가습기살균제 참사 피해자 고소 사건에 대한 검찰의 불기소 처분과 인과관계 입증의 한계

가습기살균제 피해자가 SK케미칼과 애경산업 관계자들을 고소했으나 검찰이 인과관계 부족을 이유로 불기소 처분한 사건의 전말과 행정적 구제와 형사 처벌 사이의 법적 간극을 분석합니다.

가습기살균제 참사라는 전대미문의 비극이 발생한 지 14년이라는 긴 시간이 흘렀음에도 불구하고, 피해자들은 여전히 법적 정의를 실현하기 위한 고단한 싸움을 이어가고 있습니다. 최근 서울중앙지검 형사2부는 가습기살균제 피해 구제를 위한 특별법에 따라 인정받은 한 피해자가 가습기살균제 제조 및 판매사인 SK케미칼 과 애경산업 관계자들을 업무상 과실치사상 혐의로 고소한 사건에 대해 불기소 처분을 내렸습니다.

이번 결정의 핵심은 피해자가 가습기살균제피해구제위원회로부터 구제급여 지급 결정을 받았다는 사실만으로는 형사법상 요구되는 엄격한 인과관계를 입증하기에 부족하다는 검찰의 판단에 있습니다. 고소인인 곽 씨는 가습기메이트 제품을 사용한 후 천식과 폐질환을 앓게 되었으며, 이에 대해 기업의 책임을 묻고자 두 차례에 걸쳐 고소장을 제출했습니다. 하지만 검찰은 행정적인 피해 인정과 형사적 유죄 판결 사이에는 커다란 증거의 벽이 존재한다는 점을 분명히 했습니다. 사건의 경과를 살펴보면 피해자 곽 씨의 고통과 법적 제도 사이의 괴리가 더욱 극명하게 드러납니다.

곽 씨는 지난 2021년 10월에 1차 고소장을 제출했으나, 당시 검찰은 2017년부터 2019년까지 한국환경산업기술원이 곽 씨와 그 가족들의 질환을 가습기살균제로 인한 피해로 인정하지 않았다는 점을 근거로 각하 처분을 내렸습니다. 그러나 반전이 일어난 것은 2020년 가습기살균제법이 개정되면서부터였습니다. 개정법은 건강피해의 정의를 기존의 폐질환 중심에서 발생하거나 악화된 모든 생명 또는 건강상의 피해로 확대했고, 인과관계를 추정하는 요건 또한 상당한 개연성에서 역학적 상관관계 증명으로 대폭 완화했습니다.

이에 따라 곽 씨는 2024년 7월에 이르러서야 피해구제위원회로부터 공식적인 구제급여 지급 결정을 받았고, 이를 근거로 2차 고소장을 제출하게 된 것입니다. 하지만 검찰은 이러한 법 개정으로 인한 피해 인정이 행정적 구제를 위한 것일 뿐, 가해 기업 관계자들을 처벌하기 위한 형사적 입증 책임까지 면제해 주는 것은 아니라고 보았습니다. 특히 곽 씨의 구제급여 결정 자료에 구체적인 질병코드가 명시되지 않아 어떤 상해가 발생했는지 특정할 수 없다는 점이 결정적인 불기소 사유가 되었습니다.

이번 불기소 처분은 2019년 당시 가습기메이트 관련 경영진들이 기소되었던 사례와 대조되며 더욱 논란이 되고 있습니다. 2019년 검찰은 홍지호 전 SK케미칼 대표와 안용찬 전 애경산업 대표를 기소하며, 당시 피해자들의 경우 피해구제위원회가 가습기살균제로 인한 폐질환 가능성이 거의 확실하다고 판정했기에 인과관계가 규명되었다고 판단했습니다. 반면 곽 씨의 경우에는 피해구제위원회가 수진 이력과 시간적 선후 관계를 고려할 때 관련이 있다고 판단했다는 수준의 평가만을 내렸기에, 이는 형사 재판에서 요구하는 확신에 가까운 인과관계 증명에는 미치지 못한다는 것이 검찰의 논리입니다.

이는 결국 피해자가 국가로부터 피해자로 인정받아 보상금을 받는 것과, 가해자를 처벌하기 위해 법정에서 인과관계를 증명하는 것 사이에 엄청난 간극이 존재함을 의미합니다. 피해자들은 법이 바뀌어 피해를 인정받았음에도 불구하고, 정작 책임자들을 처벌하는 단계에서는 다시금 과거의 엄격한 기준이라는 벽에 부딪힌 셈입니다. 가습기살균제 참사는 기업의 이윤 추구가 안전성 검증이라는 기본적인 윤리를 앞섰을 때 얼마나 끔찍한 결과가 초래되는지를 보여주는 상징적인 사건입니다.

농약 성분으로 개발된 살균제가 아무런 검증 없이 가정용 제품에 사용되었고, 그 결과 수많은 사람이 숨지거나 평생 호흡기 질환으로 고통받게 되었습니다. 피해자들은 매일 숨을 쉬는 기본적인 행위조차 고통스러운 상황 속에서, 가해 기업들의 책임 회피와 법원의 지연된 판단을 견뎌내야 했습니다. 현재 2019년에 기소된 경영진들의 사건이 서울고법에서 파기환송심이 진행 중인 상황에서, 이번 불기소 처분은 향후 다른 피해자들의 고소 사건에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

법적 인과관계의 입증 책임이 전적으로 피해자나 수사기관에 있는 상황에서, 기업이 보유한 내부 자료 없이는 완전한 진실 규명이 어렵다는 점은 여전히 해결되지 않은 과제로 남아 있습니다. 결국 이번 사건은 우리 사회가 환경 재난과 기업 범죄를 다루는 방식에 대해 무거운 질문을 던집니다. 행정적 구제 절차를 통해 피해자로 인정받은 사람이 형사 절차에서는 인과관계 부족으로 외면받는 현실은 피해자들에게 또 다른 가해로 다가올 수 있습니다. 과학적 입증이 어려운 환경 보건 피해의 특성을 고려하여, 형사 재판에서도 입증 책임을 완화하거나 기업의 안전 관리 소홀에 대한 엄격한 책임을 묻는 제도적 보완이 절실합니다.

가습기살균제 참사 14주년을 맞이하며 세종문화회관 계단에 놓였던 수많은 유품은 단순한 물건이 아니라, 여전히 끝나지 않은 정의를 향한 갈망을 상징합니다. 진정한 피해 구제는 금전적인 보상을 넘어, 가해자의 진심 어린 사과와 합당한 법적 처벌이 이루어질 때 비로소 완성될 수 있을 것입니다





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