가산디지털단지의 투명인간들: 생활인구의 정치적 소외와 제도적 대안 모색

거주지와 생활지가 분리된 시대, 서울 금천구 가산동의 사례를 통해 생활인구가 겪는 행정적 소외와 교통난의 현실을 분석하고 복수주소제 등 제도적 개선 방안을 제시한다.

서울 금천구 가산동의 G밸리는 낮 시간 동안 수많은 직장인과 방문객으로 북적이는 대한민국 대표적인 디지털 산업단지다. 하지만 이곳에서 하루의 대부분을 보내는 수많은 이들에게 가산동은 정작 자신의 목소리를 낼 수 없는 투명한 도시와 같다.

경기 광명시에서 출퇴근하는 백수홍씨의 사례처럼, 생활인구들은 매일같이 겪는 극심한 교통체증과 열악한 도로 인프라에 고통받지만, 정작 이를 해결할 정치적 권한은 가지고 있지 않다. 이들은 주민등록지가 아닌 지역을 통근, 통학, 업무 등의 목적으로 방문하여 체류하는 이른바 생활인구에 해당한다. 현대 도시의 광역화와 교통의 발달로 인해 거주지와 활동지가 분리되는 현상은 보편화되었으나, 우리의 정치 및 행정 시스템은 여전히 주민등록지라는 정주인구 중심의 패러다임에 머물러 있다. 통계적 수치는 이러한 괴리를 극명하게 보여준다.

서울시와 KT의 생활인구 통계에 따르면 가산동의 평일 낮 생활인구는 약 10만 3200명으로, 야간 생활인구인 4만 7600명보다 두 배 이상 많다. 특히 주목할 점은 가산동의 낮 시간 생활인구 중 서울 외 지역에서 유입된 비율이 33.9%에 달하며, 이는 서울 424개 행정동 중 가장 높은 수치라는 사실이다. 즉, 가산동에서 마주치는 시민 3명 중 1명은 이 지역의 정책 결정 과정에 참여할 수 없는 외부인인 셈이다. 이러한 인구 밀도의 불균형은 도시 인프라의 과부하로 이어진다.

가산디지털단지역은 평일 출근 시간대 하차 인원이 전국 최상위권을 기록할 정도로 붐비며, 도로 정체는 만성적이다. 일부 지역에서는 출근길 전동차 내 호흡곤란 사고가 발생할 만큼 안전 문제로까지 비화하고 있지만, 행정의 우선순위는 여전히 표를 가진 정주인구의 복리와 개발에 쏠려 있다. 정치권의 태도는 더욱 냉혹하다. 지방선거철이 되면 후보들은 정주인구의 표심을 잡기 위해 부동산 개발, 재개발, 또는 지역 주민들이 반대하는 데이터센터 건립 백지화와 같은 공약을 전면에 내세운다.

정작 생활인구들이 간절히 원하는 출퇴근 교통난 해소나 행정 서비스 간소화 같은 생활권 의제는 철저히 외면받는다. 가산동 G밸리 일대가 선거 기간에도 유세차 소리 하나 들리지 않는 선거 무풍지대로 남는 이유는, 이곳이 정치인들에게 표가 되지 않는 유령들의 공간이기 때문이다. 생활인구들이 지역 내에서 소비 활동을 하고 사업을 운영하며 지방소비세나 법인 지방소득세 등의 형태로 지자체 세수에 기여하고 있음에도 불구하고, 그 혜택은 다시 정주인구를 위한 복지 사업으로 환원되는 구조적 모순이 반복되고 있다. 이러한 주소 중심 정치의 한계를 극복하기 위해 광역통합론과 복수주소제가 대안으로 제시되고 있다.

관할 지자체의 경계를 넘어 상위 단위에서 교통과 의료망을 통합 관리하는 광역통합은 효율적인 인프라 구축의 길을 열어줄 수 있다. 또한 독일에서 시행 중인 복수주소제는 시민이 주거주지 외에 생활 중심지를 부거주지로 등록하고, 그에 따른 세금을 납부함으로써 해당 지역에서 유사한 권리를 누리게 하는 제도다. 세금이 있는 곳에 권리가 있다는 원칙을 실현하는 것이다. 물론 부동산 투기나 학군 목적의 악용 우려가 있어 정부가 신중한 입장을 보이고는 있지만, 행정 수요를 정확히 파악하고 예산 집행의 실효성을 높이기 위해서는 제도적 변화가 불가피하다.

단순한 인구 집계를 넘어 실제 생활하는 이들의 민의를 반영할 수 있는 시스템이 구축될 때, 비로소 도시는 거주자와 체류자 모두에게 지속 가능한 공간이 될 수 있을 것이다





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