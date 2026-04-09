가계 여윳돈 사상 최대, 기업 자금 조달 감소… 한국은행 자금순환 통계 발표

한국은행의 자금순환 통계에 따르면, 2024년 가계의 여윳돈이 소득 증가와 지출 둔화, 주택 입주 감소 등의 영향으로 사상 최대 규모를 기록했습니다. 반면, 기업은 불확실한 경제 상황 속에서 투자 및 자금 조달을 줄였습니다. 정부는 지출 증가로 순자금 조달액이 확대되었습니다.

한국은행의 발표에 따르면, 2025년 자금순환 (잠정) 통계에서 가계의 여윳돈이 사상 최대 규모로 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 소득 증가 가 지출 증가를 웃돌고, 아파트 신규 입주 물량 감소 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 가계 및 비영리단체의 순자금 운용액은 269조 7000억원으로, 전년 대비 54조원 이상 증가하며 2009년 통계 작성 이후 최고치를 기록했습니다. 순자금 운용액은 자금 운용액에서 조달액을 뺀 값으로, 가계는 일반적으로 잉여자금을 금융시장에 공급하는 역할을 합니다. 한국은행은 이러한 가계 여윳돈 증가의 주요 원인으로 소득 증가 율이 지출 증가율을 상회하고, 주택 입주 물량 감소로 인한 자금 유출 감소를 꼽았습니다. 특히, 가계 지출 증가세 둔화가 뚜렷하게 나타났습니다. 2024년 가계지출 증가율은 2.2%로 전년의 3.0%보다 낮아졌습니다. 반면, 같은 기간 가계 소득 증가 율은 3.5%를 기록했으며, 소비자물가 상승률은 2.1%를 기록했습니다.

이는 소득은 늘었지만 지출 증가세는 둔화되면서 가계의 실질적인 재정 여력이 개선되었음을 의미합니다. 또한, 아파트 신규 입주 물량 감소도 영향을 미쳤습니다. 신규 입주가 줄어들면서 잔금 납부나 주택담보대출 실행에 필요한 자금의 유출이 감소하게 됩니다. 2024년 전국 신규 입주 물량은 27만 9000호로, 전년의 36만 3000호보다 8만 4000호 감소했습니다. 증시 활황 역시 가계 여윳돈 확대에 기여했습니다. 2024년 가계 및 비영리단체의 자금운용 규모는 342조 4000억원으로 전년보다 93조 6000억원 증가했으며, 이 중 64조원은 지분증권 및 투자펀드 부문에서 발생했습니다. 보험 및 연금준비금도 41조원 늘어 노후 자금 규모도 증가했습니다. 다만, 명목 GDP 대비 가계부채 비율은 88.6%로 전년의 89.6%보다 1.0%p 하락했습니다. 이는 가계대출 증가율이 경제 성장률을 밑돌면서 코로나19 이전 수준보다 낮아진 결과입니다





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가계 여윳돈 자금순환 소득 증가 지출 둔화 기업 자금 조달

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