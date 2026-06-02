'와일드씽', 90년대 아이돌 재현 뮤비 300만 조회수…코미디로 재회 스토리

개봉을 앞둔 '와일드씽'이 드러내는 1990년대 아이돌 그룹 트라이앵글의 재활성화 배경과 손재곤 감독의 코미디 지향적 접근 방식. 뮤직비디오가 소셜 미디어에서 300만 조회수를 기록하며 팬들의 뜨거운 반응을 불러일으켰고, 영화는 과거와 현재의 아이돌을 연결해 웃음과 감동을 전달한다.

지난달 개봉을 앞두고 공개된 ' 와일드씽 ' 예고편이 온라인에서 화제를 모은 가운데, 영화 속 등장인물들이 1990년대 아이돌 그룹 ' 트라이앵글 '의 뮤직비디오를 선보인 장면이 특히 팬들의 관심을 끌었다.

배우 엄태구는 내성적이라 알려졌지만, 강동원과 박지현과 함께 트라이앵글의 래퍼 '구상구', 보컬 '변도미' 역할을 맡아 파워풀한 랩을 선보이며 과거의 청춘을 재현했다. 뮤직비디오는 업로드한 한 달 만에 300만 조회수를 기록했고, 오정세가 나오는 '니가 좋아' 무대 영상은 열흘 만에 100만 조회수를 넘어섰다. 이처럼 소셜 미디어에서의 바이럴 효과가 극대화되면서 관객들의 기대감은 한층 고조되었다.



영화 내부에서는 손재곤 감독이 1990년대 음악과 문화에 대한 깊은 연구를 거쳐 한 번만 들어도 '좋아질 것'이라는 기준으로 음원을 선정했다.

감독은 자신이 겪은 실제 경험과 연관된 기억을 이끌어내어, 팬들에게 그 시절의 감성을 그대로 전달하려는 의도를 밝혔다. 조기 인기와 빠른 해체를 겪은 트라이앵글은 재회와 재기의 과정을 통해 가수들의 좌충우돌 여정을 그리며, 실제로 과거에 활약했던 가수 최성곤(오정세을 포함한 인물)도 함께 참여해 재현의 완성도를 높였다. 강동원은 스태프와 함께 올바른 스타일링과 의상 선택을 결합하며, 당시의 감성을 재현하는 데 큰 역할을 했다.



그동안 드라마틱한 액션이나 로맨스를 결합한 복합 장르 영화가 종종 보이긴 했지만, '와일드씽'은 오롯이 코미디를 기반으로 스토리를 전개한다.

손 감독은 10대 시절부터 '명랑만화'같은 개그를 좋아했으며, 이번 작품에서도 그의 말맛이 그대로 드러난다. 캐릭터와 상황이 잘 설계된 뒤, 그 안에서 자연스럽게 유머가 발생하도록 하며, 웃음이 단순한 장벽을 넘어 관객과 함께 소리를 내는 방식으로 이야기를 풀어간다. 이와 같은 구성은 재래식 아이돌 스토리를 한층 가볍게 풀어내며, 과거와 현재를 연결하는 청춘의 이야기를 웃음과 감동으로 이어간다





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