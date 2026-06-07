'자유의 가치를 지킨 숭고한 희생'... 새에덴교회, 미국서 역대 최대 규모 한국전 참전용사 초청 행사 개최

새에덴교회가 미국 버지니아와 워싱턴 D.C.에서 한국전 참전용사와 가족들을 초청해 대규모 보훈 행사를 열고, 참전용사들의 희생에 감사하며 한미 혈맹의 의미를 되새기는 시간을 가졌습니다.

한국전쟁 당시 우리가 목숨을 걸고 싸울 가치가 있었는가라는 질문에 대해 폴 헨리 커닝엄 전 미국 한국전 참전용사 회 회장은 망설임 없이 '예스'라고 답했습니다. 전장에서 함께 쓰러져간 전우들을 생각하더라도 그 희생은 충분한 가치가 있었다는 그의 말은, 70여 년 전 낯선 땅 한국의 자유를 위해 청춘을 바친 이들의 숭고한 정신을 대변합니다.

이러한 뜻을 기리기 위해 20년 동안 꾸준히 한국전쟁 참전용사 보훈 행사를 이어온 새에덴교회는 호국보훈의 달을 맞이하여 미국 현지에서 '한국전 한·미 참전용사 및 가족 초청행사'를 성대하게 개최했습니다. 이번 행사는 미국 버지니아주 레스턴시의 JW 메리어트 호텔에서 열렸으며, 미군 참전용사와 그 가족, 그리고 미국 거주 한인 참전용사 등 총 170여 명이 참석하여 역대 민간단체 주최 보훈 행사 중 최대 규모로 진행되었습니다.

행사장은 지팡이를 짚거나 휠체어에 의지한 90대 중반의 노병들로 가득 찼으며, 텍사스와 애리조나 등 먼 곳에서 달려온 이들의 얼굴에는 세월의 흔적과 함께 한국에 대한 깊은 애정이 묻어났습니다. 이날 행사에서는 전쟁의 참혹함과 그로 인한 개인적인 상처, 그리고 이를 극복한 감동적인 증언들이 이어졌습니다. 인천상륙작전과 장진호 전투에 참전했던 글렌 A. 갈테리 목사는 당시의 가혹했던 기억을 회상하며 눈시울을 붉혔습니다. 그는 최전방 소총수로서 중공군의 끝없는 공격을 막아내며 수많은 적을 사살해야 했던 긴박한 상황을 설명했습니다.

특히 보안 검색을 위해 쓰러진 적군의 주머니를 뒤지다 발견한 아내와 두 자녀의 사진 한 장이 그에게 평생 씻을 수 없는 죄책감과 트라우마를 남겼다고 고백했습니다. 귀국 후 오랫동안 공황장애에 시달리며 새벽마다 전쟁의 악몽에 깨어났던 그는, 결국 신앙을 통해 평안을 찾고 아프리카에서 10년간 선교 활동을 펼치는 목회자가 되었습니다. 이는 전쟁이 남긴 육체적 상처보다 정신적 고통이 얼마나 깊은지를 보여주는 동시에, 그 고통을 희망으로 승화시킨 한 인간의 의지를 보여준 사례였습니다. 전쟁의 비극은 생존자뿐만 아니라 남겨진 가족들에게도 깊은 슬픔으로 남았습니다.

공군 조종사였던 아버지 램지 2세를 잃은 로버트 더글러스 램지 3세는 얼굴조차 기억나지 않는 아버지에 대한 그리움을 전했습니다. 평양 인근의 철로 차단 임무 중 대공 포화를 맞아 실종된 아버지를 기다리며, 당시 어머니가 라디오 앞에서 포로 석방 명단만을 간절히 기다렸던 2년의 세월은 가족 모두에게 지워지지 않는 흉터가 되었습니다. 또한 청천강 전투 중 포로가 되어 수용소에서 생을 마감한 윌리엄 찰스 브래들리 병장의 조카 역시 사진 한 장을 들고 참석하여, 잊지 않고 기억해 주는 한국의 마음에 감사를 표했습니다.

이러한 가족들의 이야기는 한국전쟁이 단순한 역사적 사건이 아니라, 수많은 가정의 삶을 송두리째 바꾼 거대한 비극이었음을 다시금 깨닫게 했습니다. 그럼에도 불구하고 참전용사들이 느끼는 가장 큰 보람은 폐허가 되었던 한국이 오늘날 세계적인 경제 대국이자 자유 민주주의 국가로 성장했다는 사실입니다. 폴 헨리 커닝엄 전 회장은 2023년 새에덴교회의 초청으로 한국을 방문했을 때, 고층 빌딩이 빽빽하게 들어선 한강 주변의 모습에 큰 충격과 감동을 받았다고 말했습니다.

자신의 희생이 헛되지 않았으며, 오늘날 한국의 번영이 곧 자신들의 헌신에 대한 최고의 보답이라는 생각에 눈물을 글썽이는 그의 모습은 많은 참석자들에게 뭉클함을 안겼습니다. 한국 국가보훈부는 이들의 공헌을 기리기 위해 '평화의사도 메달'을 수여하며 감사의 뜻을 전했고, 대한민국 대통령 또한 축하 메시지를 통해 지금의 자유와 평화는 참전용사들의 피와 땀 위에 세워진 것이며, 그들의 헌신이 한미동맹의 굳건한 뿌리가 되었음을 강조했습니다. 행사의 마지막은 워싱턴 D.C. 에 위치한 한국전 참전용사 기념공원에서 열린 헌화식으로 마무리되었습니다.

전사자들의 이름이 새겨진 추모의 벽 앞에서 노병들과 관계자들은 고개를 숙여 희생자들을 추모하며, 다시는 이 땅에 전쟁의 비극이 반복되지 않기를 기원했습니다. 새에덴교회의 소강석 담임목사는 환영사를 통해 미국이 한국의 자유를 위해 피를 흘린 혈맹이자 복음을 전해준 영적 동맹임을 역설하며, 마지막 한 분의 생존자가 계실 때까지 그들을 기억하고 예우하겠다는 의지를 밝혔습니다. 다만, 참전용사들의 고령화로 인해 미국 현지 행사는 올해를 마지막으로 정리하고, 앞으로는 국내에 거주하는 참전용사들을 대상으로 한 보훈 사업에 더욱 집중하겠다고 덧붙였습니다.

이번 행사는 국가 간의 정치적 동맹을 넘어, 인간적인 유대감과 감사라는 보편적 가치가 어떻게 세대를 넘어 이어질 수 있는지를 보여준 뜻깊은 시간이었습니다





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