'피부과' 간판 믿고 갔다가 '대상포진' 진단…미용 위주 병원 휘청

SNL 코리아의 풍자를 통해 조명된 '피부과' 간판 문제, 실제로는 피부 질환 진료가 어렵고 미용 시술에만 집중하는 병원이 많다는 민원이 잇따르고 있다. 간판만으로 전문의 여부 구분 어려워 환자 피해 발생, 정부와 전문가들은 의료 접근성 확대를 촉구한다.

SNL 코리아의 '스마일 클리닉' 에피소드가 공개되며, ' 피부과 ' 간판을 내건 병원들이 실제로는 피부 질환 진료를 하지 않고 미용 시술만 하는 경우가 많다는 비판이 제기되고 있다. 실제로 강남역 인근에서 '강남역 피부과 '를 검색해 상위 40개 병원에 건선 등 피부 질환 진료 가능 여부를 문의한 결과, 단 3곳만 진료가 가능하다고 답했고 나머지 37곳은 미용 중심 진료나 비보험 진료만 가능하다고 안내했다.

이로 인해 아토피나 피부염 등으로 고통받는 환자들이 제대로 된 치료를 받지 못하고 장시간 대기하거나 다른 지역 병원을 찾아야 하는 상황이 발생하고 있다. 간판 design도 문제인데, 법적 의무인 '진료과목'은 작게, '피부과'라는 글자는 크게 표기해 환자들이 피부과 전문의가 있는 것으로 착각하게 만드는 경우가 많다. 전문의가 아닌 일반의가 피부과를 개원하는 비율도 급증했고, 이들은 건강보험 긍여 진료만으로는 높은 개원 비용을 감당하기 어려워 비급여 미용 진료에 집중하는 경향이 있다.

결과적으로 경증 피부 질환자가 1차 진료에서 걸러지지 않아 대학병원 피부과로 환자가 쏠리며 대기 기간이 길어지는 등 의료 시스템에 부담이 가중되고 있다. 보건복지부는 이러한 문제를 인지하고 피부과 과목에 대한 개정을 검토 중이며, 대한피부과의사회는 온라인 검색 서비스와 함께 간판에 '피부과의원' 공식 표기를 확인하도록 안내하고 있다. 전문가들은 환자가 쉽게 전문의 진료 여부와 질환 진료 가능 여부를 확인할 수 있는 투명한 시스템이 필요하다고 강조하며, 미용 진료와 질환 진료를 대립시키기보다 국민의 기본적인 의료 접근성을 보장해야 한다고 제언했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

피부과 아토피 미용 진료 건선 간판 보험 급여 전문의 1차 진료 대학병원 보건복지부

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

채수빈 '코미디 프로 출연? 너무 재밌었다…망가지는 것 안 두려워'배우 채수빈이 'SNL 코리아 시즌3'에 출연한 소감을 전했습니다. 오늘 서울 종로구에서 진행된 인터뷰에서 채수빈은 ''SNL 코리아' 출연 후 연락이 많이 왔다.

Read more »

������, ����Ű �Ѻ��� ��ڸģ �ټǡ�...§���� �ŵ��� ������ �Խ�Ʈ����� �������� ��§���� �ŵ������� �� ��° �Խ�Ʈ�� �⿬, ��ڸģ �ټǡ��� �����ָ� ��Ȱ���ߴ�. �������� ���� 18�� ������ �ŵ����� ��Ʃ�� ���� ��§���� �ŵ������� �Խ�Ʈ�� �⿬, ��SNL �ڸ��ơ� ���� �ŵ�

Read more »

더 과감해진 'SNL 코리아'의 '입틀막' 패러디... 누리꾼 '환영'거침없는 풍자- 패러디 보여준 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌 5를 응원합니다

Read more »

차기 대통령 묻자 '저요' 손 든 안철수SNL 코리아 출연... 이재명-조국 연대에는 "감옥 갈 거라 오래 못 간다"

Read more »

기안84 ‘SNL’ 방송 중 실제 흡연 논란...결국 신고 당했다‘SNL 코리아’ 측 “시대 풍자 담고자 했다” 해명

Read more »

조롱거리 된 '하니'의 진심, 'SNL 코리아'가 빚은 촌극[문제적 여자들] 쿠팡플레이 'SNL 코리아'의 가장 큰 잘못

Read more »