할 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 가업상속공제 제도의 개편은 자산가들의 상속세 절세 수단을 차단하는 것을 넘어, 성실하게 가업을 이어가는 기업들에게 실질적인 혜택을 제공하고, 더 나아가 경제 활성화에도 기여할 수 있도록 설계되어야 할 것입니다. 제도의 투명성을 확보하고, 악용 사례를 근절하기 위한 지속적인 노력과 함께, 가업 승계 과정에서 겪는 어려움을 해소하고 기업의 경쟁력을 강화할 수 있는 방안을 모색해야 합니다. 결론적으로, 이번 가업상속공제 제도 개편은 단순히 세금 혜택을 줄이는 것을 넘어, 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 기업의 지속적인 성장을 지원하는 방향으로 이루어져야 합니다. 이를 통해 건강한 기업 생태계를 구축하고, 경제 발전에 기여할 수 있기를 기대합니다. 국세청과 재정경제부는 향후 세법 개정안 발표 이후에도 지속적인 모니터링과 평가를 통해 제도의 효과를 검증하고, 필요에 따라 보완 및 개선을 추진해야 할 것입니다. 또한, 기업들이 제도의 변화에 적응하고, 가업 승계를 원활하게 진행할 수 있도록 적극적인 정보 제공과 컨설팅 서비스를 제공해야 할 것입니다





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