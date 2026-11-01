가디 아이젠코트 야샤르당 대표, 새 연립정부 구성 논의 공식화

가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 지난달 27일 총선 이후 네타냐후 정권 교체를 위한 새 연립정부 구성 논의를 공식화했다. 연정 조건과 아랍계 정당 지원 가능성을 정리했다.

이스라엘 반네타냐후 진영을 이끄는 군참모총장 출신의 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 새 연립정부 구성 논의를 공식화했다. 1일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등 현지 언론 보도에 따르면 아이젠코트 대표는 전날 성명을 내고 이같이 밝혔다. 그는 지난달 27일 치러진 총선을 네타냐후 총리 정부와 병역 기피에 대한 심판으로 규정했다.

아이젠코트 대표의 이번 발표는 네타냐후 총리가 이끌어 온 현 정부를 교체하기 위한 첫 공식 행보로 읽힌다. 다만 연정을 실제로 꾸리기까지는 넘어야 할 벽이 적지 않다는 평가가 나온다.

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아이젠코트 연정 구성 조건의 핵심 쟁점

아이젠코트 대표는 연정 참여 조건으로 네 가지를 내걸었다. 이스라엘을 유대·민주·자유주의 국가로 인정할 것, 독립선언서의 가치를 존중할 것, 군이나 민간 부문에서 전 국민의 의무 복무를 시행할 것, 하마스를 테러 조직으로 규정하고 완전한 척결에 동의할 것이 그 내용이다.

특히 전 국민 의무 복무 조건은 특정 종교 집단의 특권을 우선시해 온 현 네타냐후 연정의 초정통파(하레디) 정당들을 정면으로 겨냥한 것이다. 이 원칙만 받아들이면 어떤 의원이든 정부에 참여할 수 있다는 점을 분명히 해, 친네타냐후 진영 내부의 이탈을 유도하려는 전략도 담겨 있다.

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하지만 아이젠코트 대표가 내세운 시오니즘 원칙에 동의할 수 있는 유대계 야당 의석은 48석에 그친다. 연정을 꾸리기에는 충분하지 않은 규모다.

아랍계와의 연대를 촉구하는 시민들의 목소리가 커지는 상황에서도 아이젠코트 대표가 유대 국가 인정을 연정 참여의 필수 조건으로 못 박은 것은, 유대계 우파 유권자들의 반발을 막기 위한 정치적 방어막으로 해석된다.

아랍계 정당의 외부 지원 가능성과 과제

아흐마드 티비 조인트 리스트 의원은 반네타냐후 정부 수립을 지원할 용의가 있다고 밝혔다. 다만 장관직을 맡거나 정부에 직접 참여하지는 않겠다는 입장이다.

이는 시오니즘 원칙에 공식 서명하지 않으면서, 의회의 총리 인준 투표에서 찬성표를 던지는 방식의 외부 지원을 의미한다. 네타냐후 퇴출이라는 공동 목표를 달성하기 위한 현실적인 선택으로 보인다.

아랍계 정당 의원들이 이런 움직임에 동참한다면, 아이젠코트 대표가 주도하는 시온주의 성향의 야권은 과반 의석을 확보하지 않고도 소수 정부를 출범시킬 수 있다. 이 경우 정부의 안정성은 외부 지원의 지속성에 크게 좌우될 것으로 예상된다.

시온주의 이념과 아랍계 정당의 지지를 동시에 묶어야 하는 구조적 긴장은 향후 협상의 가장 큰 변수가 될 전망이다.

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네타냐후 연정 균열과 향후 정국 전망

네타냐후 정권에서도 균열의 조짐이 포착되고 있다. 병역 면제 폐지 위협에 직면한 현 연정 소속 초정통파 정당 토라유대주의연합(UTJ, 7석) 내부에서도 정치적 생존을 위해 아이젠코트 주도의 소수 정부를 외부에서 묵인하거나 지원하는 방안이 거론되는 것으로 알려졌다.

아이젠코트 대표는 최근 여러 정당 지도자들과 잇따라 회동하며 연정 기반을 넓히는 행보를 보이고 있다. 이스라엘 베이테누의 아비그도르 리베르만 대표와는 전날 총선 투표 이후 처음으로 만난 것으로 전해졌다.

아이젠코트 대표는 민주당의 야이르 골란 대표, 베야하드의 나프탈리 베네트 대표와도 잇따라 만남을 가졌다. 연정 협상을 위한 접촉 범위를 넓히고 있는 셈이다.

한편 네타냐후 총리가 정권 유지를 위해 이란과의 긴장을 고조시킬 수 있다는 관측도 제기되고 있다. 이에 대해 아이젠코트 대표는 새 정부가 출범하기 전까지는 직접적이고 즉각적인 위협에만 군사 작전을 지원하겠다는 입장을 밝혔다.

이런 가운데 아이젠코트 대표가 아랍계 정당과의 느슨한 연대를 의회 과반으로 현실화하고, 시온주의 진영의 결속을 이끌어낼 수 있을지가 향후 이스라엘 정국의 최대 관건이 될 전망이다.