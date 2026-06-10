'담배 없는 세대' 정책 확산에도 한국은 담뱃값 동결 11년…흡연율 감소 효과는 있었지만 전자담배 증가가 새로운 과제로

일부 국가들이 성인도 담배를 구매할 수 없도록 하는 '담배 없는 세대' 정책을 도입하며 강력한 규제를 시행하고 있으나, 한국은 11년간 담뱃값이 동결된 상태로 적극적인 대응이 필요하다는 지적이 나온다. 2015년 담뱃값 인상으로 일시적 흡연율 감소 효과는 있었으나, 전자담배 사용 증가와 실질 가격 하락 문제가 해결 과제로 남아 있다.

흡연으로 인한 사회·경제적 부담이 지속적으로 증가함에 따라 일부 국가들이 성인에게까지 담배 접근을 원천적으로 차단하는 ' 담배 없는 세대 (Tobacco Free Generation)' 정책을 도입하고 있다.

영국과 베트남이 대표적이며, 몰디브에 이어 전 세계적으로 이와 같은 강력한 규제 움직임이 확산되고 있다. 반면 한국은 담뱃값이 2015년 인상 이후 11년간 동결된 상태로, 흡연 억제 정책이 상대적으로 소극적이라는 지적이 제기된다. 담뱃값 동결은 물가 상승을 고려할 때 실질적인 가격 하락을 의미하며, OECD 평균(약 10달러)에 크게 미치지 못하는 1갑당 약 3.5달러 수준에 머물러 있다. 보건복지부는 2024년 3월 OECD 평균 수준까지 담뱃값을 인상하겠다는 계획을 발표했으나 여론 반발로 이튿날 철회하는 등 가격 정책에서 명확한 방향성을 잡지 못하고 있다.

전문가들은 WHO 담배규제기본협약에서도 가격 인상을 가장 중요한 정책으로 꼽으며, 담뱃값 인상이 흡연 시작을 막고 흡연율을 감소시키는 가장 효과적인 수단임을 국제적으로 입증되었다고 강조한다. 실제로 한국은 2015년 담뱃값 인상 직후 성인 남성 흡연율이 뚜렷하게 감소한 효과를 본 바 있다. 2024년 기준 30대 남성의 연초 흡연율은 2015년 48%에서 28.5%로 19.5%포인트 낮아졌고, 19~29세와 40대 남성도 각각 16.1%포인트, 8.9%포인트 하락했다. 그러나 연초 흡연율 감소와 함께 전자담배 사용률이 증가하는 새로운 문제가 대두되었다.

특히 청소년층의 궐련형·액상형 전자담배 사용이 급증하는 추세로, 가격 인상 효과가 시간이 지나면서 약화되는 점을 고려해 전자담배 규제를 포함한 종합적인 대응책 마련이 시급하다는 지적이다.





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