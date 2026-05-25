'월 150만원' 유혹의 실체, 급증하는 N잡 보험 설계사와 금융 시장의 그림자

손해보험사들이 디지털 플랫폼을 통해 부업 설계사를 공격적으로 모집하며 N잡 설계사 수가 급증하고 있습니다. 하지만 실제 소득은 광고와 큰 차이가 있으며, 전문성 부족으로 인한 불완전 판매와 고아 계약 발생 등 소비자 피해 우려가 커지고 있어 금융당국의 주의가 요구되는 상황입니다.

최근 보험업계에서는 '하루 한 시간 투자로 월 150만원 수익 가능' 혹은 '월급 외 추가 소득 225만원'이라는 파격적인 문구를 내건 광고들이 쏟아지고 있습니다. 이는 손해보험 사들이 추진하고 있는 이른바 ' N잡 설계사 ' 모집 전략의 일환입니다.

본업을 유지하면서 남는 시간을 활용해 보험 영업으로 부가 수입을 올릴 수 있다는 점이 현대인의 'N잡' 열풍과 맞물리며 큰 관심을 끌고 있습니다. 금융감독원의 집계에 따르면, 부업 형태로 보험을 판매하는 N잡 설계사의 수는 지난해 기준 1만 7591명에 달하며, 이는 2023년 5332명과 비교했을 때 1년 만에 무려 229.9%나 폭증한 수치입니다. 이러한 수요에 발맞춰 손해보험협회는 직장인들이 퇴근 후에도 자격을 취득할 수 있도록 야간 시험까지 개설하는 등 지원 사격에 나서고 있습니다. 현재 이러한 흐름은 대형 손해보험사들이 주도하고 있습니다.

롯데손해보험의 '원더', 메리츠화재의 '메리츠파트너스'를 시작으로, 올해는 삼성화재의 'N잡크루'와 KB손해보험의 'KB N잡러' 등이 시장에 뛰어들며 저마다의 브랜드 명칭으로 부업 설계사를 모집 중입니다. 특히 주목할 점은 모집부터 자격시험 신청, 교육, 위촉, 그리고 실제 보험 판매에 이르기까지의 모든 과정이 비대면 디지털 시스템으로 처리된다는 것입니다. 부업 설계사들은 회사로 출근할 필요 없이 온라인 플랫폼에 접속해 계약을 처리하며, 시간과 장소의 제약 없이 활동할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

이는 쿠팡이나 배달 플랫폼과 같은 긱 이코노미(Gig Economy) 모델이 금융 서비스 영역까지 확장된 사례로 볼 수 있습니다. 보험사들이 이토록 부업 설계사 모집에 열을 올리는 배경에는 법인보험대리점(GA)에 대한 규제 강화라는 전략적 이유가 숨어 있습니다. 금융당국은 설계사 간의 과도한 스카우트 경쟁을 막고 보험사의 사업비 증가를 억제하기 위해, 계약 첫해 보험료의 1200% 이내로 수수료를 제한하는 '1200% 룰'을 도입했으며 이는 2026년 7월 시행을 앞두고 있습니다.

그동안 보험사들은 GA에 높은 수수료를 지급함으로써 외형 성장을 꾀해왔으나, 규제가 시행되면 기존 방식만으로는 영업 확대에 한계가 올 것이라는 위기감이 커진 것입니다. 이에 보험사들은 GA 의존도를 낮추고 판매 채널을 다변화하기 위해 N잡 설계사라는 새로운 대안을 찾게 되었습니다. 특히 CM(온라인) 채널은 구조가 단순한 상품 위주로 판매되기 때문에, 보다 복잡한 상품을 설명하고 판매할 수 있는 인적 네트워크를 확보하기 위해 N잡 모델을 확장하고 있는 것입니다. 또한, 생명보험사보다 손해보험사가 더 적극적인 이유는 상품의 특성 때문입니다.

손해보험의 주력 상품인 실손보험, 운전자보험, 화재보험 등은 생활 밀착형 상품으로서 소비자들의 접근성이 높고 설명이 비교적 쉽습니다. 반면 생명보험의 종신보험이나 연금보험은 상품 구조가 매우 복잡하고 보험료 부담이 커서 전문 지식이 부족한 부업 설계사가 다루기에 어려움이 많습니다. 보험사 입장에서는 전속 설계사처럼 막대한 관리 비용이나 교육비를 들일 필요가 없으면서도, 단 한 건의 계약이라도 더 확보할 수 있다는 점이 매력적으로 다가오는 것입니다. 하지만 화려한 광고 문구 뒤에는 어두운 실체가 존재합니다.

보험연구원의 보고서에 따르면, 보험 설계사 조직이 '전업 전문직'에서 '플랫폼형 부업 노동' 구조로 급격히 이동하고 있습니다. 문제는 실제 수익 구조가 광고와는 크게 다르다는 점입니다. 금감원 자료에 따르면 유실적 부업 설계사의 월평균 소득은 약 13만원 수준으로, 전속 설계사의 평균 소득인 329만원에 비해 턱없이 낮습니다. 대부분의 부업 설계사가 가족이나 지인 영업에 의존하며, 1인당 연간 모집 건수가 2.9건에 그치는 등 실질적인 수익 창출 능력이 낮게 나타나고 있습니다.

이는 보험사들이 저능률 설계사를 장기적으로 육성하기보다는, 끊임없이 새로운 인력을 유입시켜 단기 실적을 올리는 '강물 전략'을 취하고 있음을 시사합니다. 더욱 심각한 것은 소비자 보호 문제입니다. 보험은 약관이 복잡한 고관여 상품임에도 불구하고, 전문성이 부족한 부업 설계사가 지인 위주로 단순하게 판매할 경우 '불완전 판매'의 위험이 매우 큽니다. 특히 부업 설계사가 중도에 활동을 그만두면 해당 계약을 관리해 줄 사람이 없어지는 '고아 계약' 문제가 발생할 가능성이 높습니다.

이는 결국 소비자 피해로 이어지며, 금융 전문직마저 건당 수수료 기반의 '긱워커'로 전락하면서 노동의 파편화와 고용 불안정성을 심화시킨다는 지적이 나옵니다. 금융감독원은 이러한 부작용을 막기 위해 보험사들에게 자체 교육 강화와 과장 광고 금지, 완전판매 절차 준수를 강력히 주문하고 있으며, 내부통제 시스템 강화를 지도하고 있습니다. 결과적으로 N잡 설계사 모델은 보험사의 매출 확대에는 기여할 수 있으나, 장기적인 관점에서는 전문성 저하와 소비자 신뢰 하락이라는 리스크를 안고 있는 위태로운 성장 모델이라고 볼 수 있습니다





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