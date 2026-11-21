미국산 보드게임 내부에 대마를 숨겨 밀수한 20대 두 명, 가상자산으로 200만원을 받는 불법 고액 알바로 관세청에 검거된 사건과 수사의 전말.

관세청 서울본부세관( 서울세관)이 미국산 항공 특송 화물을 통해 대마초를 밀수입한 20대 남성 A씨와 B씨를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다. 이는 최근 젊은 층을 대상으로 한 가상의 고액 알바 유혹으로 인한 마약 범죄 사례로, 관세당국이 통제배달 수사와 디지털 포렌식을 통해 범행을 완전히 규명한 사건이다.

가상자산 200만원 보상으로 밀수 개입

A씨(26)와 B씨(26)는 친구 사이로, 비트코인 등 가상자산으로 약 200만원을 받는 '불법 고액 알바'에 참여하며 범행에 가담했다. B씨는 신원을 알 수 없는 윗선으로부터 텔레그램을 통해 지시를 받은 뒤, 이를 A씨에게 전달하며 밀수 범행을 총괄 지휘했다.

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관세청은 지난 7월 미국으로부터 들어온 화물에서 '5000명분'에 해당하는 대마초 2.5kg를 압수했으며, 이 과정에서 두 명의 주범을 특정해 검거했다. 이들은 단순한 운반책이 아니라 조직적인 마약 유통 네트워크의 일부로 작동했다.

보드게임 위장과 던지기 수법 전술

이들은 2025년 9월부터 2026년 1월까지 세 차례에 걸쳐 대마초를 밀수입했으며, 수법은 매우 치밀했다. 보드게임과 장난감 내부에 마약을 숨겨 정상적인 일반 물품인 것처럼 위장하여 세관의 엑스레이 검사를 피하려는 의도가 명확했다.

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밀수 대마는 인적이 드문 야산 등에 땅속에 묻어두는 '던지기 수법'으로 유통될 예정이었다. 이 방식은 판매자와 구매자가 직접 만나지 않고 마약의 위치만 공유한 뒤 구매자가 직접 파서 가져가는 비대면 거래 방식이다.

통제배달로 추적 및 현장 검거 전말

서울세관은 엑스레이 이미지, 택배 수취인 정보, 통관 기록 등을 종합적으로 분석해 A씨를 특정했다. 이후 우체국과 협력하여 마약이 든 택배의 배송 과정을 실시간으로 감시하는 '통제배달' 수사를 전개했다.

통제배달은 마약을 즉시 압수하지 않고 수사기관의 감시 하에 배송을 진행해 실제 수령자와 공범을 추적하는 기법이다. A씨는 배송 도중 주소를 변경하며 추적을 따돌리려 했으나, 세관은 A씨가 물품을 직접 수령하는 순간을 포착해 현장에서 검거했다.

모종삽과 계약서, 디지털 포렌식의 결정적 단서

검거 이후 A씨는 스마트폰 공장 초기화를 시도하는 등 증거 인멸에 혈안이 되었으나, 관세청의 끈질긴 수사에 결국 진실을 드러냈다. 자택 수색에서 발견된 부동산 계약서와 흙 묻은 모종삽이 범행 장소와 도구임을 입증하는 결정적 단서가 되었다.

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수사팀은 스마트폰 디지털 포렌식 분석과 B씨에 대한 위치 추적 및 잠복 수사를 병행하며 공범 B씨를 긴급 체포했다. 이를 통해 텔레그램을 통한 지시 체계와 모종삽을 이용한 매립 행위가 조직적으로 이루어졌음이 확증되었다.

청년 대상 고액 알바 유혹 경고와 향후 대책

윤청운 서울세관 조사1국장은 최근 청년들이 '고액 알바'라는 달콤한 유혹에 빠져 마약 범죄의 하수인으로 전락하는 사례가 증가하고 있다고 경고했다. 가상자산을 통한 대금 지급과 비대면 유통 수법이 진화함에 따라 수사의 정교화가 요구된다.

관세청은 이번 사건을 계기로 고액 알바 명목의 마약 밀수 유혹에 취약한 젊은 세대를 대상으로 한 경각심 고취 캠페인을 강화할 계획이다. 보드게임 등 일반 물품 위장 밀수에 대한 엑스레이 검사를 한층 더 강화하여 유사 사례를 사전 차단한다는 방침이다.