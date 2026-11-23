가비아가 신청한 '.HAN' 도메인에 대해 중국인터넷협회가 자국 문화적 혼란을 이유로 변경을 요구하며 ICANN 공식 이의제기를 예고해 분쟁이 예상됩니다.

국내 대표 도메인 서비스 기업 가비아 는 한국의 국가 상징인 '한(韓)'을 의미하는 인터넷 도메인 ' .HAN'을 신규 일반 최상위도메인 (gTLD)으로 신청한 가운데, 중국 측의 강력한 반발로 인해 국제적 분쟁 양상을 보이고 있다.

중국 측 '문화적 혼란' 이유로 변경 요구

중국인터넷협회(ISC)는 지난달 20일 가비아에 서한을 보내 '.HAN' 도메인의 철자 변경을 공식 요구했다. 협회는 'Han'이 중국어 병음 표기로 한족, 한자, 한나라 등을 뜻하는 '漢'과 동일하기 때문에, 이 도메인이 한국 관련 의미로 사용되더라도 발음과 의미가 겹쳐 중국 인터넷 이용자에게 심각한 혼동을 초래할 수 있다고 주장했다.

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특히 협회는 이 표현이 중국어의 언어 체계와 문자 체계, 그리고 전통문화에서 광범위하게 사용되는 중요한 개념이라고 강조하며, 단순한 철자 충돌을 넘어 문화적 정체성 침해 가능성을 경고했다.

가비아, '대한민국 표기' 이유로 수용 거부

가비아는 이러한 중국의 요구에 대해 즉각적인 수용을 거부하며 강경 입장을 견지하고 있다. 가비아가 주장하듯, 'Han'은 대한민국을 뜻하는 '韓'의 영문 표기이기도 하며, 철자가 같다는 이유만으로 한 나라의 이름을 사용하지 못하도록 강요하는 요구는 수용할 수 없다는 입장이다.

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가비아는 인터넷 주소 등록과 웹사이트 운영에 필요한 서버 서비스를 제공하는 기업으로, 올해 7월 국제인터넷주소관리기구(ICANN)의 신규 도메인 신청 절차를 통해 '.HAN'을 공식적으로 신청한 바 있다.

ICANN 공식 이의제기 예고로 심사 지연 우려

중국은 가비아가 철자 변경에 응하지 않을 경우, ICANN의 공식 절차에 따라 이의제기를 제기하겠다는 방침을 밝혔다. 또한 각국 정부 대표가 참여하는 ICANN 정부자문위원회(GAC)의 중국 대표에게 이 문제를 전달하여 조기 경보를 요청하고, 중국 측의 입장을 ICANN 이사회에도 직접 전달하겠다고 명시했다.

.HAN 도메인은 지난 17일 ICANN의 정식 심사 대상으로 확정되었으며, 기존 철자 그대로 심사 절차를 진행 중이다. 그러나 가비아 관계자는 이의제기가 정식으로 접수될 경우, 해당 사건은 전문가 패널 심리를 거쳐야 하므로 이의제기가 없는 경우에 비해 최종 결과가 도출되기까지 훨씬 더 많은 시간이 소요될 것이라고 우려했다.