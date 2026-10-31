"퍼레이드 때문에 쉬자"…브루어스 우승에 밀워키 학교 문 닫는다

창단 57년 만에 첫 월드시리즈 우승을 차지한 밀워키 브루어스를 위해 밀워키 시와 교육당국이 대대적인 축제 준비에 나섰다. 밀워키 교육청은 우승 퍼레이드를 이유로 31일 하루 전면 휴교를 결정했으며, 이는 지역 사회가 이 역사적인 순간을 함께 즐길 수 있도록 하기 위한 조치다. 우승팀 선수들은 NFL 그린베이 패커스의 경기에서 팬들에게 트로피를 선보이며 기쁨을 나누었고, 곧 있을 도심 퍼레이드에서 팬들과 더욱 가까이 교감할 예정이다.

밀워키 브루어스 의 우승이 확정되자 밀워키 도심의 한 펍에서 함께 중계를 보던 팬들이 열광하고 있다. AP=연합뉴스 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스 가 창단 57년 만에 첫 월드시리즈 우승을 차지하자 연고 도시인 미국 위스콘신주 밀워키는 공립 학교 문까지 닫아가며 대대적인 축제 준비에 나섰다.

밀워키 교육청 31일 휴교 결정

지역지 밀워키 저널 센티넬은 30일(한국시간) "밀워키 교육청이 학부모들에게 이메일로 '시내 우승 퍼레이드가 학군 운영과 안전에 영향을 미칠 수 있어 31일 하루 전체 휴교를 결정했다'는 교육감 명의 공지를 전송했다"고 전했다. 교육청은 이 공지에서 "월드시리즈 챔피언 밀워키 브루어스와 밀워키 시의 역사적인 순간을 축하하기 위해 우리 지역 사회 전체와 함께하기로 했다"며 "가족분들께 다소 어려움이 생길 수 있다는 점은 잘 알고 있지만, 모든 가능한 선택지를 고려한 끝에 어렵게 내린 결정"이라고 설명했다. 창단 57년 만에 처음으로 월드시리즈 우승 축포를 터트린 밀워키 브루어스 선수들.

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AP=연합뉴스 교육청은 이어 "학군에서 미리 정해둔 휴교일 중 하루를 사용하는 터라 추후 수업 시간을 보충하거나 학사일정을 추가할 필요는 없다"며 "이번 축제에 대한 기대감을 잘 알고 있다. 학생들과 학부모님들이 안전하게 이 뜻깊은 날을 즐기시기를 바란다"고 덧붙였다. 밀워키는 지난 29일 월드시리즈 5차전에서 탬파베이 레이스를 4-1로 꺾고 시리즈 전적 4승 1패로 우승했다. 1969년 시애틀 파일럿츠로 창단한 뒤 이듬해 연고지를 옮긴 밀워키가 처음으로 월드시리즈 정상에 오르자 밀워키 시 전체가 들썩거릴 정도로 난리가 났다.

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우승 퍼레이드 팬 열광 예고

우승 다음날인 30일 밀워키 선수들이 또 다른 위스콘신주 연고 구단인 미국프로풋볼(NFL) 그린베이 패커스의 홈 경기장에 우승 트로피를 들고 등장하자 NFL 팬들마저 열화와 같은 함성으로 화답했을 정도다. 밀워키 선수들이 30일(한국시간) 위스콘신주 연고 NFL 구단 그린베이 패커스의 홈 경기 도중 월드시리즈 우승 트로피를 들고 등장해 관중의 환호를 받고 있다. AP=연합뉴스 다만 홈이 아닌 원정지 탬파베이에서 우승을 확정해 밀워키 홈 팬들의 박수를 받지 못한 게 유일한 아쉬움이었다.

밀워키 구단은 그 한을 풀기 위해 31일 밀워키 도심에서 성대한 우승 퍼레이드와 기념 행사를 열어 팬들과 함께 우승 자축 파티를 즐기기로 했다. 이 이메일을 받은 한 7학년 학생의 아버지는 "어차피 휴교령이 없었다면 아들이 (퍼레이드에 참석할 수 있도록) 수업을 빠지게 하려고 했다"며 "밀워키 브루어스는 우리 삶의 중요한 한 부분이다. 우승 퍼레이드와 행사에 참여하는 건, 우리 가족이 절대 놓칠 수 없는 소중한 경험"이라고 반겼다는 후문이다. 배영은 기자 bae.youngeun@joongang.co.kr