신흥 종교 대종교에 귀의하며 전 재산을 헌납하고 만주에서 독립운동과 민족 교육에 헌신한 윤세복의 삶을 조명한다. 그의 희생이 어떻게 민족 운동의 끈을 이어가고 홍익대학교 설립으로까지 이어졌는지를 상세히 기술한다.

윤세복 은 1911년, 서른 살의 나이에 전 재산을 정리하고 신흥 종교인 대종교 에 귀의하며 민족 독립운동 과 민족 교육 에 헌신한 인물이다. 이는 단순히 종교적 신념을 넘어, 기울어가는 국운을 바로잡고 민족의 생존을 도모하기 위한 결단이었다. 그의 이러한 헌신은 그 자신뿐만 아니라 종교, 나아가 민족 전체를 살리는 길로 이어졌다. 경술국치 직후, 고향 경상남도 밀양에서 보낸 윤세복 은 나라 잃은 설움에 고심하던 중 서울에서 대종교 의 도사교 나홍암 을 만나 역사, 종교, 시국에 대한 깊이 있는 대화를 나눴다. 이 만남은 그에게 큰 깨달음을 안겨주었고, 즉시 대종교 에 입교하여 시교(施敎)의 임무를 맡게 되었다. 이때 본명 세린(世麟)을 세복(世福)으로 고치고 아호 단애(檀崖)를 사용하기 시작했다. 그는 조국의 광복과 민족의 살 길이 숭조보국(崇祖報國)의 정신과 사상으로 협력하는 데 있다고 믿고, 30세가 되던 해 봄, 모든 가산을 정리하여 만주로 건너갔다.

환인현에 자리 잡은 그는 포교와 독립운동을 병행하며 자신의 신념을 실천에 옮겼다. 대한제국 멸망 후, 윤세복은 대종교 교주 홍암 나철의 강론을 통해 '나라를 되찾기 위해서는 나라의 시조인 단군을 중심으로 뭉쳐야 한다'는 확고한 신념을 갖게 되었다. 이러한 신념을 바탕으로 그는 당시 대지주에 버금가는 규모의 전 재산을 과감히 정리했다. 국학연구원 발행 논문에 따르면, 윤세복은 남만주(서간도)에서의 시교 사명을 다하기 위해 수만 석의 가산을 정리하고 즉시 출장을 떠났다. 가족을 두고 홀로 떠나는 그의 망명은 비장했다. 후일 그의 남매가 어머니를 여의고 만주 무송현에 있는 부친을 찾아갔다는 기록은 그의 결단이 얼마나 혹독했는지를 보여준다. 이처럼 모진 마음으로 재산을 정리한 것은 그가 대종교를 기반으로 교육 사업과 독립운동을 전개하는 출발점이 되었다. 독립운동사에서 제대로 조명되지 않은 분야 중 하나인 대종교 운동은, 윤세복과 같은 인물들을 통해 민족의 저항 정신을 지탱해왔다. 특히 농민운동, 노동운동과 더불어 대종교 운동은 항일 투쟁의 주류를 이루었음에도 불구하고 정당한 평가를 받지 못하고 있다. 윤세복은 이러한 대종교 운동의 중심 인물이었으며, 그의 공헌은 건국훈장 독립장 3등급으로 인정받았으나, 만주 지역 독립운동을 이끈 대종교 최고 지도자였다는 점을 고려할 때 그 이상의 합당한 평가가 필요하다. 만주로 망명한 전직 교사 윤세복은 교육 사업에도 심혈을 기울였다. 이는 한국인들이 자신의 뿌리와 역사를 기억하며 공동체를 유지하는 데 필요한 지적 기반을 마련하기 위함이었다. 그는 한국민족의 또 다른 표현인 대동민족의 번영을 염원하는 의미를 담아 동창학교를 설립했으며, 학생들에게 지식뿐만 아니라 생활을 유지할 수 있도록 생계비까지 보조했다. 그러나 이 학교는 설립되자마자 일제 당국의 주목을 받았다. 1911년 7월 13일자 조선총독부 보고서에는 '단군 연호를 사용하는 배일학교가 설립되었다'는 내용이 담겨 있었다. 이러한 감시와 핍박 속에서도 윤세복의 교육 사업은 멈추지 않았다. 그는 일제의 탄압을 피해 끊임없이 장소를 옮겨 다녔지만, 가는 곳마다 학교를 세웠다. 학교를 버리고 도망가는 것이 아니라, 학교를 짊어지고 도망치는 교육자였다. 동창학교가 일제의 핍박으로 1914년 폐교된 후, 윤세복은 민족 성지인 백두산 인근 무송현으로 이동하여 백산학교를 세우고 서간도 지역 무장 독립 투쟁의 거점으로 삼았다. 1924년에는 대종교 도사교에 승임되어 교단을 이끌게 되었으나, 대종교 포교 금지령과 만주사변으로 인해 대일 항전의 노선을 바꾸어 밀산현 당벽진으로 피신, 대흥학교를 설립하고 수도에 전념했다. 1936년에는 영안현 동경성에 대종학원을 설립하여 민족 교육을 지속했으며, 광복 후 그의 교육 운동은 홍익대학교 창립으로 이어졌다. 일제는 윤세복을 추적하기 위해 특별한 노력을 기울일 필요가 없었다. 그의 행적에는 항상 학교가 있었기 때문이다. 대종교는 당시 종교 단체인지 항일 단체인지 명확히 구분되지 않을 만큼, 항일 운동의 중요한 거점이었다. 1925년 조선총독부와 장쭤린 군벌 정권이 체결한 미쓰이협정 부대 조항에는 '대종교는 반동군단의 모체로서 종교를 가장한 항일단체'라는 문구가 포함될 정도였다. 이러한 인식으로 인해 대종교는 포교 금지령을 받기도 했으며, 만주 지역 독립운동은 큰 어려움을 겪었다. 윤세복은 이러한 시기에 대종교 제3대 도사교로서 교단과 독립운동을 살려내기 위해 곳곳을 순회했다. 그의 헌신은 가는 곳마다 교당을 세우는 형태로 나타났다. 1934년 하르빈에 대종교 선도회를 설치하여 많은 동포들이 민족 정신을 가다듬도록 했으며, 그의 애교·애족 노력은 필설로 다 형용할 수 없을 정도였다. 감시와 핍박 속에서도 윤세복은 환갑을 넘긴 1942년, 대종교 말살 계획에 따라 임오교변 당시 체포되어 무기징역형을 받았다. 그는 옥고를 치르다 광복으로 출옥했으며, 귀국 후에도 홍익대학교 설립준비위원회에 참여하는 등 민족 교육에 대한 열정을 이어갔다. 1947년 설립된 홍익대학교는 윤세복의 교육 사업의 결실이라고 할 수 있다. 신흥 종교에 귀의하여 전 재산을 헌납한 30세의 전직 교사 윤세복의 헌신은, 만주에서 한국 독립운동의 한 축을 유지하고 민족 교육의 명맥을 이어가는 데 결정적인 기여를 했다. 그의 '가산 탕진'은 단순한 희생이 아니라, 역사 발전을 추동하는 위대한 동력이었다





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