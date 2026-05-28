'가짜 환자'로 보는 한국 의료 시스템의 구조적 문제와 사회적 불안

김현아 한림대성심병원 류마티스내과 교수가 쓴 '가짜 환자'는 과도한 검사와 처방이 만든 가상의 환자 현상을 분석하고, 의료 시스템과 사회문화가 건강 인식을 왜곡하는 과정을 고발한다.

김현아 한림대성심병원 류마티스내과 교수가 최근 출간한 신간 ' 가짜 환자 '는 현대 의료 시스템 이 만들어낸 새로운 사회 현상을 진단한다. 저자는 수십 년간 대학병원에서 수많은 환자를 만나면서 '내가 도와줄 필요도 없고, 진료를 받을 필요도 없는 사람들'이 늘어나고 있음을 깨달았다.

이들이 겪는 고통은 병원 검사의 과다와 불필요한 약물 투여에서 비롯된 것이며, 결국 삶의 질을 떨어뜨리는 역효과를 낳는다. 김 교수는 이러한 현상을 '가짜 환자'라는 개념으로 정의하고, 사회적·환경적 요인을 무시하고 병원만을 해결책으로 삼는 의료 문화의 함정을 독자에게 알리고자 한다. 책은 먼저 대학병원 류마티스내과를 찾는 청년 환자들의 실제 사례를 소개한다. 한 20대 IT 직장인은 장시간 야근과 불규칙한 식사 습관으로 인해 혈압·콜레스테롤·혈당 수치가 모두 악화된 상태에서 통풍 진단을 받았다.

그는 병원에서 처방받은 약만으로는 근본적인 원인을 해결할 수 없었으며, 결국 생활 습관의 변화가 필요함을 절감한다. 또 다른 청년은 관절염 검사를 위해 수백만원을 투자했지만, 실제 문제는 하루에 20시간 가까이 침대에 누워 지내는 고립된 생활이었다. 김 교수는 이러한 사례들을 통해 '질병'이라는 레이블이 사회적 불안과 소비주의 심리를 자극하면서, 불필요한 검사를 연속적으로 요구하게 만드는 메커니즘을 설명한다.

'가짜 환자'는 또한 의료 시스템 자체의 구조적 문제를 지적한다. 환자를 많이 볼수록 병원 수익이 증가하고, 의료소송에 대비해 검사 기록을 남겨야 하는 현실이 검진 중심의 진료를 강화한다. 의사는 좋은 진료를 하고 싶어도 시스템적 제약 때문에 본능적인 진료 방식을 따르기 어렵다. 김 교수는 나이가 들면서 나타나는 퇴행성 관절염을 예로 들어, 지팡이를 활용한 활동이 수술보다 효과적일 수 있음에도 환자들이 이를 거부하는 모습을 비판한다.

그는 독자들에게 '불확실성' 속에서 살아가는 인간의 몸은 복잡계이며, 완벽한 검진은 존재하지 않음을 인식하고 마음의 평안을 찾는 것이 진정한 건강이라고 강조한다. 이 책은 의료 현장의 현실을 고발함과 동시에 의사와 환자 사이의 관계 회복을 위한 사려 깊은 대안을 제시한다





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