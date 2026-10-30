'수사반장' 30대가 50대를, '전원일기' 40대가 65세를... 강신철 국방장관과 피트 헤그세스 미 전쟁부장관 회담, 미 국방부 발표문 없어. 진보 매체와 이 대통령의 언론 대립, 중수청장·공소청장 국무회의 배석의 중립성·독립성 비판. 국무회의 전면 공개와 참석 배제 사유 규정 신설 필요.

'수사반장'에서 20대 배우가 30대 역을, '전원일기'에서 40대 배우가 60대 초반 역을 맡은 사례에 대한 언급으로 시작해서, 강신철 국방장관과 피트 헤그세스 미 전쟁부장관의 회담이 미 국방부 홈페이지에 공식 발표되지 않은 점, 국내에서 진보 매체와 이재명 대통령 간의 언론 대립 상황, 중수청장과 공소청장의 국무회의 배석이 중립성과 독립성에 대한 비판을 받고 있는 점, 그리고 이러한 문제를 해결하기 위해 국무회의 전면 공개와 참석 배제 사유 규정 신설이 필요하다는 의견을 담고 있다. 또한, 해당 내용을 작성한 논설위원의 경력과 중앙일보의 개인정보 수집·이용 정책도 포함되어 있다.

' 수사반장' 1971~1989년 내가 30대였는데 50대 역을 했고, ' 전원일기' 1980~2003년 김 회장 때는 마흔 때 65세 역을 했다. 강신철 국방장관 과 피트 헤그세스 미 전쟁부장관 지난 28일 첫 상견례 회담.

미 국방부 공식 발표문 부재와 국내 정치적 논란

그런데 미 국방부 펜타곤 홈페이지엔 회담 공식 발표문(readout) 없어. 국내로 눈을 돌리니 우군으로 여겨졌던 진보 매체와 이재명 대통령이 글자 두 자('크게')를 놓고 대립하고 있는 상황이 눈에 띈다. 대통령에게 언론이란 영원한 우군일 수도 없고 그래서도 안되는 관계다. 중수청장과 공소청장의 국무회의 배석은 중립성·독립성 비판을 피하기 어렵다.

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이 대통령 사건과 관련한 국민의 오해를 불식시키기 위해서도 국무회의 전면 공개를 담보하는 규정 및 제척·기피·회피 등 국무회의 참석 배제 사유 규정의 신설이 필요하다. 논설위원 1994년 중앙일보에 입사해 워싱턴 특파원, 청와대 출입기자, chief 에디터, 편집국장 대리 등을 지냈다. 우리 사회는 보이지 않는 곳에 있는 평범한 이들의 말 없는 노력과 희생으로 나아가고 있음을 알고 있다. 1996년 중앙일보에서 기자 생활을 시작해 30년간 사회·경제 현장을 누볐다. 중앙일보 경제부, 사회부, 문화부, 국제부 등에서 수많은 사람을 만나고 그분들의 이야기에 귀를 기울였다.

JTBC 보도국에서 4년간 근무하며 방송기자로서 경험도 쌓았다. JTBC 스포츠문화부장과 중앙일보 금융팀장, 경제에디터 등을 거쳐 현재 중앙일보 논설위원으로 근무 중이다. MB와 문재인 정부 검찰을 출입했다. 산업부 자동차팀장 시절 '정의선 연구'를 연재했다.

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기자의 다양한 취재 경험과 저널리즘에 대한 고민

신정아 스캔들, 광우병 논란, 노무현 전 대통령 서거, 한·미 FTA 찬반 갈등, 최장기 철도 파업, 쌀 개방, 세월호 참사, 사법행정권 남용 의혹, N번방 사건 등의 현장을 취재했다. 여기서 비롯된 '정치·정책·여론의 절충점은 어딜까'에 대한 고민은 저널리즘이 풀어야할 숙제라고 생각한다. 중앙일보는 뉴스레터, 기타 구독 서비스 제공 목적으로 개인 정보를 수집·이용 한다.

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