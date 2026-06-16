가상자산으로 피싱 범죄수익 168억원 세탁한 조직 적발, 2명 구속

서울경찰청 광역범죄수사대는 보이스피싱·투자사기·로맨스스캠 등 범죄수익을 가상자산을 이용해 세탁하고 불법 환전한 조직을 적발해 23명을 송치하고 2명을 구속했다고 밝혔다. 이들은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 약 2만4,500차례에 걸쳐 스테이블코인 테더(USDT)를 이용해 168억 원을 불법 환전한 혐의를 받는다. 자금세탁에 사용된 1만1,300여 개 계좌 분석 결과 보이스피싱·투자사기 등 265건, 257억 원 규모의 피해가 확인됐다. 조직원 일부는 로맨스스캠 피해금 28억 원을 테더로 교환 후 캄보디아에서 현금화했고, 총책은 인터폴 적색수배 대상이다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 가상자산 을 이용해 보이스피싱 · 투자사기 · 로맨스스캠 등 범죄수익금을 세탁하고 불법 환전에 활용한 일당을 적발해 23명을 송치하고 핵심 역할을 한 2명을 구속했다고 16일 밝혔다.

수사 결과 이들은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 약 2만4,500차례에 걸쳐 스테이블코인 테더(USDT)를 사고팔거나 국내외 거래소 간에 전송하는 방식으로 168억 원 상당을 불법 환전한 혐의를 받는다. 조직원 9명은 캄보디아에 있는 총책의 지시에 따라 해외 거래소를 통해 전달받은 140억 원 상당의 테더를 국내 거로소에서 현금화한 뒤 유령법인 계좌로 송금했고, 이렇게 세탁된 자금은 다시 1만1,000여 개 계좌를 거쳐 투자사기 조직 등의 초기 미끼자금으로 흘러 들어간 것으로 조사됐다.

경찰은 자금세탁에 사용된 1만1,300여 개 계좌를 분석해 보이스피싱과 투자사기 등 265건, 257억 원 규모의 피싱 피해 사실을 확인했다. 다른 조직원 14명은 2024년 9월부터 2025년 3월까지 로맨스스캠 피해금 등 28억 원 상당을 국내 거래소에서 테더로 바꾼 뒤 후이원페이로 전송해 캄보디아 현지에서 현금화했다. 이들은 본인 명의 계좌와 대포통장 310여 개를 이용해 자금을 세탁했으며 세탁된 돈은 조직 운영자금 등으로 사용된 것으로 드러났다. 해당 조직은 앞서 로맨스스캠 범행으로 피해자 79명에게서 44억 원을 가로챈 혐의로 대구경찰청에 의해 구속 송치된 바 있다.

경찰은 수사 과정에서 범죄수익 6억 5,000만 원에 대해 기소 전 몰수·추징보전 조치를 했으며, 캄보디아에 체류 중인 총책에 대해서는 인터폴 적색수배를 발부받아 추적 중이다





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