가상자산 시장의 급격한 위축과 한미 시장 구조의 극명한 차이 분석

주식 시장의 강세로 인해 국내외 암호화폐 거래 규모가 급감한 가운데, 기관 자금 유입으로 버티는 미국과 달리 개인 투자자에 의존하는 한국 시장의 취약성을 조명합니다.

최근 글로벌 금융 시장의 흐름이 급격하게 변화하면서 암호화폐 시장이 심각한 위축 국면에 접어들었습니다. 특히 국내 시장의 상황은 매우 우려스러운 수준입니다. 가상자산 데이터 플랫폼 더블록의 최신 집계 결과에 따르면, 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스로 대표되는 국내 5대 암호화폐 거래소의 올해 1분기 누적 거래대금은 약 2228억 달러로 집계되었습니다.

이는 지난해 같은 기간 기록했던 5154억 6000만 달러와 비교했을 때 무려 56.8%나 감소한 수치로, 사실상 시장 규모가 반토막이 났음을 의미합니다. 더욱 충격적인 것은 4월의 거래대금 추이입니다. 4월 한 달간의 거래대금은 550억 9000만 달러에 그치며 2023년 9월 이후 약 2년 7개월 만에 최저치를 기록했습니다. 특히 지난해 12월에 기록했던 3684억 3000만 달러와 비교하면 거래 규모가 85%나 쪼그라든 셈이며, 이는 투자자들의 심리가 급격히 냉각되었음을 보여주는 지표입니다. 거래대금뿐만 아니라 실제 보유 금액과 예치금 또한 동반 하락하는 추세입니다.

한국은행의 통계에 따르면 올해 2월 말 기준 국내 가상자산 보유 금액은 60조 6000억 원으로, 지난해 1월 정점이었던 121조 8000억 원 대비 50.2%나 급감했습니다. 거래소의 원화 예치금 역시 10조 7000억 원에서 7조 8000억 원으로 27.1% 감소하며 시장의 유동성이 빠르게 메말라가고 있습니다. 이러한 현상은 비단 한국만의 문제가 아니라 세계 최대 시장인 미국에서도 동일하게 나타나고 있습니다.

미국 최대 가상자산 거래소인 코인베이스의 올해 1분기 현물 거래대금은 1887억 달러로, 지난해 같은 기간의 3867억 달러 대비 51.2% 감소하며 1년 만에 거래 규모가 절반 수준으로 떨어졌습니다. 고객들이 맡긴 보관 자산 규모 역시 지난해 1분기 4040억 달러에서 올해 1분기 2940억 달러로 27.2% 줄어들었습니다. 전문가들은 암호화폐 시장이 이처럼 빠르게 얼어붙은 결정적인 이유로 전 세계적인 증시 활황을 꼽고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 반도체 산업의 슈퍼사이클에 대한 기대감이 증시를 끌어올리면서 투자 자금이 암호화폐에서 주식 시장으로 대거 이동했다는 분석입니다.

실제로 코스피 지수는 지난해 1분기 말 2481.12에서 올해 1분기 말 5052.46으로 두 배 이상 폭등했으며, 현재는 8000포인트를 넘보는 강세장을 형성하고 있습니다. 미국의 S&P 500 지수 또한 같은 기간 약 16% 상승했고, 대만과 일본 증시 역시 각각 60%와 35%라는 경이로운 상승률을 기록했습니다. 루이스 라발레 프런티어 인베스트먼트 최고경영자는 개인 투자자들의 자금이 비트코인으로 돌아오지 않고 대신 기술주나 변동성이 큰 성장주로 이동하며 비트코인이 소외되는 현상이 발생하고 있다고 진단했습니다. 하지만 여기서 주목해야 할 점은 한국과 미국의 시장 구조 차이입니다.

미국은 개인 투자자의 거래가 둔화되는 와중에도 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 통해 기관 자금이 지속적으로 유입되고 있습니다. 최근 6주 동안 미국 비트코인 현물 ETF에는 약 34억 달러의 순유입이 발생했으며, 이는 시장의 하락장을 방어하는 강력한 완충제 역할을 하고 있습니다. 로이터 통신은 이를 두고 시장의 붕괴라기보다는 개인 중심에서 기관 중심으로 시장 구조가 재편되는 과정이라고 평가했습니다. 반면 한국은 상황이 매우 다릅니다.

현행 자본시장법상 가상자산은 ETF의 기초자산으로 인정되지 않아 기관 투자자들이 합법적으로 진입할 수 있는 통로가 원천적으로 차단되어 있습니다. 특히 가상자산을 ETF 기초자산으로 명시하는 내용을 담은 디지털자산기본법의 2단계 입법이 계속 지연되면서, 기관 투자자의 참여와 관련 금융상품의 도입이 늦어지고 있습니다. 결과적으로 한국 시장은 여전히 개인 투자자 중심의 취약한 구조에 머물러 있으며, 이는 증시 활황과 같은 외부 충격이 발생했을 때 자금 이탈이 훨씬 더 빠르고 치명적으로 나타나는 원인이 됩니다.

가상자산 업계 관계자는 미국은 ETF라는 제도적 장치가 기관 자금을 유입시켜 시장의 변동성을 줄이는 역할을 하지만, 한국은 오직 개인의 심리에만 의존하는 구조이기 때문에 앞으로의 시장 회복 탄력성이 매우 낮을 수 있다고 경고했습니다. 결국 한국 암호화폐 시장이 생존하기 위해서는 단순한 가격 상승을 기다리는 것이 아니라, 기관 자금이 유입될 수 있는 제도적 기반 마련과 법적 불확실성 해소가 시급한 과제라고 볼 수 있습니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

암호화폐 비트코인 가상자산 ETF 주식시장 금융규제

United States Latest News, United States Headlines