'무지개떡 건축가' 황두진, 대형 아파트 신화 깨고 도심 소형 복합주택 제안

대형 아파트가 아닌 소형 복합주택으로 도심 인구 감소와 빈집 문제를 해결하겠다는 황두진 건축가의 인터뷰 내용과 그의 신간『지속 가능한 서울을 위한 도심 재생』을 중심으로, 사대문 안의 현재 인구 현황과 문제점, 그리고 구도심 재생을 위한 구체적 방안을 다룬다.

서울 종로구 통의동에 위치한 건축가 황두진의 사무실 겸 주거공간 '목련원'에서 경향신문이 진행한 인터뷰는 도시 중심부의 주거 문제에 대한 새로운 시각을 제시한다. 황두진 건축가 (63세, 황두진건축사무소 대표)는 오랫동안 대규모 아파트 단지가 주거 공급의 최적 해법이라는 인식에 일침을 가한다.

그는 "대형 아파트만이 인구를 늘릴 수 있다"는 주장은 '명백한 거짓'이라며, 실제로는 토지 이용 효율성이 낮아 도시 중심부에 부적합한 주거 형태라고 지적한다. 특히 종로구에 위치한 대표적인 대형 아파트인 경희궁 자이와 같은 사례를 들어, 건물 용적률이 200% 초반에 머물고 건폐율이 30%에 불과해 토지 활용도가 매우 낮다고 비판한다. 이는 넓은 녹지와 고층 건물을 '주거'로 오인하는 사회적 착각이며, 궁극적으로는 도심 내 인구 유출을 가속화하는 원인이라고 주장한다. 황 건축가는 최근 출간한 『지속 가능한 서울을 위한 도심 재생』이라는 책에서 과거 '사대문 안'이라 불리던 옛 도심 지역의 인구 감소 현상을 집중 조명한다.

조선 후기 약 15만~20만 명이 살았던 이 지역은 현재 약 10만 명 수준으로 급격히 축소됐으며, 이는 강남 등 외곽 지역으로의 대규모 인구 이동과 맞물려 있다. 황은 이러한 현상이 광주·대구 등 다른 지방 도시에서도 유사하게 나타나고 있음을 지적하며, 중앙정부가 가장 중점적으로 다뤄야 할 과제로 삼아야 한다고 강조한다. 그는 "도심을 비우고 교외로 인구를 몰아가는 구조는 지속 가능하지 않다"며, 교통 인프라가 'GTX'처럼 복잡하게 얽혀 있는 상황에서도 도심 내 생활 기반이 붕괴되는 모순을 꼬집었다.

실제로 그는 파주 운정역에서 하차 후 12번의 에스컬레이터를 이용해 지상으로 올라가야 했던 경험을 예로 들어, 매일 통근에 이러한 불편을 감수해야 한다면 주민들의 삶의 질이 크게 저하될 것이라고 지적한다. 그는 해결책으로 '소형 독립형 아파트'를 제안한다. 이는 주거와 상업 시설을 결합한 5층 규모의 건물을 말하며, 각 건물이 독립적으로 배치돼 주민들의 일상 생활에 필요한 편의점을 비롯한 소규모 상업 공간을 자연스럽게 연결한다. 황은 자신의 거주 공간인 '목련원'이 1971년 전통 가옥에 증축한 형태로, 기존 주택의 역사성과 현대적 기능을 동시에 갖추고 있다고 설명한다.

그는 "주거 인구가 감소하면 가게도 사라지고, 서비스 인프라도 붕괴된다. 결국 투표권이 줄어들어 정치적 관심도 사라진다"는 악순환을 끊기 위해서는 토지 이용 효율을 높이고, 주민들이 직접 참여할 수 있는 소규모 주거·상업 복합 모델이 필요하다고 주장한다. 황두진 건축가의 이러한 비전은 서울뿐 아니라 전국의 구도심 재생에 새로운 패러다임을 제시하고 있다





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