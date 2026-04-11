'1980 사북' 상영회: 잊혀진 진실, 국가의 답을 기다리다

46년 전 사북항쟁을 다룬 다큐멘터리 '1980 사북' 상영회를 통해 잊혀진 진실을 마주하고, 국가 폭력의 상처를 되돌아보는 시간을 가졌다. 영화는 사북 항쟁의 역사적 배경과 피해자들의 고통을 생생하게 묘사하며, 현재까지 이어지는 문제의식을 제기한다. 영화 상영 후, 오연호 오마이뉴스 대표, 박봉남 감독, 황인욱 정선지역사회연구소장의 GV가 진행되어 영화에 대한 심도 깊은 이야기를 나누었다. 이제 국가는 진실 규명과 피해자들의 명예 회복을 위한 책임을 다해야 한다.

지난 10일 금요일 저녁, 서울 용산에서 열린 '오마이뉴스 초청 상영회'를 통해 박봉남 감독의 128분짜리 다큐멘터리 ' 1980 사북 '을 마주했다. 46년 전의 사건이지만, 스크린을 통해 살아난 진실은 도무지 믿기지 않을 만큼 충격적이었다. 이 영화는 2025년 EBS 국제다큐멘터리영화제에서 심사위원 특별상을 수상하며 그 작품성을 인정받은 바 있다. 영화는 반세기 가까운 세월 동안 치유되지 못한 채 웅크리고 있는 사북의 목소리를 2026년 현재로 소환한다. 잊힌 역사를 깨우는 일이 결국 지금을 살아가는 우리 모두의 몫임을 묻고 있었다. 억눌린 분노의 폭발, 시대적 배경은 신군부가 서슬 퍼런 칼날을 휘두르던 1980년 봄이다. 그해 4월 21일부터 24일까지, 국내 최대 민영 탄광인 동원탄좌 사북영업소 광부들이 어용노조와 임금 소폭 인상에 항의하며 일어났다. 우리는 이를 '사북사태'라는 건조한 이름으로 기억해왔다.

하지만 영화는 그 이름 뒤에 숨겨진 국가 폭력이 짓밟은 처절한 상처와, 무너져 내린 공동체의 비극을 고발한다. 항쟁의 발단은 구조적 억압이었다. 회사의 꼭두각시로 전락한 어용노조, 공권력의 상시적 감시 속에서 광부들의 삶은 막다른 길에 내몰렸다. 결국 광부들은 '노조지부장 직선제'와 '임금 인상'을 외치며 행동에 나섰다. 비극의 도화선은 공권력의 무리한 대응이었다. 집회를 채증하던 사복 경찰의 지프차가 광부를 치고 달아나자 억눌렸던 분노는 들불처럼 번졌다. 사북지서가 파괴되고, 광부들은 예비군 무기고를 지키며 계엄군에 대비하는 일촉즉발의 상황이 이어졌다. '협상' 뒤에 숨겨진 잔인한 보복, 4월 24일, 노사정 협상의 합의로 사태는 일단락되는 듯 보였다. 그러나 진정한 비극은 그 이후부터였다. 신군부 합동수사단은 항쟁 참여자들을 무차별적으로 연행했고, 그들에게 '빨갱이'라는 낙인을 찍었다. 영화가 증언하는 고문의 실상은 차마 글로 옮기기 고통스러울 정도다. 인간의 존엄성을 말살하는 성고문까지 자행되었다. 국가 권력이 덧 씌운 '범죄자' 프레임은 개인의 삶을 파괴했을 뿐만 아니라, 화목했던 지역 공동체에 원망과 침묵의 씨앗을 뿌렸다. 국가 폭력이 한 개인을 넘어 사회의 영혼을 어떻게 훼손하는지, 영화는 이를 집요하게 추적한다. 사북의 봄은 저절로 오지 않는다.\상영 후 이어진 GV(관객과의 대화)는 오연호 오마이뉴스 대표, 박봉남 영화감독, 황인욱 정선지역사회연구소장이 참석했다. 올해로 사북항쟁 46주년을 맞는다. 진실·화해를위한과거사정리위원회는 사북 항쟁에 대해 이미 국가에 총체적 사과와 명예 회복, 그리고 화해를 위한 조치를 권고한 바 있다. 사북 항쟁 피해자들이 기다려온 것은 공허한 위로가 아니라 국가의 책임 있는 자세다. 국가가 인권 침해를 인정하고 피해자와 그 가족들을 역사의 주체로 복권 시킬 때, 비로소 긴 겨울은 마침표를 찍을 수 있을 것이다. 상영관을 나서며 스스로에게 물었다. 그들의 잃어버린 시간을 되찾아주는 '사실의 기록자'로서 나는 무엇을 할 것인가. 오늘 사북의 진실에 한 글자를 보탠다. 이제 국가가 답할 차례다. 영화 '1980 사북'은 단순한 역사 기록을 넘어, 억압받는 개인과 공동체의 고통을 생생하게 그려낸다. 영화는 당시 사북 탄광 광부들이 겪었던 고통, 부당한 권력에 맞서 싸운 과정을 밀도 있게 담아낸다. 특히, 신군부에 의해 자행된 고문과 폭력, 지역 사회의 붕괴 등 국가 폭력의 민낯을 적나라하게 드러낸다. 영화는 단순한 과거의 재현에 머무르지 않고, 현재를 살아가는 우리에게 질문을 던진다. 잊혀진 역사를 기억하고, 진실을 밝히기 위해 끊임없이 노력해야 하는 이유를 역설한다. 영화는 사북 항쟁의 의미를 되새기며, 정의와 인권의 가치를 다시 한번 강조한다. 또한, 지역 사회의 회복과 치유를 위한 노력을 촉구하며, 국가의 책임을 강조한다. 영화는 관객들에게 깊은 울림과 함께, 역사에 대한 책임감과 성찰을 요구한다.\영화가 던지는 메시지는 단순한 과거의 회고에 머무르지 않는다. '1980 사북'은 억압받는 약자들의 목소리를 대변하며, 잊혀진 진실을 세상에 알리고자 한다. 영화는 국가 폭력의 피해자들에게 위로와 공감을 전하고, 그들의 명예 회복을 위한 사회적 노력을 촉구한다. 동시에, 현재를 살아가는 우리에게 역사적 책임을 상기시키고, 정의로운 사회를 만들기 위한 끊임없는 노력을 강조한다. 영화는 단순한 영화적 체험을 넘어, 사회적 각성을 위한 촉매제 역할을 한다. 영화는 사북 항쟁을 통해 드러난 사회적 문제점을 비판적으로 조명하고, 진실을 밝히기 위한 노력의 중요성을 강조한다. 또한, 개인의 존엄성을 훼손하는 모든 형태의 억압에 맞서 싸울 것을 촉구한다. 영화는 관객들에게 끊임없이 질문을 던지고, 스스로 생각하고 판단할 수 있는 기회를 제공한다. '1980 사북'은 단순한 영화가 아니라, 사회적 메시지를 담은 강력한 기록이며, 우리가 기억해야 할 역사의 한 조각이다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1980 사북 사북항쟁 국가 폭력 인권 진실 규명

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

사북항쟁, 잊혀진 역사를 기억하고 미래를 묻다: 학생들의 편지, 그리고 희망영화 '1980 사북'을 통해 사북항쟁의 아픔을 배우고, 진실 규명과 화해를 위한 학생들의 편지 쓰기 활동을 조명하며, 과거의 역사를 통해 현재와 미래를 성찰하는 교육적 가치를 탐구합니다.

Read more »

칠거리는 장흥사람들 마음의 고향이다전남 장흥군 칠거리가 5·18 전남사적지로 지정됐다. 일곱 갈래 길이 모이는 칠거리는 장흥 경제·문화·사회의 중심이자 주민들의 소통 공간이었다. 1980년 5월 21일, 강진에서 온 시위대가 칠거리에 도착해 광주 참상을 알렸고, 장흥고 학생 1000여 명이 교련복을 입고 거리 행진에 나섰다. 주민들은 주먹밥과 음료수로 ...

Read more »

홍성 노동문학관 '노동문학상' 제1회 수상자, 홍일선 시인충남 홍성 노동문학관이 국내 최초로 노동문학상을 제정하고 제1회 수상자로 홍일선 시인을 선정했다. 매년 5월 1일 시상되는 이 상은 노동을 다룬 작품 활동의 가치를 조명하며, 작품뿐 아니라 지속적인 활동과 성취를 함께 평가한다. 1980년 등단 이후 40여 년간 농촌 노동의 정서를 천착해 온 홍일선 시인은 '오직 노동...

Read more »