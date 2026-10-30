'모두의 생리대' 55%가 평일낮에만 운영…24시간 이용은 불가

공공생리대 '모두의 생리대' 시범사업에서 절반이 평일 낮에만 운영돼 24시간 이용 어려운 현황이 드러났다. 행정기관 중심 설치와 재고·품질 관리의 비효율이 과제로 지적됐다.

공공생리대' 모두의 생리대'가 성평등가족부 가 시행한 시범사업 중 하나로, 7월 제정된 이후 누구나 무료로 생리대를 받을 수 있다는 구호를 내세우며 인프라를 구축했다. 그러나 이 사업을 담당하는 아년미경 성평등가족부 장관이 7월 14일 서울 은평통일로스포츠센터에 방문해 시범사업의 현황을 점검한 결과, 지급시설의 절반이 평일 낮에만 운영돼 24시간 이용이 제한적이라는 점에 비판이 오고 있다.

실제로 전국 12개 시범지역에 설치된 515곳의 지급기 중 283곳(55%)이 평일 오후 6시 이후와 주말에 모두 운영하지 않았으며, 24시간 운영 가능한 곳은 단 15곳(2.9%)에 그친다. 이는 특히 생활의 자유가 제한되는 야간·주말 시간대에 필요한 생리대를 구하기 어려운 현실을 반영한다. 이 외에도 28일 국회 성평등가족위원회 소속 백혜련 의원이 제출받은 자료를 분석해 발표한 결과, 행정기관에 집중된 설치가 현상의 대부분을 만든 것으로 드러났다.

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행정기관 중심 설치와 지역별 운영 편차 심화

주민센터·지자체 청사 등 행정기관이 195곳(37.9%)을 차지하며 이 중 189곳(96.9%)은 평일 낮에만 운영되는 반면, 지하철역·기차역·버스터미널에 설치된 시설은 7곳(1.4%)에 그친다. 지역별 편차는 출현하여 대전 중구가 71.4%로 가장 높은 비율을 보이며 제주 제주시, 충남 서천군 등도 높은 편이다. 반면 경남 거창군은 단 10.0%, 경기 수원시는 23.5%라 개선이 필요한 지역이다. 재고 관리 측면에서도 위기다.

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수동 지급기 300대와 자동 지급기 305대가 설치돼 있으나, 201곳 가운데 168곳(83.6%)이 화장실 내부에 위치해 재고 실시간 확인이 어렵다. 성평등부는 고장 현황 통계에 자동 지급기의 통신 장애 2건만 포함돼 있어 품절·고장 사례가 별도로 집계되지 않는 점을 지적한다. 이에 대해 성평등부는 "관리가 용이한 공공시설에 집중한다는 이유로 24시간 운영이 제한되었으나, 야간 운영 시설이 존재한다고 보기는 어렵다"면서 "내년에는 사업 결과와 만족도 조사를 토대로 지자체와 협의해 설치 확대를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

품실 고장 확인 어려움과 관리 체계 보완 요구

백혜련 의원은 "생리는 시간과 장소를 가리지 않아야 한다"며 "야간·주말에 이용 가능한 시설과 역·터미널 중심의 설치 기준 보완, 품절·고장 즉각 확인이 가능한 관리 체계 구축이 시급하다"라고 강조했다. 이와 같은 상황은 공공 생리대 접근성의 불균형을 드러내며, 향후 국가는 보다 포괄적인 접근성 확보와 재고·품질 관리 체계를 강화해야 할 필요성을 시사한다.