'건진법사'와 의왕 무민밸리의 검은 커넥션, 특혜 의혹과 직권남용의 실체

'건진법사' 전성배 씨가 연루된 의왕 무민밸리 조성 사업과 관련해, 알선 과정에 개입한 변호사가 법정구속되면서 김성제 전 의왕시장의 직권남용 및 특혜 제공 의혹이 거세지고 있으며 경찰청 특별수사본부가 수사를 진행 중입니다.

최근 윤석열 정권의 비선 실세라는 의혹을 받고 있는 이른바 ' 건진법사 ' 전성배 씨가 깊숙이 개입된 경기 의왕시의 ' 무민밸리 조성 사업'이 다시금 사회적 논란의 중심에 섰습니다. 이번 사건이 재점화된 결정적인 계기는 전 씨의 변호를 맡았던 변호사 김 모 씨가 최근 법정에서 실형을 선고받고 구속되었기 때문입니다.

이로 인해 당시 사업을 승인하고 추진했던 김성제 전 의왕시장(현 국민의힘 의왕시장 후보)과 전 씨 사이의 유착 관계 및 특혜 제공 여부에 대해 국민적 관심과 의구심이 집중되고 있으며, 현재 경찰청 특별수사본부가 강도 높은 수사를 진행하고 있습니다. 사건의 발단은 핀란드의 유명 캐릭터인 '무민'을 활용한 테마 공간 조성 사업에서 시작되었습니다. 의왕시는 백운호수공원 내 약 1만 2000㎡라는 상당한 규모의 부지에 총사업비 약 20억 원을 투입하여 '의왕 무민밸리'를 조성하고 2023년 11월에 정식 개장했습니다.

해당 사업비는 백운PFV의 주주사인 주식회사 개성토건이 전액 지원했으며, 완공 후에는 의왕시에 기부채납되는 방식으로 진행되었습니다. 표면적으로는 민간 자본을 통해 시민들에게 휴식 공간을 제공하는 긍정적인 사업처럼 보였으나, 그 이면에는 복잡한 권력 관계와 금전적 거래가 얽혀 있었다는 의혹이 제기되고 있습니다. 특검의 공소장과 재판 과정에서 드러난 바에 따르면, 전성배 씨는 2022년 8월경 '콘랩컴퍼니'라는 특정 업체에 의왕시 백운호수의 환경을 개선하는 프로젝트를 제안하며 김성제 당시 시장을 소개하는 다리 역할을 했습니다.

전 씨는 이 사업을 원활하게 추진할 수 있도록 알선해 준 대가로 콘랩컴퍼니로부터 약 1억 6700만 원에 달하는 거액의 금품을 수수한 혐의로 이미 1심에서 실형을 선고받았습니다. 더욱 충격적인 것은 최근 구속된 변호사 김 씨의 역할입니다. 법원은 김 씨가 단순한 법률 조력을 넘어, 전 씨와 공모하여 콘랩컴퍼니의 청탁을 처리하고 금품의 액수와 전달 방법까지 세세하게 설계하는 데 관여했다고 판단했습니다. 이는 단순한 알선수재를 넘어 조직적인 로비와 정경유착의 가능성을 시사하는 대목입니다.

특히 이번 사건에서 가장 큰 쟁점으로 떠오른 것은 의왕시의 상식 밖의 '행정 처리 속도'입니다. 기록에 따르면 전성배 씨가 김성제 시장에게 사업 추진을 부탁한 날짜는 2022년 11월 30일경입니다. 놀랍게도 의왕시는 그로부터 단 닷새 만인 12월 5일에 '무민 의왕밸리 벤치마킹 추진계획'을 전격적으로 수립했습니다. 이후 12월 8일부터 10일까지 공무원들이 급하게 벤치마킹 출장을 다녀왔고, 12월 15일에는 의왕시와 콘랩컴퍼니 간의 업무협약(MOU)이 체결되었습니다.

일반적인 공공기관의 행정 절차라면 사업의 타당성 검토, 주민 의견 수렴, 관련 부서 협의 등에 수개월이 소요되는 것이 정상입니다. 하지만 이번 사업은 단 2주 만에 계획 수립부터 협약 체결까지 전 과정이 초고속으로 진행되었습니다. 이러한 이례적인 속도는 시장의 강력한 의지 혹은 특정 개인의 청탁에 의한 '특혜성 패스트트랙'이 작동했다는 합리적 의심을 불러일으킵니다. 또한 사업 추진 과정에서의 법적 결함과 자격 미달 논란도 심각합니다.

사업을 주도한 콘랩컴퍼니는 의왕시와 협약을 맺고 사업을 추진하던 2022년 11월 당시, 정작 무민 캐릭터의 저작권(라이선스)을 전혀 보유하지 않은 상태였습니다. 실제 라이선스 계약이 체결된 것은 사업이 상당 부분 진행된 2023년 7월이었습니다. 즉, 캐릭터를 사용할 권한조차 없던 업체가 시장의 비호를 받아 공공사업을 주도했다는 것입니다. 이에 더해 공원 내 주요 시설물들이 사전 인허가 절차를 완전히 무시한 채 불법으로 우선 설치되었다는 정황이 드러났습니다.

의왕시는 이를 민간 사업자의 단순한 '업무 미숙'이라고 해명하고 있지만, 시청이 이를 묵인하거나 독려하지 않았다면 불가능한 일이라는 지적이 지배적입니다. 김성제 후보는 주간업무보고 등을 통해 일본의 사례를 언급하며 여러 부서에 합동 벤치마킹과 캐릭터 활용을 구체적으로 지시한 것으로 알려져, 직권남용의 혐의가 짙어지고 있습니다. 이와 관련하여 의왕시의회는 지난해 행정사무조사를 통해 진상을 규명하려 했으나, 김 후보가 재의요구서를 제출하며 조사를 무산시킨 점이 오히려 의혹을 키우는 결과가 되었습니다.

이에 박현호 의원은 시의회 차원의 조사가 불가능해지자 특검에 직접 고발하며 강력한 수사를 촉구했습니다. 현재 김 후보는 모든 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 그는 공식 입장을 통해 무민공원 사업이 공개적인 절차와 검증을 거쳤으며, 시 예산이 투입되지 않은 기부채납 사업이므로 시민들에게 이익이 되는 사업일 뿐 유착이나 불법은 전혀 없다고 주장하고 있습니다. 또한 일부 정치적 공세라는 점을 강조하며 유감을 표명했습니다.

그러나 최근 의왕시 백운밸리 도시개발사업과 관련하여 임직원과 민간 사업자 9명이 횡령 및 배임 혐의로 검찰에 송치된 사건이 맞물리면서, 의왕시 행정 전반에 걸친 부패 고리가 있었던 것이 아니냐는 비판이 거세지고 있습니다. 비록 김 후보 본인은 고의성이 없다는 이유로 불송치 처분을 받았으나, 이번 무민밸리 사건은 그 성격이 달라 '건진법사'라는 특정 인물과의 연결 고리가 명확히 드러난 만큼 수사 기관의 철저한 진실 규명이 요구되는 시점입니다





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건진법사 김성제 무민밸리 직권남용 특혜의혹

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