가상자산 시장의 새로운 시대: 종목이 아닌 인프라에 주목하라

AI 에이전트의 경제적 토대가 될 이더리움과 기관 자금의 유입 경로가 될 하이퍼리퀴드, 그리고 시장의 결정적 변수인 미국 클래리티 법안의 영향력을 상세히 분석합니다.

최근 가상자산 시장은 극심한 변동성을 겪으며 투자자들에게 많은 고통을 안겨주었습니다. 작년 10월 비트코인이 사상 최고가를 경신하며 기대를 모았으나, 불과 한 달 만에 10만 달러선이 무너지고 12월에는 9만 달러까지 하락하는 등 급격한 조정을 경험했습니다.

거래대금 또한 연초 대비 절반 수준으로 급감하며 시장의 위축이 뚜렷하게 나타났습니다. 하지만 이러한 침체 속에서도 미래에 대한 갈증은 여전합니다. 최근 열린 2026 서울머니쇼의 코인 세션 강연장이 인산인해를 이룬 것은 다음 사이클의 승자가 누가 될 것인가에 대한 투자자들의 높은 관심을 증명합니다. 이날 강연자로 나선 한종목 미래에셋증권 수석연구위원과 박별 DNTV 리서치 애널리스트는 이번 사이클의 핵심 정답은 특정 알트코인 종목이 아니라 인프라에 있다고 입을 모았습니다.

이는 단순히 가격 상승을 기대하는 투기적 접근에서 벗어나 가상자산이 실제로 어떤 산업적 기반 위에서 작동하고 확장될 것인가를 고민해야 한다는 패러다임의 전환을 의미합니다. 한종목 위원은 특히 AI 에이전트의 결제망으로서 이더리움의 가치에 주목해야 한다고 강조했습니다. 현재 오픈AI의 오퍼레이터와 같은 고도화된 AI 에이전트들이 등장하고 있지만, 이들이 스스로 결제 능력을 갖추지 못한다면 결국 반쪽짜리 도구에 불과하다는 분석입니다. AI에게 경제적 육신을 부여하기 위해서는 블록체인 기반의 지갑이 필수적입니다.

예를 들어 GPT-5에 도입된 라우터 기능처럼 AI가 사용자의 요청을 처리하기 위해 수만 건의 API 호출을 수행할 때 발생하는 비용은 건당 0.1센트 수준의 초소액입니다. 기존의 신용카드 결제망은 최소 수수료와 퍼센트 단위의 수수료 체계 때문에 이러한 마이크로 페이먼트를 처리하는 것이 불가능합니다. 반면 블록체인 트랜잭션은 기계 대 기계의 거래에서 즉시성과 신뢰성을 보장하는 파이널리티를 제공하며, 인간에게는 복잡한 16진수 난수표처럼 보이지만 AI에게는 명확하고 구조화된 명령어로 작동합니다.

이러한 흐름은 2028년 하반기를 기점으로 지식노동자들이 AI로 인한 고용 충격을 실감하게 되는 시점과 맞물려, 자산 시장 전반에 AI 인프라로서의 블록체인 인식이 확산될 것으로 보입니다. 동시에 다가오는 양자 특이점, 즉 Q-Day에 대한 대비책 또한 중요한 인프라적 과제로 부상하고 있습니다. 양자컴퓨팅 기술이 발전함에 따라 기존의 비트코인과 이더리움이 사용하는 암호 체계가 무력화될 가능성이 제기되고 있습니다.

구글은 이미 포스트 양자 암호로의 전환 시점을 2029년으로 공식화했으며, 최근에는 비트코인 암호 해독에 필요한 큐비트 요구량이 획기적으로 줄어들면서 예상보다 빠른 시일 내에 위협이 현실화될 수 있다는 진단이 나옵니다. 이더리움 재단은 이러한 양자 대응을 최우선 의제로 설정하고 투명하고 빠르게 대처하고 있으며, 이는 다른 알트코인 프로젝트들과 차별화되는 이더리움만의 강력한 인프라적 경쟁력이 됩니다. 즉, 보안의 근간이 흔들리는 시대에 생존 가능한 프로토콜이 결국 최후의 승자가 될 것이라는 논리입니다.

박별 애널리스트는 비트코인의 성격이 개인 고래 중심에서 월가의 기관 자산으로 완전히 손바뀜되었다는 점을 지적했습니다. 이제는 온체인 데이터보다 현물 ETF 수급과 시카고상품거래소의 미체결 약정을 분석하는 것이 훨씬 중요해졌습니다. 블랙록과 같은 거대 자산운용사가 막대한 물량을 흡수하고 구조화된 헤징 시스템이 구축되면서, 과거와 같은 극단적인 가격 폭락 가능성은 낮아졌습니다. 또한 기관들은 이제 개별 종목을 매수하기보다 거래소 자체를 소유하려는 경향을 보입니다.

그 대표적인 사례가 탈중앙화 거래소인 하이퍼리퀴드입니다. 하이퍼리퀴드는 소수의 인원으로 막대한 매출을 올리며 투명성과 확장성 면에서 기존 중앙화 거래소의 한계를 극복하고 있습니다. 특히 시세 조작을 투명하게 추적할 수 있는 구조와 더불어 한국 주식, 원자재, 예측 시장까지 거래 영역을 확장하며 단순한 코인 거래소를 넘어선 종합 금융 인프라로 진화하고 있습니다. 마지막으로 시장의 결정적인 반등 촉매제로는 미국의 클래리티 법안 통과가 꼽힙니다.

디지털 자산의 법적 지위와 관할을 명확히 하는 이 법안이 통과되어야만 스테이블코인, 디파이 등 후속 법안들이 해결되고 SEC의 규제 불확실성이 해소될 수 있습니다. 특히 이 법안의 발효는 단순한 ETF 수준을 넘어 한국의 국민연금과 같은 공적 연기금이 대체자산의 성격으로 비트코인과 이더리움에 투자할 수 있는 제도적 길을 열어줄 것입니다. 이는 수십조에서 수백조 원 규모의 거대 자금이 유입될 수 있는 통로가 됩니다. 전문가들은 올해 연말 또는 내년 4분기 정도면 이러한 법적 정비와 함께 시장이 정상화될 것으로 내다보고 있습니다.

결론적으로 지금의 시장은 단순한 가격 반등을 기다리는 시기가 아니라, AI 결제망, 양자 보안, 기관급 거래 인프라, 그리고 명확한 법적 제도라는 거대한 체질 개선이 일어나는 과정에 있으며, 이 인프라의 중심에 있는 자산들이 다음 상승장의 주역이 될 것입니다





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