'콜 오브 듀티' 이태원 참사 장면 삭제 결의…아코이브 공식 사과

개발사는 이태원 참사 현장 영상을 게임에 사용한 논란에 대응해 사과와 함께 해당 장면을 완전 삭제하고, 업데이트 예정임을 발표했다. 아코이브는 실제 영상 사용 의도를 밝혔다가 재검토와 책임소비 문화 강조를 통해 반향을 최우선시했다. 이번 사건은 게임 산업과 사회적 책임 논의의 촉매가 되었다.

' 콜 오브 듀티: 모던 워페어 4'가 이태원 참사 현장 영상이 포함된 시네마틱을 게출하며 논란이 일어난 뒤, 개발사는 사과와 함께 해당 장면을 완전 삭제하기로 결정했다. 28일 이태원 참사 유족회와 시민 대응위원회가 공개한 성명에서 '엔터테인먼트를 위한 참사 소재 사용은 무조건 부적절하며 무시무시한 오해를 불러온다'는 비판과 삭제 요구가 공식화됐다.

이에 따라 게임 퍼블리셔 아코이브(ACTVION)의 30일자 국내 미디어 배포문은 '해당 영상은 12일 출고될 업데이트를 통해 완전히 삭제될 예정'이라고 명시했다. 아코이브는 '실제 뉴스 방송 장면을 사용했다는 사실이 피해자 및 유족의 고통을 한층 더 악화시킬 가능성이 있었다'는 점을 언급하며 재심사를 거쳐 소스와 사용 목적을 재검토했다고 밝혔다. 이극은 23일 전 세계적으로 공개된 사운드트랙과 전투진영이 결합된 고화질 만화 영상 안에서 무기 훈련 후 전장에서 부상당한 민간인들을 묘사하는 장면에 3초가량 담긴 'CPR(인공호흡) 실시' 장면이 삽입돼서 이태원 참상의 기억을 불러일으킨 것이었다.

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아코이브 해당 영상 삭제 결정

그러나 개발사는 '이 장면의 삽입 의도는 그 사건 자체를 영화처럼 재현하거나 평범한 전투 시나리오와 연결하는 것이라기보다는 인물의 인간적 고통을 강조하기 위한 것이었다'는 입장을 내비쳤으며, 이후 유행에 따른 '불필요하고 과도한 시각적 자극'을 제거하기 위해 마이닝 과정을 진행할 예정이라고 선언했다. 아코이브와 '콜 오브 듀티' 개발팀은 이번 사안이 '연민과 존중을 기반으로 하는 책임소비 문화'를 만드는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 그들은 이번 사건이 뉴스를 기반으로 한 사치와 유착을 모방한 인도의 남용 사례를 제안하는 인식 변화의 하나로 볼 수 있음을 강조했다.

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게임 산업이 사회적 책임을 강화해야 할 시점에, 본 사례는 전 세계 게이머와 언론계 모두에게 논의와 지원의 필요성을 부각시켜 주었다. 아코이브는 7일 자정에 전용 웹사이트와 SNS채널을 통해 '사과문'과 함께 12일 업데이트 예고편을 공개했다. 그 안에서 '잘못된 선택을 바로잡아 탈진과 시나리오를 더 살펴보고, 게임과 촬영 등에 사용되는 실제 영상에 대한 신중한 프레임과 수용이 필요하다'는 메시지를 담은 사과의 글이 나왔다. 업데이트 라인업은 19:30(한국시간) 이후에 적용될 예정이며, 게임 휠씬 리플레이 및 전면 스케일화 랩 방식을 고집하는 스크립트 코드를 통해 정체성을 강화할 방침이다.

게임 사회적 책임과 이태원 참사

개발팀은 발표 타입 '인권 보호' 및 '사회적 책임' 이슈가 시각적 충격과 재배치에 대한 내부 토론을 꾸준히 거쳐 발표했다. 이와 함께 사용된 실제 방송 클립은 해상도가 4K가 아닌 상업용 라이선스가 구매된 4K '황금영상'에서 조정함으로써 문제를 최소화할 수 있다고 밝혔다. 이 사건은 이태원 참사와 같은 끔찍한 재난에 대한 예술적 접근과 사회적 책임의 갈등을 실증적으로 제시한다. 향후 게임 업계는 실시간 비하인드스토리와 트위터, 굿즈 향상 수요를 반영해 현실과 가상의 경계를 두절해 피해 유족들과의 교감과 상호 솔루션을 더욱 빠르게 적용해야 할 것이다.