가습기살균제 참사, 이재명 정부 배상체계 전환과 피해자 불신 심화

이재명 대통령의 가습기살균제 참사 배상 공약 실행에 따라 새 보상 체계가 지난달 8일 가동되었으나, 김태윤 전국가습기살균제참사피해자연대 대표는 권익 축소 우려를 제기하며 정부의 실질적 배상 책임을 강조한다.

김태윤 전국가습기살균제참사피해자연대 대표는 지난 29일 서울 중구 자영업장 방문 인터뷰에서 가족사진을 보여주며 과거의 아픔을 되새겼다. 그의 남편은 1997년 서울 중심가에서 식당을 운영하던 중 2010년 5월 원인 불명 폐 질환 진단을 받고 그해 겨울 사망했다. 당시 부부는 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일상 속에서도 남편의 잦은 병환으로 인해 고통받았지만, 사인이 가습기살균제 때문이라는 사실은 사후에야 파악할 수 있었다.

정부의 배상체계 전환과 새 보상 제도 가동

정부는 지난해 12월 24일 가습기살균제 사건을 공식적으로 참사로 규정하고, 기존 행정적 피해구제를 넘어 적극적인 배상 체계로 역할을 전환하겠다고 명시했다. 이재명 대통령은 피해자들의 억울함과 참담한 심정을 헤아리기 어렵다며, 가습기살균제 참사 피해자 종합지원대책을 수립하여 피해를 온전히 배상하겠다고 약속했다. 이에 따라 신규 피해보상 체계는 지난달 8일부터 공식적으로 가동되었다.

Also read 트럼프 대통령 이란전쟁 진퇴양난, 중간선거 참패로 선택지 좁아져

새로운 배상 제도는 국가 주도로 이루어지는 전면적 보상 시스템을 목표로 한다. 기존에는 기업 배상이 주로 1단계와 2단계 피해자에게 집중되었으나, 이제 국가가 중심이 되어 포괄적인 지원이 이루어질 예정이다. 그러나 이러한 제도적 변화 속에서도 피해자 단체는 새로운 체계가 오히려 피해자의 권리를 축소시킬 수 있다는 우려를 표명하고 있다. 특히 신청 기간 제한과 입증 책임 강화가 실제 피해 구제에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

15년 간의 실망과 사참위 활동의 한계

가습기살균제 참사가 공론화된 2011년 이후 15년이 지났지만, 피해자들은 지속적인 실망과 불신 속에 살아왔다. 옥시 임직원들의 실형 선고와 달리 SK와 애경산업, 이마트 임직원에 대한 처벌은 유예되거나 미뤄진 상황이다. 정부 산하 특별조사기구인 가습기살균제사건과 4·16세월호참사특별조사위원회, 즉 사참위의 활동 역시 피해자들의 기대를 충족시키지 못했다.

Advertisement

2022년 피해자와 가해 기업 간에 맺어진 조정안은 옥시와 애경산업 등의 거부로 인해 무산되었다. 이후 2024년 대법원이 가습기살균제 참사에 대해 국가 책임을 인정하는 판결을 내렸으나, 정부는 온전한 배상을 주도하겠다고 선언했음에도 불구하고 피해자들은 여전히 피로감과 불신의 표정을 드러내고 있다. 김태윤 대표는 사참위가 진실을 밝히겠지라는 기대가 무너졌고, 기업 책임자 처벌 역시 이루어지지 않아 기다렸던 자신들이 바보가 된 것 같다고 토로했다.

피해자 권익 보호와 포괄적 보상 요구

전국가습기살균제참사피해자연대는 국가 배상이라는 명칭만으로는 실질적 배상이 보장되지 않는다며 강력히 주장하고 있다. 단체는 배상 신청을 6개월 이내에 하도록 한 정부의 방침을 재검토할 것을 요구하며, 피해가 늦게 발현되거나 인과관계를 입증하기 어려운 사례들이 배제되지 않도록 해야 한다고 지적했다. 또한 기존 피해자에 대해 인정 요건이 더 엄격해지거나 입증 부담이 커질 것을 우려했다.

현재 피해자 단체는 인정 여부 및 질환 중증도에 따라 분열된 모습을 보이지만, 김태윤 대표는 모든 피해자가 온전한 배상을 받아 일상을 회복하려는相同的인 목표를 가지고 있다고 강조한다. 그는 폐 손상과 호흡기 질환뿐만 아니라 오랜 투병으로 인한 심리적 외상, 가족 관계 변화, 사회경제적 손실까지 포괄적으로 다루어야 한다고 요구한다. 김 대표는 돌아가신 분들을 시작으로 미인정자들을 차근차근 포함시키는 과정을 통해 피해자들이 다시 행복을 느낄 수 있기를 바란다고 덧붙였다.