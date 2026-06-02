'주민자치'와 '국민주권', 지방선거가 재정의하다

12·3 내란 이후 1년 만에 치른 6·3 지방선거에서 '주민자치'가 실질화되는 역사의 장이 열리다. 이 선거는 주권자국민의 의지를 지역사회로 확산시키는 동시에, 지방자치법 개정으로 가능해진 주민진정 참여를 시험한다. 특히 주민자치회의 설계와 실행에 있어 각 지자체가 전략적으로 접근해야 함을 강조한다.

대한민국의 ' 국민주권 정부' 개념이 출범 1년째 되는 날, 오늘의 선거가 갖는 의미가 더욱 부각된다. 12·3 내란에서 국민이 주권자로서 국가를 구원하고 새 정부를 만들었다는 기제로 ' 국민주권 '을 강조한 윤석열 전 대통령의 발언은 여전히 국민들의 마음속에 울려 퍼지고 있다.

그 속에서 '주민자치'라는 새로운 개념이 결집할 수 있는 기회가 지금까지 없었으나, 3월 개정된 '지방자치법'이 정식 시행되면서 3551개 읍·면·동에서 주민이 직접 정부를 들여다보고 주권을 행사할 수 있는 법적 근거가 마련된 것이 바로 그 시발점이다. 중앙과 지방, 그리고 지역 주민이 한마음으로 움직여야 할 시기가 지금이다. 정치적 이념이 아닌 실질적인 민주주의의 구현을 요구하는 이번 지방선거는 12·3 내란 세력을 심판하는 목적을 넘어서, 지역 사회가 직접 '주민자치'를 실현해 내는 행사로서의 의미를 지닌다.

설상가상으로 1961년 5·16 군사 쿠데타로부터 60년 넘게 법인격마저 해체된 읍·면·동은 주민 자치가 마치 막대를 잡은 별처럼 존재하지 않았다. 예전에는 지방자치단체장과 공무원만이 '자치'와 '정책'을 결정했으며, 주민들은 대략 4년에 한 번씩 진행되는 지방선거 때만 자신의 목소리를 낼 수 있었다. 예상치 못한 무투표 당선 현상은 주민 자치의 실질적 효능감이 얼마나 낮은지를 여실히 보여준다. 이제는 주민자치회가 정식 기구로 재탄생하면서, 주민이 스스로 의사결정 과정을 체험하고, 그 결과를 정책에 반영하는 과정을 재구성해야 한다.

황종규 교수는 '주민자치가 구조화된 단계'에 접어든 만큼 지금부터 설계가 중요하다며, 각 지자체 차원에서 구체적 실행 계획을 마련하라고 조언했다.

'주민은 법령에 따라 지방자치단체의 정책 결정 및 집행 과정에 참여할 권리'가 명시된 17조를 근거로, 주민자치회는 주민의 의사를 정체적으로 만드는 첫 단계부터 시작해, 주민총회에서 의결을 거쳐 지역의 구체적 정책과 사업으로 전환되는 과정을 거쳐야 한다. 이러한 과정은 지방정부와 정치인, 그리고 공무원의 협력을 바탕으로 진행되어야 하며, 주민과 관료가 함께 공부하며 시행착오를 겪어야 한다.

첫 선거단계에서는 선거공보물에도 '주민자치회'라는 단어가 올라오지 않는 등의 부진한 시도지만, 이제는 2026년을 달력에 남길 '제도적 민주주의'가 완성되었다는 선언이 단순히 형식에 머무르지 않도록 노력할 필요가 있다. 6·3 지방선거는 이처럼 '주민자치'라는 새로운 자치의 실현을 향한 최초의 실험장이 될 것이며, 그 결과가 '국민주권'의 뿌리에서 피어나는 '주민자치'의 꽃이 얼마나 활짝 피는지 가늠하게 될 것이다





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주민자치 국민주권 지방자치법 전국네트워크 6·3 지방선거

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