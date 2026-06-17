'의' 관객 수 500만 돌파... 연상호 감독, 독특한 좀비 콘셉트로 흥행에 성공

연상호 감독의 좀비 영화 '의'가 관객 수 500만 명을 돌파했다. 이 영화는 기존의 좀비물과 차별화된 독특한 설정을 통해 관객들의 주목을 끌고, 연상호 감독의 다작 감독으로서의 능력과 쇼박스 제공·배급사의 성공적인 영화 배급 전략이 결합되어 영화계의 이른 승자가 될 수 있었다.

감염된 좀비들이 폐쇄된 빌딩을 점령한 가운데, 생명공학과 교수 '세정'(전지현)과 다른 생존자들이 생사를 건 사투를 벌이는 영화 '의'가 관객 수 500만 명을 돌파했다. 연상호 감독의 이 영화는 개봉 4주 만에 박스오피스 1위를 유지하며 장기 흥행에 성공하고 있다.

이 영화는 기존의 좀비물과 차별화된 독특한 설정을 통해 관객들의 주목을 끌고 있다. 좀비들은 무작정 소리 나는 방향으로 달려드는 것이 아니라, 인공지능(AI)처럼 집단으로 사고하고 진화하며, 감염시켜야 할 대상에 관한 정보를 '업데이트'할 때 동시에 머리를 치켜든 채 멈춘다. 이 영화는 '개별성이 없는 AI'에서 착안한 독특한 좀비 콘셉트로 관객들의 재미를 더하고 있다. 연상호 감독은 다작 감독으로 유명하며, 올해 극장 영화 '의'와 넷플릭스 영화 두 편으로 관객을 만났다.

이 영화는 제79회 칸 국제 영화제 미드나잇 스크리닝 섹션에 초청되었으며, 개봉 후 단기간에 관객을 끌어모으며 100만·200만·300만·400만 관객까지 최단 기록을 연달아 경신했다. 쇼박스 제공·배급사는 올해 4편의 영화가 연달아 손익분기점을 넘기는 성과를 거두며 영화계의 이른 승자가 됐다. 연상호 감독은 '의'와 함께 칸에 귀환하며, 이번에는 '집단 지성'을 곁들인 좀비물을 통해 관객들의 주목을 끌어모으고 있다





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의 연상호 좀비 영화 관객 수 500만 돌파 독특한 좀비 콘셉트 쇼박스 제공·배급사

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